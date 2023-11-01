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Lista de proxies grátis

Lista de proxies grátis de Canadá

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de Canadá para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado505 online
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1 h atrás
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.66 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 h atrás
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 h atrás
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 h atrás
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 h atrás
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 h atrás
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 h atrás
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 h atrás
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
922 Kbps
99.4%
1 h atrás
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
928 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
Exibindo 15 de 505

Visão geral do pool de proxies deCanadá

O que há no pool ativo de Canadá — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 505 IPs ativos em Canadá
Por protocolo
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Por anonimato
Alto anonimato1
Anônimo1
Transparente198
Não testado0
Por cidade
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Latência mediana: 1297 msDisponibilidade média: 99%Proxy mais rápido: 96 ms

Principais provedores de hospedagem

Hosts atualmente representados no pool ativo de Canadá
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Ver preços →
O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de Canadá GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool505IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média99%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana1297ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoMisto: Alto anonimato, Anônimo, TransparenteSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o Canadá o pool grátis tem 505 IPs funcionais distribuídos principalmente por Ottawa e Montreal, hospedado por Cloudflare e Amanah Tech. A latência mediana é de aproximadamente 1297 ms e a disponibilidade na última hora é de 99%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~50% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista de proxies grátis de Canadá é atualizada?

Reconstruímos e validamos o pool público a cada 15 minutos. A disponibilidade pode mudar entre as verificações, pois esses servidores são operados por terceiros independentes.

O que acontece quando não há proxies de Canadá online?

A página permanece disponível e continua verificando o pool de origem. Assim que um proxy funcional aparece na próxima atualização, ele é adicionado automaticamente; a página nunca é criada ou removida com base em uma contagem temporária.

Para que posso usar proxies grátis de Canadá?

Proxies públicos são adequados para testes descartáveis, consultas públicas pontuais e verificação de respostas localizadas. Não envie senhas, dados de pagamento ou outras informações confidenciais por um servidor público desconhecido.

Quando devo usar um pool de proxies gerenciado?

Use um pool gerenciado para automação, sessões autenticadas, tráfego contínuo ou qualquer fluxo que exija disponibilidade previsível, suporte e infraestrutura controlada. Compare as configurações disponíveis na página de preços.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Estamos com 2 minhas irmãs estão alugando apartamento e temos a possibilidade de comprar pacote proxy para 3 clientes. Isso significa – para dividir o preço básico entre todos nós. Torna muito mais barato. Então, somos encomendados pacote que custa 13.9 $ e nós estamos muito satisfeitos com ele. É brilhante! Este proxy está protegendo meu PC, aplicativos e nossa internet. Além disso, com a ajuda dele baixar velocidade de alguma forma é muito mais rápido. Estamos simplesmente surpreendidos.

Monica BlancPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Suporte

Eu tenho usado FineProxy por um tempo e eu estou impressionado honestamente. As velocidades são sólidas, os IPs funcionam impecável, e o suporte ao cliente realmente responde rapidamente. É confiável e faz exatamente o que promete.

KimDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tenho conhecido a FineProxy há algum tempo. A FineProxy resolveu meus problemas para extrair dados da Internet e a coisa boa sobre este serviço é a sua estabilidade e disponibilidade e o número de proxys que eles têm. O serviço de encaminhamento proxy, que tem um preço extremamente razoável, reduziu meus custos na extração de dados da Internet. E a coisa boa sobre a FineProxy é o seu suporte, que responde às nossas perguntas e resolve nossos problemas no menor tempo possível. Se você precisar de um proxy para seus serviços, eu definitivamente sugiro que você compre serviço de encaminhamento proxy da FineProxy.

reza bhmSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

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