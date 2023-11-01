NEW! |API 한 번 호출로 깔끔한 데이터를 받아보세요. 스크래퍼가 필요 없습니다.무료 토큰 10,000개 받기 →

무료 프록시 목록

무료 캐나다 프록시 목록

테스트, 일회성 조회 및 개발 워크플로를 위해 정기적으로 검증되는 공개 캐나다 프록시 실시간 목록입니다.

상태505 온라인
업데이트2 시간 전
지역북아메리카

실시간 캐나다 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 캐나다 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
505 온라인·더 필요하십니까? →
23.227.39.78:80
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
8.82 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
8.61 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
8.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
7.79 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
7.96 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
7.03 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
5.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
4.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.91 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명
1.57 Mbps
99.9%
1 시간 전
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.31 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.92 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.84 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.88 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.19 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.90 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.91 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.17 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.06 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.02 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.69 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.60 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.48 Mbps
100.0%
1 시간 전
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Montreal
3.97 Mbps
18.8%
1 시간 전
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Toronto
6.27 Mbps
46.8%
1 시간 전
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.44 Mbps
99.6%
1 시간 전
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 시간 전
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 시간 전
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.55 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.23 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.22 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.48 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.66 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.60 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
99.8%
1 시간 전
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
98.5%
1 시간 전
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
98.8%
1 시간 전
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
99.6%
1 시간 전
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
99.9%
1 시간 전
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.23 Mbps
96.1%
1 시간 전
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.25 Mbps
98.5%
1 시간 전
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
922 Kbps
99.4%
1 시간 전
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
928 Kbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.04 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.06 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 시간 전
표시 15 / 505

캐나다 프록시 풀스냅샷

현재 캐나다 실시간 풀의 구성을 프로토콜, 익명성, 위치 및 호스트별로 확인하십시오.

풀 구성

업데이트 100 분 전· 505 활성 IP: 캐나다
프로토콜별
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
익명성별
엘리트1
익명1
투명198
테스트되지 않음0
도시별
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
중앙 지연 시간: 1297 ms평균 업타임: 99%가장 빠른 프록시: 96 ms

주요 호스팅 제공업체

현재 실시간 캐나다 풀에 포함된 호스트
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

중요한 워크로드를 위한 프리미엄프록시

FineProxy가 소유한 서브넷과 ASN을 제공합니다. 기가바이트가 아닌 IP 단위로 결제하며, 즉시 활성화와 24시간 환불 보장을 지원합니다.

  • 99.97% 모든 위치에서 대상에 성공한 요청
  • 각 IP에서 최대 500 Mbps
  • 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
요금 보기 →
1,000회 요청 결과

일반적인 스크래핑 작업의 요청 성공률 — 위 표의 프록시와 FineProxy 프리미엄 풀을 비교합니다.

무료
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

무료 프록시와 FineProxy — 솔직한비교

위 실시간 풀과 FineProxy 프리미엄 서비스를 나란히 비교합니다. «무료» 열의 수치는 실시간 스냅샷에서 직접 가져옵니다.

항목무료 캐나다 프록시 무료FineProxy 프리미엄 프리미엄
풀 크기505IP(실시간)85,000+30곳 이상 위치의 IP
평균 업타임99%99.97%SLA
요청 성공률(1,000회 요청 기준)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
중앙 지연 시간1297ms< 30 ms
IP당 처리량< 2 Mbps(공유)최대 500 Mbps
동시 연결1–5(자주 차단됨)1,500개부터(플랜에 따라 다름)
지원 프로토콜HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
익명성 보장혼합: 높은 익명성, 익명, 투명높은 익명성만 제공 — IP 또는 DNS 유출 없음
IP 유형공개 데이터센터 + 투명 주거용데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
인증× 없음 — 누구나 사용 가능✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
스티키 세션× 없음✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
IP 로테이션 정책매시간(전체 목록 로테이션)안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
대상 사이트 차단 위험높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
악성 MITM 위험가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음✓ 없음 — 전용 인프라
지원없음엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
로그 및 규정 준수없음로그, 청구서, 계약(B2B)
적합한 용도일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
비용$0IP당 월 $0.07부터

현재 캐나다 무료 풀에는 505 개의 작동 IP가 있으며 주로 다음 지역에 분산되어 있습니다: OttawaMontreal, 호스팅 제공자: CloudflareAmanah Tech. 중앙 지연 시간은 약 1297 ms 이며 지난 1시간 업타임은 99%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~50% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우

프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다.

FineProxy 프리미엄이 필요한 경우

지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.

프록시를 48시간으로 구성요금 보기 →
무료 캐나다 프록시 목록은 얼마나 자주 업데이트됩니까?

15분마다 공개 풀을 다시 구성하고 검증합니다. 서버가 독립적인 제3자에 의해 운영되므로 확인 사이에 가용성이 달라질 수 있습니다.

온라인 상태인 캐나다 프록시가 없으면 어떻게 됩니까?

페이지는 계속 제공되며 소스 풀을 지속적으로 확인합니다. 다음 갱신에서 작동하는 프록시가 확인되는 즉시 자동으로 추가되며 일시적인 개수에 따라 페이지가 생성되거나 삭제되지 않습니다.

무료 캐나다 프록시는 어디에 사용할 수 있습니까?

공개 프록시는 일회성 테스트, 공개 정보 조회 및 지역별 응답 확인에 적합합니다. 알 수 없는 공개 서버를 통해 비밀번호, 결제 정보 또는 기타 민감한 데이터를 전송하지 마십시오.

관리형 프록시 풀은 언제 사용해야 합니까?

자동화, 인증 세션, 지속적인 트래픽 또는 예측 가능한 업타임, 지원 및 관리형 인프라가 필요한 워크플로에는 관리형 풀을 사용하십시오. 사용 가능한 구성을 확인하려면 요금 페이지.

다른 국가의 무료프록시

다른 국가의 고정 페이지를 선택하십시오. 실시간 풀 개수는 사이트를 업데이트할 때마다 갱신됩니다.

프리미엄 성능, 고객이 검증했습니다.

검증된 리뷰 풀에서 선별한 관련 고객 리뷰 4개를 원문 출처와 함께 제공합니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

저와 자매 2명은 아파트를 빌려 살고 있으며 고객 3명용 프록시 패키지를 구매할 수 있습니다. 즉, 기본 가격을 저희 모두가 나눠 낸다는 뜻입니다. 그러면 훨씬 저렴해집니다. 그래서 13.9 $짜리 패키지를 주문했고 매우 만족합니다. 정말 훌륭합니다! 이 프록시는 제 PC와 앱, 저희 인터넷을 보호합니다. 게다가 이것의 도움으로 다운로드 속도도 어쩐지 훨씬 빨라졌습니다. 정말 놀랍습니다. 아주 좋은 제품입니다.

Monica BlancFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

빠른 프록시입니다. 지연 패킷 같은 문제로 약간 불안정했지만 빠르게 해결되었습니다. 갱신 할인도 있어서 재구매를 고려하고 있습니다. 스크래핑 같은 용도나 기타 비슷한 사용 사례에도 좋을 것 같습니다.

Binasol V.Trustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

지원

한동안 FineProxy를 사용해 왔는데 솔직히 인상적입니다. 속도가 탄탄하고 IP가 완벽하게 작동하며 고객 지원도 실제로 빠르게 답변합니다. 믿을 수 있고 약속한 것을 정확히 해냅니다.

KimDieg, 작년영어에서 번역됨출처

제가 사용해 본 프록시 중 정말 최고 수준입니다. 안정적이고 고객 지원이 정확하며 가격도 정말 저렴합니다. 앞으로도 반드시 계속 이용하겠습니다!

yntoygwrldNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰