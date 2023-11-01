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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Kanada

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Kanada-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status505 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionNordamerika

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Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
505 online·Mehr benötigt? →
23.227.39.78:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonym
1.57 Mbps
99.9%
1 Std. her
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 Std. her
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 Std. her
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 Std. her
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 Std. her
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 Std. her
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.66 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 Std. her
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 Std. her
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 Std. her
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 Std. her
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 Std. her
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 Std. her
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 Std. her
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
922 Kbps
99.4%
1 Std. her
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
928 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
Anzeige 15 von 505

Snapshot desKanada-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Kanada-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 505 aktive IPs in Kanada
Nach Protokoll
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Nach Anonymität
Hohe Anonymität1
Anonym1
Transparent198
Nicht getestet0
Nach Stadt
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Mediane Latenz: 1297 msDurchschnittliche Uptime: 99%Schnellster Proxy: 96 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Kanada-Pool vertreten sind
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Kanada-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße505aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime99%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz1297ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieGemischt: Hohe Anonymität, Anonym, TransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Kanada kostenlose Pool 505 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Ottawa und Montreal, gehostet von Cloudflare und Amanah Tech. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1297 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 99%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~50% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

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Wie oft wird die kostenlose Kanada-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Kanada-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Kanada-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Wir sind zu zweit, meine Schwestern mieten eine Wohnung und wir haben die Möglichkeit, ein Proxy-Paket für 3 Kunden zu kaufen. Das bedeutet, den Grundpreis unter uns allen aufzuteilen. Das macht es viel günstiger. Also haben wir ein Paket bestellt, das 13,9 $ kostet, und wir sind sehr zufrieden damit. Es ist genial! Dieser Proxy schützt meinen PC, Apps und unser Internet. Zusätzlich ist dank ihm die Download-Geschwindigkeit irgendwie viel schneller. Wir sind einfach begeistert. Wirklich ein gutes Produkt.

Monica BlancInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Schnelle Proxys, waren ein bisschen ruckelig mit einigen Latenzpaketen und Ähnlichem, aber es wurde schnell gelöst. Ich würde darüber nachdenken, zu verlängern, da es einen Rabatt für diesen und ähnliche Anwendungsfälle wie Scraping und andere gibt.

Binasol V.Trustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Ich benutze FineProxy schon eine Weile und bin ehrlich gesagt beeindruckt. Die Geschwindigkeiten sind solide, die IPs funktionieren einwandfrei und der Kundensupport antwortet tatsächlich schnell. Es ist zuverlässig und tut genau das, was es verspricht.

KimDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Das ist wirklich einer der besten Proxies, die ich je verwendet habe. Er ist stabil, der Kundensupport ist top und der Preis ist wirklich erschwinglich. Werde sie definitiv weiterhin nutzen!

yntoygwrldNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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