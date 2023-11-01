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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Kanada gratis

Daftar aktif proxy publik Kanada yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status505 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionAmerika Utara

Proxy Kanada aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Kanada gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
505 online·Butuh lebih banyak? →
23.227.39.78:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
1.57 Mbps
99.9%
1 jam lalu
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 jam lalu
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 jam lalu
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 jam lalu
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 jam lalu
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 jam lalu
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.66 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 jam lalu
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 jam lalu
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 jam lalu
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 jam lalu
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 jam lalu
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 jam lalu
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 jam lalu
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
922 Kbps
99.4%
1 jam lalu
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
928 Kbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
Menampilkan 15 dari 505

Ringkasan kumpulan proxyKanada

Isi kumpulan aktif Kanada saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 505 IP aktif di Kanada
Menurut protokol
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Menurut anonimitas
Elite1
Anonim1
Transparan198
Belum diuji0
Menurut kota
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Latensi median: 1297 msRata-rata waktu aktif: 99%Proxy tercepat: 96 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Kanada
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Kanada gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan505IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif99%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median1297ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasCampuran: Elite, Anonim, TransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Kanada kumpulan gratis memiliki 505 IP yang berfungsi tersebar terutama di Ottawa dan Montreal, dihosting oleh Cloudflare dan Amanah Tech. Latensi median sekitar 1297 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 99%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~50% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Kanada gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Kanada yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Kanada gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya dan 2 saudara perempuan saya menyewa apartemen bersama, sehingga kami dapat membeli paket proxy untuk 3 pengguna dan membagi harga dasarnya. Jadi jauh lebih murah. Kami memesan paket seharga $13.9 dan sangat puas. Benar-benar luar biasa! Proxy ini melindungi PC, aplikasi, dan internet kami. Selain itu, entah bagaimana kecepatan unduhnya juga jauh lebih cepat. Kami benar-benar kagum. Produk yang sangat bagus.

Monica BlancPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy cepat, sedikit jiterrish dengan beberapa paket latensi dan sejenisnya tapi itu diselesaikan cepat, saya akan berpikir untuk memperbarui karena ada diskon untuk ini dan kasus penggunaan serupa seperti scrapping dan lainnya

Binasol V.Trustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Saya telah menggunakan FineProxy untuk sementara waktu dan saya jujur terkesan. Kecepatan yang solid, IP bekerja sempurna, dan dukungan pelanggan benar-benar merespon dengan cepat.

KimDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ini benar-benar salah satu proxy terbaik yang pernah saya gunakan. itu stabil, customer supportport di titik dan harga benar-benar terjangkau. pasti akan terus menggunakannya!

yntoygwrldNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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