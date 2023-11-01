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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Canada

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Canada voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status505 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionNoord-Amerika

Actieve proxy’s uit Canada
elke 15 minuten bijgewerkt

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Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
505 online·Meer nodig? →
23.227.39.78:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anoniem
1.57 Mbps
99.9%
1 u geleden
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 u geleden
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 u geleden
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 u geleden
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 u geleden
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 u geleden
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.66 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 u geleden
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 u geleden
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 u geleden
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 u geleden
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 u geleden
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 u geleden
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 u geleden
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
922 Kbps
99.4%
1 u geleden
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
928 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
Weergegeven 15 van 505

Momentopname van de proxypool voorCanada

Wat momenteel in de actieve pool voor Canada zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 505 actieve IP’s in Canada
Op protocol
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Op anonimiteit
Elite1
Anoniem1
Transparant198
Niet getest0
Op plaats
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Mediane latentie: 1297 msGemiddelde uptime: 99%Snelste proxy: 96 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Canada voorkomen
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Canada FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang505IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime99%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1297ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, Anoniem, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Canada een gratis pool met 505 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Ottawa en Montreal, gehost door Cloudflare en Amanah Tech. De mediane latentie is ongeveer 1297 ms en de uptime in het afgelopen uur is 99%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~50% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Canada bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Canada online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Canada gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

We zijn met 2 mijn zussen zijn het huren van een flat en we hebben de mogelijkheid om proxy pakket te kopen voor 3 klanten. Dat betekent dat we devide basisprijs tussen ons allemaal. Het maakt het veel goedkoper. Dus, we zijn besteld pakket dat kost 13,9 $ en we blij van het zeer veel. Zijn briljant ! Deze proxy is het beschermen van mijn pc, apps en ons internet. Bovendien met behulp van het downloaden snelheid op een of andere manier is veel sneller. We zijn gewoon verbaasd. Echt goed product.

Monica BlancIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Snelle proxies, waren een beetje jiterrish met een aantal latency pakketten en soortgelijke maar het werd snel opgelost, zou ik denken van vernieuwing als er een korting voor deze en soortgelijke usecases zoals sloop en andere

Binasol V.Trustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Ik gebruik FineProxy al een tijdje en ik ben echt onder de indruk. De snelheden zijn solide, de IP's werken feilloos, en de klantenondersteuning daadwerkelijk snel reageert. Het is betrouwbaar en doet precies wat het belooft.

KimDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Dit is echt een van de beste proxies die ik heb gebruikt. Het is stabiel, klant supoport is op punt en de prijs is echt betaalbaar. Zeker zal blijven gebruiken!

yntoygwrldNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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