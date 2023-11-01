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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Kanada puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Kanada puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status505 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondPõhja-Ameerika

Aktiivsed Kanada puhverserverid
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Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
505 võrgus·Kas vajate rohkem? →
23.227.39.78:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonüümsed
1.57 Mbps
99.9%
1 t tagasi
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 t tagasi
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 t tagasi
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 t tagasi
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 t tagasi
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 t tagasi
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.66 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 t tagasi
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 t tagasi
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 t tagasi
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 t tagasi
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 t tagasi
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 t tagasi
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 t tagasi
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
922 Kbps
99.4%
1 t tagasi
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
928 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
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Kanada puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Kanada reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 505 aktiivset IP-d asukohas Kanada
Protokolli järgi
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Anonüümsuse järgi
Elite1
Anonüümsed1
Läbipaistev198
Testimata0
Linna järgi
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Mediaanlatentsus: 1297 msKeskmine tööaeg: 99%Kiireim puhverserver: 96 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Kanada aktiivses poolis
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Kanada TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus505IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg99%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1297ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiSegatud: Elite, Anonüümsed, LäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Kanada tasuta pargis 505 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades Ottawa ja Montreal, majutajad Cloudflare ja Amanah Tech. Mediaanlatentsus on umbes 1297 ms ning viimase tunni tööaeg on 99%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~50% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Kanada puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Kanada puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Kanada puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Üürime 2 õega korterit ja meil on võimalus osta puhverserveripakett 3 kliendile. See tähendab, et me kõik jagame põhilist hinda. See teeb selle palju odavamaks. Meil tellitati paketti, mis maksab 13,9 dollarit ja me oleme sellest väga rahul. See on suurepärane ! See proxy kaitseb mu arvutit, rakendusi ja meie interneti. Lisaks selle abil on alla laadimise kiirus mingil moel palju kiirem. Me oleme lihtsalt üllatunud. Väga hea toode.

Monica BlancFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiire proxy, oli natuke jiterrish mõned viivituse paked ja sarnased aga see sai lahendatud kiiresti, ma mõtlesin uuendamise kui on allahindlus selle ja sarnased kasutusjuhtumid nagu purustamine ja teised

Binasol V.Trustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Ma olen mõnda aega kasutanud FineProxy'i ja olen ausalt muljetavaldav. Kiiremused on tugevad, IP-d töötavad täiuslikult ja klienditeenindus reageerib tegelikult kiiresti. See on usaldusväärne ja täidab täpselt seda, mida lubas.

KimDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

See on tõesti üks parimaid proxy'id, mida ma olen kasutanud. See on stabiilne, kliendi toetus on kohapeal ja hind on tõeliselt taskukohas. Kindlasti jätkan neid kasutama!

yntoygwrldNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

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