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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Rumeenia puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Rumeenia puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status57 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondEuroopa

Aktiivsed Rumeenia puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Rumeenia puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
57 võrgus·Kas vajate rohkem? →
45.85.119.127:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
942 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
972 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
998 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.10 Mbps
99.6%
1 t tagasi
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
888 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
Kuvatakse 15 of 57

Rumeenia puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Rumeenia reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 57 aktiivset IP-d asukohas Rumeenia
Protokolli järgi
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Anonüümsuse järgi
Elite0
Anonüümsed0
Läbipaistev57
Testimata0
Linna järgi
Mediaanlatentsus: 1443 msKeskmine tööaeg: 100%Kiireim puhverserver: 1180 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Rumeenia aktiivses poolis
1Cloudflare London57100%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vaata hindu →
Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Rumeenia TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus57IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg100%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1443ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiLäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Rumeenia tasuta pargis 57 töötavat IP-d majutajad Cloudflare London. Mediaanlatentsus on umbes 1443 ms ning viimase tunni tööaeg on 100%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~50% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Rumeenia puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Rumeenia puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Rumeenia puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Minu jaoks on puhverserver võimalus avada meie riigis blokeeritud veebilehted. See veebisait annab sellise võimaluse kasutada prooksi-servereid paremates tingimustes ja suurepäraste omadustega. Interneti kiirus on kõrge ja ma olen sellega päris rahul. Toetuse teenus töötab hästi ja annab kiire ja kvalifitseeritud nõu. See on suurepärane teenus ja ma soovitan seda.

Camron MarshFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Üks parimaid proxy'id, mida ma kunagi kasutasin, oli 97% edukas võrreldes alla 50%-ga, mida mul oli mu juhtumi puhul teistele pakkujatele, nende teenus on kulda!

Ryan WSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

FineProx on suurepärane proxy-teenus, mis muljetavaldab oma ühenduste stabiilsuse ja suure kiirusega. Lihtne kasutada, pakub laia valikut asukohta ja vastutustundlikku klienditeenindust. Suurepärane valik töö ja isiklike vajaduste jaoks!

BeilihoDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on ületanud mu ootused! Nende puhverserverid on kiired, turvalised ja uskumatult usaldusväärsed. IP-de ja asukohtade valikutest on lihtne kohandada minu vajadustele. Toetav meeskond reageerib ja aitab, tagades, et kõik probleemid lahendatakse kiiresti. Soovitatav kõigile, kes otsivad usaldusväärset proxy teenust!

tan55633035gNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

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