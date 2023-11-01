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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Rumanía

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Rumanía para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado57 en línea
Actualizado2 h
RegiónEuropa

Proxies Rumanía en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Rumanía, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
57 en línea·¿Necesita más? →
45.85.119.127:80
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
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45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.52 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
942 Kbps
100.0%
1 h
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
972 Kbps
100.0%
1 h
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
998 Kbps
100.0%
1 h
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
99.6%
1 h
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
888 Kbps
100.0%
1 h
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
878 Kbps
100.0%
1 h
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
881 Kbps
100.0%
1 h
Mostrando 15 de 57

Instantánea del pool de proxies deRumanía

Lo que hay actualmente dentro del pool Rumanía en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 57 IPs activos en Rumanía
Por protocolo
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Por anonimato
Élite0
Anónimo0
Transparente57
No probado0
Por ciudad
Latencia media: 1443 msTiempo medio de actividad: 100%Proxy más rápido: 1180 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Rumanía
1Cloudflare London57100%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Rumanía gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool57IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad100%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media1443ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoTransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Rumanía el pool gratuito tiene 57 IPs de trabajo hospedado por Cloudflare London. Latencia media está alrededor 1443 ms y tiempo de actividad en la última hora es 100%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~50% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Rumanía?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Rumanía proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Rumanía gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Para mí, el proxy es una oportunidad para abrir esos sitios que están bloqueados en nuestro país. Este sitio da la oportunidad de utilizar servidores proxy en mejores condiciones y con excelentes características. La velocidad de Internet es alta y estoy bastante contento con ella. El servicio de apoyo funciona bien y proporciona asesoramiento rápido y cualificado. Este es un excelente servicio y lo recomiendo.

Camron MarshPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

uno de los mejores proxies que he utilizado, tuvo una tasa de éxito del 97% en comparación con por debajo del 50% que tenía para mi caso en otros proveedores, su servicio es oro!

Ryan WSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Apoyo

FineProx es un excelente servicio proxy que impresiona con su estabilidad de conexión y alta velocidad. Fácil de usar, ofrece una amplia gama de ubicaciones y servicio de atención al cliente. Una gran opción para el trabajo y las necesidades personales!

BeilihoDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy ha superado mis expectativas! Sus proxies son rápidos, seguros e increíblemente confiables. La amplia gama de opciones para IPs y ubicaciones hace que sea fácil personalizar para mis necesidades. El equipo de apoyo es receptivo y útil, asegurando que cualquier problema se resuelva rápidamente. Altamente recomendado para cualquier persona que busca un servicio proxy confiable!

tan55633035gNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes