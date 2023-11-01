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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Japón

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Japón para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado1 en línea
Actualizado2 h
RegiónAsia

Proxies Japón en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Japón, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
1 en línea·¿Necesita más? →
141.147.146.174:1080
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOsaka
979 Kbps
17.3%
1 h
Mostrando 1 de 1

Instantánea del pool de proxies deJapón

Lo que hay actualmente dentro del pool Japón en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 1 IPs activos en Japón
Por protocolo
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
Por anonimato
Élite0
Anónimo0
Transparente1
No probado0
Por ciudad
Osaka1
Latencia media: 1839 msTiempo medio de actividad: 17%Proxy más rápido: 1839 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Japón
1Oracle Corporation1100%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Véase precios →
Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
9%
90 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Japón gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool1IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad17%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~9%(90 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media1839ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosSOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoTransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Japón el pool gratuito tiene 1 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Osaka, hospedado por Oracle Corporation. Latencia media está alrededor 1839 ms y tiempo de actividad en la última hora es 17%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~9% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Japón?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Japón proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Japón gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

FineProxy ha sido un cambio de juego para mis tareas diarias. No hay problemas, no hay retraso, y toneladas de variedad de IP para trabajar. He probado los gratuitos antes, pero este servicio realmente ofrece la consistencia que necesitaba. Totalmente satisfecho.

hammadPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

¡ Absolutamente impresionado! Las velocidades son increíbles, lo que me permite navegar y transmitir sin problemas. La interfaz de usuario es intuitiva, lo que facilita el cambio de servidores. Si usted necesita un proxy fiable y rápido, este es el que ir para!.

Nadeem KhanTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Apoyo

Servicio proxy fiable con velocidades rápidas, excelente tiempo de funcionamiento y conexiones seguras. Fácil configuración, gran soporte al cliente y un rendimiento consistente lo hacen ideal para el uso profesional.

vafej39555SaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

He estado usando FineProxy.org, y estoy muy impresionado con su servicio. Los proxys son confiables, rápidos y seguros, por lo que es una excelente opción para cualquier persona que necesite soluciones proxy eficientes. El precio es razonable, y el equipo de soporte siempre es útil. Recomiendo altamente FineProxy.org a cualquier persona que busque proxies de calidad.

kubarozak2006Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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