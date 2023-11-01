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Lista proxy gratuita

Proxies gratuitos de la India

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos India para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado16 en línea
Actualizado2 h
RegiónAsia

Proxies India en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos India, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
16 en línea·¿Necesita más? →
219.65.73.80:80
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
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219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anónimo
2.59 Mbps
100.0%
1 h
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anónimo
1.85 Mbps
100.0%
1 h
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.66 Mbps
85.5%
1 h
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
99.6%
2 d
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.26 Mbps
53.0%
2 h
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.06 Mbps
63.2%
15 h
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteChennai
569 Kbps
30.9%
4 h
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
448 Kbps
24.6%
5 h
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnónimoMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h
Mostrando 15 de 16

Instantánea del pool de proxies deIndia

Lo que hay actualmente dentro del pool India en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 16 IPs activos en India
Por protocolo
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Por anonimato
Élite3
Anónimo3
Transparente10
No probado0
Por ciudad
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Latencia media: 1330 msTiempo medio de actividad: 57%Proxy más rápido: 459 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de India
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies India gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool16IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad57%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media1330ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, Anónimo, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el India el pool gratuito tiene 16 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Bengaluru y Mumbai, hospedado por DigitalOcean y National Internet Backbone. Latencia media está alrededor 1330 ms y tiempo de actividad en la última hora es 57%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~29% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza esta lista y de dónde vienen estos IPs de la India?

Volvemos a comprobar la lista cada 15 minutos —velocidad, uptime y respuesta del protocolo—, pero se trata de proxies públicos abiertos recopilados de fuentes abiertas, no de servidores bajo nuestro control. No los operamos, no podemos garantizar su uptime ni recopilamos sus registros. Los proxies gratuitos cambian con rapidez: las IP desaparecen, se bloquean o dejan de responder sin previo aviso. Utilice este pool como punto de partida para pruebas de código, consultas puntuales o comprobaciones rápidas de la respuesta de un sitio al tráfico procedente de India. Cualquier tarea que deba seguir ejecutándose durante toda la noche necesita unGrupo pagado— estas IP no están diseñadas para cargas sostenidas.

¿Librará IN proxies manejar Flipkart, Myntra, Amazon.in, Olx India, o 99 acres?

Flipkart (propiedad de Walmart y principal comercio electrónico de India) utiliza Akamai Bot Manager y un sistema interno de detección de anomalías; los rangos de datacenter se marcan de inmediato. Myntra (moda, también del grupo Flipkart) comparte la misma tecnología, con controles más estrictos en los endpoints de tallas e inventario. Amazon.in aplica el sistema antibots global de Amazon. Olx India y Quikr utilizan Cloudflare con límites de tasa por IP. 99acres y Magicbricks (inmobiliaria) combinan fingerprinting de sesión y límites de tasa que penalizan la paginación rápida. Para realizar scraping sostenido en cualquiera de estos servicios, utilice un datacenter con subred propia —Pool de datacenter de FineProxy en India— permite procesar páginas individuales de productos o anuncios con las cabeceras adecuadas (Accept-Language: en-IN o hi-IN y cookie de INR). La lista gratuita sirve para consultas puntuales de precios, comprobaciones de renderizado y obtención de datos abiertos desde endpoints de data.gov.in.

Reliance Jio domina el móvil indio — ¿afecta eso a la diversidad IP?

Sí, de forma considerable. Jio se lanzó en 2016 con 4G gratuito y transformó todo el mercado indio de telecomunicaciones; en 2026 cuenta con unos 470 millones de abonados, más que Airtel y Vi (Vodafone-Idea) juntos. Una gran parte del tráfico móvil indio sale por los pools CGNAT de Jio, con millones de abonados detrás de un conjunto relativamente pequeño de IP públicas. En la práctica, las IP de Jio incluidas en listas gratuitas soportan una enorme carga de usuarios compartidos, lo que genera mucho ruido de reputación en los sistemas antifraude; al mismo tiempo, los sitios indios están preparados para los patrones intensivos de CGNAT de este operador. Las IP de ISP de consumo de BSNL, MTNL, Hathway, ACT o JioFiber son menos habituales en las listas gratuitas, pero los sistemas antibots las perciben más como tráfico de un único usuario.

India tiene 22 idiomas oficiales — ¿Importa aceptar-lenguaje para raspar?

En la mayoría de los grandes sitios comerciales, no: Flipkart, Myntra, Amazon.in y OLX India utilizan inglés de forma predeterminada, con independencia de Accept-Language, salvo en las solicitudes en hindi. La mayoría de las plataformas de consumo admiten hindi (hi-IN) mediante interfaces paralelas; los idiomas regionales —tamil, télugu, maratí, bengalí, canarés, guyaratí, malayalam, panyabí, etc.— están cada vez más presentes en plataformas bancarias, gubernamentales y de Jio. Como valor predeterminado práctico, envíe Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8. Los idiomas regionales sí importan en sitios de noticias vernáculos —por ejemplo, Dainik Jagran en hindi o Daily Thanthi en tamil—, donde debe enviarse el código de idioma correspondiente; los servicios públicos de india.gov.in ofrecen más de 12 variantes lingüísticas y las redes publicitarias segmentan audiencias regionales. Los precios en INR son idénticos en todas las variantes lingüísticas.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Gasté mucho dinero en el servicio proxy... Gasté mucho dinero en el servicio proxy este uno del mejor precio y valor que tengo. los proxies funcionaron muy bien para muchos servicios , Rápido , fiable , estable , hilos ilimitados . lo único que no me gustó es que no hay control GEO ! no se puede elegir el país proxies . Eso es todo.

dvdsvPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He estado usando FineProxy.org por varios meses, y no podría estar más satisfecho con el servicio. La velocidad de conexión es impresionante, y nunca he tenido ningún problema con el tiempo de inactividad. Su amplia selección de ubicaciones proxy en todo el mundo me facilita el acceso a Internet de forma segura y anónima, independientemente de dónde esté.

nabeel6294Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Apoyo

ha sido un cliente durante mucho tiempo y nunca ha sido fallado por este proveedor . tal gran servicio y apoyo .

kekzTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

¡Este es el proxy más rápido que he usado! No tuve ningún problema para acceder a contenido restringido, y la conexión es súper estable. Además, su atención al cliente fue muy sensible. Definitivamente vale la pena la inversión!

Nadeem KhanDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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