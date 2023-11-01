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Lista darmowych proxy

Darmowe proxy dla Indii

Aktualna, regularnie weryfikowana lista publicznych proxy z Indie do testów, jednorazowych zapytań i pracy deweloperskiej.

Status16 online
Zaktualizowano2 godz. temu
RegionAzja

Działające proxy
Indie · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Indie, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
16 online·Potrzebujesz więcej? →
219.65.73.80:80
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimowe
2.59 Mbps
100.0%
1 godz. temu
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimowe
1.85 Mbps
100.0%
1 godz. temu
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 godz. temu
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.66 Mbps
85.5%
1 godz. temu
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 godz. temu
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 godz. temu
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.35 Mbps
99.6%
2 dn. temu
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.26 Mbps
53.0%
2 godz. temu
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.06 Mbps
63.2%
15 godz. temu
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 godz. temu
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 godz. temu
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMumbai
313 Kbps
53.7%
1 godz. temu
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneChennai
569 Kbps
30.9%
4 godz. temu
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
448 Kbps
24.6%
5 godz. temu
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 godz. temu
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoweMumbai
270 Kbps
12.3%
5 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 16

Przegląd puli proxy —Indie

Aktualna zawartość puli Indie — według protokołu, anonimowości, lokalizacji i hosta.

Skład puli

Zaktualizowano 100 min temu· 16 aktywnych IP w Indie
Wg protokołu
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Według anonimowości
Elite3
Anonimowe3
Transparentne10
Nie testowano0
Według miasta
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Mediana opóźnienia: 1330 msŚredni uptime: 57%Najszybsze proxy: 459 ms

Najwięksi dostawcy hostingu

Hosty obecnie dostępne w aktywnej puli Indie
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Proxy premium do poważnychobciążeń

Własne podsieci i ASN FineProxy. Płacisz za IP, a nie za gigabajt. Natychmiastowa aktywacja i 24-godzinna gwarancja zwrotu pieniędzy.

  • 99.97% udanych żądań do celu we wszystkich lokalizacjach
  • Do 500 Mbps na każdym IP
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co otrzymujesz przy 1 000 zapytań

Odsetek udanych odpowiedzi w typowym zadaniu scrapingowym — proxy z powyższej tabeli vs. pula premium FineProxy.

Darmowe
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Darmowe vs FineProxy — uczciweporównanie

Bezpośrednie porównanie powyższej aktywnej puli z ofertą premium FineProxy. Dane w kolumnie „Darmowe” pochodzą z aktualnego zrzutu.

ParametrDarmowe proxy — Indie FREEFineProxy Premium PREMIUM
Rozmiar puli16Aktywne adresy IP85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
Średni uptime57%99.97%SLA
Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediana opóźnienia1330ms< 30 ms
Przepustowość na IP< 2 Mbps (współdzielone)do 500 Mbps
Jednoczesne połączenia1–5 (często blokowane)od 1 500 (zależnie od planu)
Obsługiwane protokołyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Gwarancja anonimowościMieszane: Wysoka anonimowość, Anonimowe, TransparentneTylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
Typ IPPubliczne datacenter + transparentne rezydenckieDatacenter, własny ASN i podsieci
Uwierzytelnianie× Brak — każdy może korzystać✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
Sesje sticky× Nie✓ Do 15 min (plany rotacyjne)
Zasady rotacji IPCo godzinę (rotuje cała lista)Stabilne IP — odświeżanie na żądanie (co 8 dni)
Ryzyko blokady przez witrynę docelowąWysokie — IP są publiczne i często nadużywaneNiskie — dobra reputacja, własne podsieci
Ryzyko złośliwego ataku MITMMożliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
WsparcieBrakCzat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
Logi i zgodnośćBrakLogi, faktury i umowy (B2B)
Najlepsze doJednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczneScraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
Koszt$0od $0.07 za IP / miesiąc

Obecnie Indie darmowa pula zawiera 16 działających IP rozłożonych głównie między Bengaluru i Mumbai, hostowane przez DigitalOcean i National Internet Backbone. Mediana opóźnienia wynosi około 1330 ms a uptime w ostatniej godzinie wynosi 57%. To wystarczy do szybkiego testu lub jednorazowego skryptu, ale w naszym ostatnim godzinnym benchmarku tylko ~29% typowych żądań scrapingowych zakończyło się powodzeniem — a odsetek ten spada z każdą godziną i zwykle w ciągu 24 godzin maleje poniżej 10%, ponieważ darmowe IP szybko przestają działać.

Skorzystaj z darmowej listy, jeśli

Uczysz się działania proxy, wykonujesz jednorazowe kontrole ręczne albo testujesz pojedynczy endpoint, dla którego dopuszczalne jest 5–10 ponowień.

Wybierz FineProxy Premium, jeśli

Prowadzisz ciągły scraping, monitorujesz SERP, zarządzasz kampaniami reklamowymi lub obsługujesz zadanie produkcyjne, które nie toleruje wskaźnika błędów powyżej 5%.

Skonfiguruj proxy na 48 godzinZobacz cennik →
Jak często ta lista jest aktualizowana i skąd pochodzą te indyjskie IP?

Ponownie sprawdzamy listę co 15 minut — szybkość, uptime i odpowiedź protokołów — ale są to publiczne otwarte proxy zebrane z otwartych źródeł, a nie serwery pod naszą kontrolą. Nie obsługujemy ich, nie możemy zagwarantować uptime’u ani nie zbieramy ich logów. Darmowe proxy szybko się zmieniają: adresy IP znikają, są blokowane lub przestają odpowiadać bez ostrzeżenia. Traktuj tę listę jako pulę startową do testowania kodu, jednorazowych zapytań lub szybkiego sprawdzania reakcji serwisu na ruch z Indii. Zadania, które muszą działać przez całą noc, powinny korzystać zpłatna pula— te adresy IP nie są przeznaczone do długotrwałego obciążenia.

Czy darmowe proxy z Indii poradzą sobie z Flipkart, Myntra, Amazon.in, Olx India czy 99acres?

Flipkart (należący do Walmartu, największy e-commerce w Indiach) korzysta z Akamai Bot Manager oraz własnego wykrywania anomalii — zakresy datacenter są natychmiast oznaczane. Myntra (moda, również grupa Flipkart) używa tego samego stosu z bardziej rygorystyczną kontrolą endpointów rozmiarów i stanów magazynowych. Amazon.in stosuje globalny system antybotowy Amazonu. Olx India i Quikr korzystają z Cloudflare z limitami zapytań na IP. 99acres i Magicbricks stosują fingerprinting sesji oraz limity karzące szybką paginację. Do ciągłego scrapingu tych serwisów najlepiej nadają się proxy datacenter z własnych podsieci —indyjska pula DC FineProxy— obsługuje poszczególne strony produktów/ofert z odpowiednimi nagłówkami (Accept-Language: en-IN lub hi-IN, ciasteczko INR). Darmowa lista sprawdza się przy jednorazowych sprawdzeniach cen, testach renderowania i pobieraniu otwartych danych z endpointów data.gov.in.

Reliance Jio dominuje indyjski rynek mobilny — czy to wpływa na różnorodność IP?

Znacząco. Jio wystartowało w 2016 roku z darmowym 4G i zmieniło cały indyjski rynek telekomunikacyjny — do 2026 roku obsługuje około 470 mln abonentów, więcej niż Airtel i Vi (Vodafone-Idea) łącznie. Duża część indyjskiego ruchu mobilnego wychodzi przez pule CGNAT Jio, gdzie miliony abonentów korzystają ze stosunkowo niewielkiej liczby publicznych IP. W praktyce adresy Jio na darmowych listach mają ogromne obciążenie współdzielonych użytkowników, co powoduje wysoki szum reputacyjny w systemach antyfraudowych. Jednocześnie indyjskie serwisy są przygotowane na intensywne wzorce CGNAT tego operatora. Konsumenckie IP od BSNL, MTNL, Hathway, ACT i JioFiber rzadziej trafiają na darmowe listy proxy, ale systemy antybotowe częściej oceniają je jako ruch „jednego użytkownika”.

Indie mają 22 języki urzędowe — czy Accept-Language ma znaczenie przy scrapingu?

W przypadku większości dużych serwisów komercyjnych — nie. Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India domyślnie wyświetlają treści po angielsku niezależnie od Accept-Language dla zapytań spoza hindi. Hindi (hi-IN) jest obsługiwane na większości platform konsumenckich z równoległymi interfejsami; języki regionalne (tamilski, telugu, marathi, bengalski, kannada, gudżarati, malajalam, pendżabski itp.) są coraz szerzej dostępne na platformach bankowych, rządowych i Jio. Jako praktyczne ustawienie domyślne wysyłaj Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8. Języki regionalne mają znaczenie w przypadku: wernakularnych portali informacyjnych (Dainik Jagran w hindi, Daily Thanthi w tamilskim itp.) — wysyłaj konkretny kod językowy; usług rządowych na india.gov.in, oferujących 12+ wariantów językowych; sieci reklamowych targetujących odbiorców regionalnych. Ceny w INR są identyczne we wszystkich wariantach językowych.

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Wydajność premium, potwierdzona przez klientów.

Cztery powiązane opinie klientów z naszej zweryfikowanej puli, z odnośnikami do oryginalnych źródeł.

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Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

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