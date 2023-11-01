Ponownie sprawdzamy listę co 15 minut — szybkość, uptime i odpowiedź protokołów — ale są to publiczne otwarte proxy zebrane z otwartych źródeł, a nie serwery pod naszą kontrolą. Nie obsługujemy ich, nie możemy zagwarantować uptime’u ani nie zbieramy ich logów. Darmowe proxy szybko się zmieniają: adresy IP znikają, są blokowane lub przestają odpowiadać bez ostrzeżenia. Traktuj tę listę jako pulę startową do testowania kodu, jednorazowych zapytań lub szybkiego sprawdzania reakcji serwisu na ruch z Indii. Zadania, które muszą działać przez całą noc, powinny korzystać zpłatna pula— te adresy IP nie są przeznaczone do długotrwałego obciążenia.