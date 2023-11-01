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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

फ्री भारत प्रॉक्सी लिस्ट

परीक्षण, एकबारगी लुकअप और डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए भारत की सार्वजनिक प्रॉक्सी की लाइव, नियमित रूप से सत्यापित सूची।

स्थिति16 ऑनलाइन
अपडेट किया गया2 घं पहले
क्षेत्रएशिया

लाइव भारत प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक भारत प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
16 ऑनलाइन·और चाहिए? →
219.65.73.80:80
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
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219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
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अनाम
2.59 Mbps
100.0%
1 घं पहले
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनाम
1.85 Mbps
100.0%
1 घं पहले
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 घं पहले
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
3.66 Mbps
85.5%
1 घं पहले
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटMumbai
301 Kbps
100.0%
3 घं पहले
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 घं पहले
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
1.35 Mbps
99.6%
2 दिन पहले
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
3.26 Mbps
53.0%
2 घं पहले
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
2.06 Mbps
63.2%
15 घं पहले
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 घं पहले
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 घं पहले
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीMumbai
313 Kbps
53.7%
1 घं पहले
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीChennai
569 Kbps
30.9%
4 घं पहले
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
448 Kbps
24.6%
5 घं पहले
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 घं पहले
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनामMumbai
270 Kbps
12.3%
5 घं पहले
दिखा रहे हैं 15 में से 16

भारत प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव भारत पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 16 सक्रिय IP — भारत
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
अनामिता के अनुसार
एलीट3
अनाम3
पारदर्शी10
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
मीडियन लेटेंसी: 1330 msऔसत अपटाइम: 57%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 459 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

भारत के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

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ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरभारत की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार16IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम57%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी1330ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीमिश्रित: एलीट, अनाम, पारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी भारत के मुफ़्त पूल में 16 कार्यशील IP मुख्यतः Bengaluru और Mumbai, होस्ट: DigitalOcean और National Internet Backbone. मीडियन लेटेंसी लगभग 1330 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 57%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~29% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

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आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
यह सूची कितनी बार अपडेट होती है, और ये भारत IP कहाँ से आते हैं?

हम सूची को हर 15 मिनट में दोबारा जाँचते हैं — स्पीड, अपटाइम, प्रोटोकॉल प्रतिक्रिया — लेकिन ये खुले स्रोतों से एकत्रित सार्वजनिक ओपन प्रॉक्सी हैं, हमारे नियंत्रण वाले सर्वर नहीं। हम इन्हें नहीं चलाते, अपटाइम की गारंटी नहीं दे सकते, और इनसे लॉग एकत्र नहीं करते। मुफ़्त प्रॉक्सी तेज़ी से बदलती हैं: IP गायब हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, या बिना चेतावनी के जवाब देना बंद कर देते हैं। इसे कोड परीक्षण, एकबारगी लुकअप, या यह देखने के लिए शुरुआती पूल मानें कि कोई साइट भारत से आने वाले ट्रैफ़िक पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। जो कुछ भी रात भर चलना हो, वहपेड पूलपर होना चाहिए — ये IP निरंतर लोड के लिए नहीं बने हैं।

क्या मुफ़्त IN प्रॉक्सी Flipkart, Myntra, Amazon.in, Olx India या 99acres संभालेंगी?

Flipkart (Walmart-स्वामित्व, भारत का #1 ई-कॉमर्स) Akamai Bot Manager के साथ Flipkart की आंतरिक एनॉमली डिटेक्शन चलाता है — डेटा सेंटर रेंज तुरंत फ़्लैग हो जाती हैं। Myntra (फ़ैशन वर्टिकल, Flipkart ग्रुप) उसी स्टैक को साइज़/इन्वेंटरी एंडपॉइंट पर सख्त जाँच के साथ साझा करता है। Amazon.in वैश्विक Amazon एंटी-बॉट स्टैक लागू करता है। Olx India और Quikr पर Cloudflare है, प्रति-IP रेट लिमिट के साथ। 99acres और Magicbricks (रियल एस्टेट) सेशन फ़िंगरप्रिंटिंग और रेट कैप लगाते हैं जो तेज़ पेजिनेशन को दंडित करते हैं। इनमें से किसी की निरंतर वेब स्क्रैपिंग के लिए स्वामित्व-सबनेट डेटा सेंटर —FineProxy का भारतीय DC पूल— सही हेडर (Accept-Language: en-IN या hi-IN, INR कुकी) के साथ अलग-अलग उत्पाद/लिस्टिंग पेज संभालता है। मुफ़्त सूची एकबारगी कीमत जाँच, रेंडरिंग जाँच और data.gov.in एंडपॉइंट से खुला डेटा निकालने के लिए काम करती है।

Reliance Jio भारतीय मोबाइल पर हावी है — क्या इससे IP विविधता प्रभावित होती है?

काफ़ी हद तक। Jio ने 2016 में मुफ़्त 4G के साथ लॉन्च किया और पूरे भारतीय टेलीकॉम बाज़ार को बदल दिया — 2026 तक इसके लगभग 470M सब्सक्राइबर हैं, Airtel और Vi (Vodafone-Idea) के योग से भी अधिक। भारतीय मोबाइल ट्रैफ़िक का बड़ा हिस्सा Jio के CGNAT पूल से बाहर निकलता है (तुलनात्मक रूप से छोटे सार्वजनिक IP सेट के पीछे लाखों सब्सक्राइबर)। व्यावहारिक असर: मुफ़्त सूचियों पर Jio-मूल के IP भारी साझा-उपयोग लोड उठाते हैं, जिससे एंटी-फ़्रॉड सिस्टम पर बेसलाइन रेपुटेशन शोर बहुत अधिक रहता है, लेकिन भारतीय साइटें इस कैरियर के भारी CGNAT पैटर्न की अपेक्षा भी अच्छी तरह ट्यून हैं। BSNL, MTNL, Hathway, ACT, JioFiber ब्रॉडबैंड के कंज़्यूमर ISP IP मुफ़्त प्रॉक्सी सूचियों पर दुर्लभ हैं, पर एंटी-बॉट स्कोरिंग उन्हें "single-user" ट्रैफ़िक जैसा पढ़ती है।

भारत में 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं — क्या वेब स्क्रैपिंग के लिए Accept-Language मायने रखता है?

अधिकांश बड़े व्यावसायिक साइटों पर नहीं — Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India गैर-हिंदी अनुरोधों के लिए Accept-Language की परवाह किए बिना अंग्रेज़ी पर डिफ़ॉल्ट रहते हैं। हिंदी (hi-IN) अधिकांश कंज़्यूमर प्लेटफ़ॉर्म पर समानांतर UI के साथ सपोर्टेड है; क्षेत्रीय भाषाएँ (तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, पंजाबी आदि) बैंकिंग, सरकारी और Jio प्लेटफ़ॉर्म पर बढ़ती जा रही हैं। व्यावहारिक डिफ़ॉल्ट के रूप में Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 भेजें। जहाँ क्षेत्रीय भाषाएँ मायने रखती हैं: स्थानीय समाचार साइटें (दैनिक जागरण हिंदी में, Daily Thanthi तमिल में आदि) — विशिष्ट भाषा कोड भेजें; india.gov.in पर सरकारी सेवाएँ 12+ भाषा रूप देती हैं; क्षेत्रीय दर्शकों को लक्षित विज्ञापन नेटवर्क। INR में कीमतें सभी भाषा रूपों में समान हैं।

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

मैंने प्रॉक्सी सेवा पर बहुत पैसा खर्च किया… मैंने प्रॉक्सी सेवा पर बहुत पैसा खर्च किया, यह सबसे अच्छी कीमत और मूल्य में से एक है जो मुझे मिला। प्रॉक्सी कई सेवाओं के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तेज़, भरोसेमंद, स्थिर, असीमित थ्रेड्स। केवल एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वह है GEO नियंत्रण का अभाव! आप प्रॉक्सी का देश नहीं चुन सकते। बस यही।

dvdsvFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं कई महीनों से FineProxy.org का उपयोग कर रहा हूँ, और सेवा से मैं और संतुष्ट नहीं हो सकता। कनेक्शन गति प्रभावशाली है, और मुझे कभी भी डाउनटाइम की समस्या नहीं हुई। उनके पास दुनिया भर में प्रॉक्सी स्थानों का विस्तृत चयन है, जिससे मेरे लिए इंटरनेट को सुरक्षित और गुमनाम रूप से एक्सेस करना आसान होता है, चाहे मैं कहीं भी हूँ।

nabeel6294Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

मैं लंबे समय से ग्राहक रहा हूँ और इस प्रदाता से कभी निराश नहीं हुआ। इतनी शानदार सेवा और समर्थन।

kekzTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

यह अब तक का सबसे तेज़ प्रॉक्सी है जिसे मैंने कभी इस्तेमाल किया है! मुझे प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँचने में कोई समस्या नहीं हुई, और कनेक्शन बेहद स्थिर है। इसके अलावा, उनका ग्राहक समर्थन वास्तव में उत्तरदायी था। निश्चित रूप से निवेश के लायक है!

Nadeem KhanDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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