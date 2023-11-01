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Free proxy list

Free India Proxy List

A live, regularly validated list of public India proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status16 online
Updated2 hr ago
RegionAsia

Live India Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public India proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
16 online·Need more? →
219.65.73.80:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
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219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymous
2.59 Mbps
100.0%
1 h ago
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymous
1.85 Mbps
100.0%
1 h ago
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h ago
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.66 Mbps
85.5%
1 h ago
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h ago
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h ago
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
99.6%
2 d ago
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.26 Mbps
53.0%
2 h ago
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.06 Mbps
63.2%
15 h ago
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h ago
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h ago
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h ago
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentChennai
569 Kbps
30.9%
4 h ago
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
448 Kbps
24.6%
5 h ago
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h ago
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymousMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h ago
Showing 15 of 16

India proxy poolsnapshot

What's currently inside the live India pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 16 active IPs in India
By protocol
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
By anonymity
Elite3
Anonymous3
Transparent10
Not tested0
By city
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Median latency: 1330 msAverage uptime: 57%Fastest proxy: 459 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live India pool
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree India Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size16IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime57%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency1330ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeMixed: Elite, Anonymous, TransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the India free pool has 16 working IPs spread mostly across Bengaluru and Mumbai, hosted by DigitalOcean and National Internet Backbone. Median latency is around 1330 ms and uptime over the last hour is 57%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~29% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often does this list update, and where do these India IPs come from?

We re-check the list every 15 minutes — speed, uptime, protocol response — but these are public open proxies aggregated from open sources, not servers under our control. We don't run them, can't guarantee uptime, and don't collect logs from them. Free proxies churn fast: IPs disappear, get blocked, or stop responding with no warning. Treat this as a starting pool for code testing, one-off lookups, or quick checks of how a site responds to traffic from India. Anything that needs to keep running through the night belongs on apaid pool— these IPs aren't built for sustained load.

Will free IN proxies handle Flipkart, Myntra, Amazon.in, Olx India, or 99acres?

Flipkart (Walmart-owned, India's #1 e-commerce) runs Akamai Bot Manager plus Flipkart-internal anomaly detection — datacenter ranges trigger immediate flags. Myntra (fashion vertical, also Flipkart group) shares the same stack with tighter checks on size/inventory endpoints. Amazon.in applies the global Amazon anti-bot stack. Olx India and Quikr have Cloudflare with per-IP rate limits. 99acres and Magicbricks (real estate) deploy session fingerprinting plus rate caps that punish rapid pagination. For sustained scraping of any of these, owned-subnet datacenter —FineProxy's Indian DC pool— handles individual product/listing pages with proper headers (Accept-Language: en-IN or hi-IN, INR cookie). The free list works for one-off price lookups, rendering checks, and pulling open data from data.gov.in endpoints.

Reliance Jio dominates Indian mobile — does that affect IP diversity?

Significantly. Jio launched in 2016 with free 4G and reshaped the entire Indian telecom market — by 2026 it carries roughly 470M subscribers, more than Airtel and Vi (Vodafone-Idea) combined. A huge share of Indian mobile traffic exits through Jio's CGNAT pools (millions of subscribers behind a relatively small set of public IPs). Practical implication: Jio-origin IPs on free lists carry massive shared-user load, which means very high baseline reputation noise on anti-fraud systems but also that Indian sites are well-tuned to expect heavy CGNAT patterns from this carrier. Consumer ISP IPs from BSNL, MTNL, Hathway, ACT, JioFiber broadband are rarer on free proxy lists but read more like "single-user" traffic to anti-bot scoring.

India has 22 official languages — does Accept-Language matter for scraping?

For most major commercial sites, no — Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India default to English regardless of Accept-Language for non-Hindi requests. Hindi (hi-IN) is supported on most consumer platforms with parallel UIs; regional languages (Tamil, Telugu, Marathi, Bengali, Kannada, Gujarati, Malayalam, Punjabi, etc.) are increasingly available on banking, government, and Jio platforms. Send Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 as practical default. Where regional languages do matter: vernacular news sites (Dainik Jagran in Hindi, Daily Thanthi in Tamil, etc.) — send the specific lang code; government services on india.gov.in offer 12+ language variants; ad networks targeting regional audiences. Pricing in INR is identical across language variants.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

i spent a lot of money on proxy service… i spent a lot of money on proxy service this one of the best price and value i got. the proxies worked great for many services , Fast , reliable , stable , unlimited threads . the only thing i didn’t like it is no GEO control ! you cannot choose the proxies country . that’s it

dvdsvFineProxy internal platformSource

I’ve been using FineProxy.org for several months now, and I couldn’t be more satisfied with the service. The connection speed is impressive, and I’ve never had any issues with downtime. Their wide selection of proxy locations worldwide makes it easy for me to access the internet securely and anonymously, regardless of where I am.

nabeel6294Norton Safe Web, 2+ years agoSource

Support

ive been a client for a long time and ive never been failed by this provider . such great service and support .

kekzTrustpilot, 2+ years agoSource

This is hands down the fastest proxy I’ve ever used! I had zero issues accessing restricted content, and the connection is super stable. Plus, their customer support was really responsive. Definitely worth the investment!

Nadeem KhanDieg, 2+ years agoSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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