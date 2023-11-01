Free India Proxy List

~ 29 %

Right now the India free pool has 16 working IPs spread mostly across Bengaluru and Mumbai, hosted by DigitalOcean and National Internet Backbone. Median latency is around 1330 ms and uptime over the last hour is 57%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~29% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.