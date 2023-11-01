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Senarai proksi percuma

Senarai Proksi India Percuma

Senarai proksi awam India secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status16 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauAsia

Proksi India Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam India percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
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219.65.73.80:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa nama
2.59 Mbps
100.0%
1 h ago
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa nama
1.85 Mbps
100.0%
1 h ago
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h ago
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.66 Mbps
85.5%
1 h ago
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h ago
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h ago
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
99.6%
2 hari lalu
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.26 Mbps
53.0%
2 h ago
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.06 Mbps
63.2%
15 h ago
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h ago
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h ago
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h ago
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusChennai
569 Kbps
30.9%
4 h ago
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
448 Kbps
24.6%
5 h ago
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h ago
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa namaMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h ago
Menunjukkan 15 of 16

Petikan kumpulan proksiIndia

Kandungan semasa kumpulan langsung India — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 16 IP aktif di India
Mengikut protokol
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Mengikut tahap tanpa nama
Elit3
Tanpa nama3
Telus10
Belum diuji0
Mengikut bandar
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Kependaman median: 1330 msPurata masa operasi: 57%Proksi terpantas: 459 ms

Penyedia pengehosan utama

Hos yang kini terdapat dalam kolam aktif India
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma India PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan16IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi57%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median1330ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaCampuran: Elit, Tanpa nama, TelusElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, India kumpulan percuma mempunyai 16 IP yang berfungsi yang kebanyakannya tersebar di Bengaluru dan Mumbai, dan dihoskan oleh DigitalOcean dan National Internet Backbone. Kependaman median adalah sekitar 1330 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 57%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~29% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai ini dikemas kini, dan dari mana datangnya IP India ini?

Kami menyemak semula senarai setiap 15 minit — kelajuan, masa aktif, respons protokol — tetapi ini ialah proksi terbuka awam yang dikumpulkan daripada sumber terbuka, bukan pelayan di bawah kawalan kami. Kami tidak mengendalikannya, tidak dapat menjamin masa aktif dan tidak mengumpul log daripadanya. Proksi percuma cepat berubah: IP hilang, disekat atau berhenti bertindak balas tanpa amaran. Gunakannya sebagai kumpulan permulaan untuk ujian kod, carian sekali sahaja atau semakan pantas bagaimana laman web bertindak balas terhadap trafik dari India. Apa-apa yang perlu terus berjalan sepanjang malam sepatutnya menggunakankumpulan berbayar— IP ini tidak dibina untuk beban berterusan.

Adakah proksi IN percuma boleh digunakan untuk Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India atau 99acres?

Flipkart (milik Walmart, e-dagang nombor 1 India) menggunakan Akamai Bot Manager serta pengesanan anomali dalaman — julat pusat data terus ditanda. Myntra (vertikal fesyen, juga kumpulan Flipkart) berkongsi tindanan yang sama dengan semakan lebih ketat pada titik akhir saiz dan inventori. Amazon.in menggunakan tindanan anti-bot global Amazon. OLX India dan Quikr menggunakan Cloudflare dengan had kadar setiap IP. 99acres dan Magicbricks (hartanah) menggunakan cap jari sesi serta had kadar yang menghukum penomboran halaman yang pantas. Untuk pengikisan berterusan mana-mana laman ini, pusat data dengan subnet milik sendiri —kumpulan DC India FineProxy— mampu mengendalikan halaman produk atau penyenaraian individu dengan pengepala yang betul (Accept-Language: en-IN atau hi-IN, kuki INR). Senarai percuma sesuai untuk semakan harga sekali sahaja, semakan pemaparan dan mengambil data terbuka daripada titik akhir data.gov.in.

Reliance Jio menguasai mudah alih India — adakah itu menjejaskan kepelbagaian IP?

Dengan ketara. Jio dilancarkan pada 2016 dengan 4G percuma dan mengubah seluruh pasaran telekomunikasi India — menjelang 2026 ia mempunyai kira-kira 470 juta pelanggan, lebih ramai daripada gabungan Airtel dan Vi (Vodafone-Idea). Sebahagian besar trafik mudah alih India keluar melalui kumpulan CGNAT Jio (berjuta-juta pelanggan di sebalik set IP awam yang agak kecil). Implikasi praktikal: IP asal Jio dalam senarai percuma menanggung beban pengguna kongsi yang besar, jadi hingar reputasi asasnya sangat tinggi dalam sistem anti-penipuan, tetapi laman India juga sudah biasa dengan corak CGNAT berat daripada pembawa ini. IP ISP pengguna seperti BSNL, MTNL, Hathway, ACT dan jalur lebar JioFiber lebih jarang dalam senarai proksi percuma, tetapi kelihatan lebih seperti trafik "pengguna tunggal" bagi pemarkahan anti-bot.

India mempunyai 22 bahasa rasmi — adakah Accept-Language penting untuk pengikisan?

Bagi kebanyakan laman komersial utama, tidak — Flipkart, Myntra, Amazon.in dan OLX India lalai kepada bahasa Inggeris tanpa mengira Accept-Language untuk permintaan bukan Hindi. Bahasa Hindi (hi-IN) disokong pada kebanyakan platform pengguna dengan UI selari; bahasa serantau (Tamil, Telugu, Marathi, Bengali, Kannada, Gujarati, Malayalam, Punjabi dan lain-lain) semakin tersedia pada platform perbankan, kerajaan dan Jio. Hantar Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 sebagai lalai praktikal. Di mana bahasa serantau penting: laman berita bahasa tempatan (Dainik Jagran dalam bahasa Hindi, Daily Thanthi dalam bahasa Tamil dan lain-lain) — hantar kod bahasa khusus; perkhidmatan kerajaan di india.gov.in menawarkan lebih 12 varian bahasa; rangkaian iklan yang menyasarkan khalayak serantau. Harga dalam INR adalah sama merentas semua varian bahasa.

Proksi percuma di negaralain

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Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

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dvdsvPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

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Sokongan

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Nadeem KhanDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

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