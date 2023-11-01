NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Indien

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Indien-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status16 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionAsien

Live-Indien-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Indien-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
16 online·Mehr benötigt? →
219.65.73.80:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonym
2.59 Mbps
100.0%
1 Std. her
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonym
1.85 Mbps
100.0%
1 Std. her
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 Std. her
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.66 Mbps
85.5%
1 Std. her
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätMumbai
301 Kbps
100.0%
3 Std. her
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 Std. her
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
99.6%
2 T. her
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.26 Mbps
53.0%
2 Std. her
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.06 Mbps
63.2%
15 Std. her
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 Std. her
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 Std. her
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMumbai
313 Kbps
53.7%
1 Std. her
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentChennai
569 Kbps
30.9%
4 Std. her
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
448 Kbps
24.6%
5 Std. her
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 Std. her
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymMumbai
270 Kbps
12.3%
5 Std. her
Anzeige 15 von 16

Snapshot desIndien-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Indien-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 16 aktive IPs in Indien
Nach Protokoll
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Nach Anonymität
Hohe Anonymität3
Anonym3
Transparent10
Nicht getestet0
Nach Stadt
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Mediane Latenz: 1330 msDurchschnittliche Uptime: 57%Schnellster Proxy: 459 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Indien-Pool vertreten sind
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Indien-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße16aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime57%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz1330ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieGemischt: Hohe Anonymität, Anonym, TransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Indien kostenlose Pool 16 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Bengaluru und Mumbai, gehostet von DigitalOcean und National Internet Backbone. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1330 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 57%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~29% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird diese Liste aktualisiert, und woher stammen diese Indien-IPs?

Wir prüfen die Liste alle 15 Minuten erneut — Speed, Uptime, Protokollantwort — aber das sind öffentliche Open Proxys aus offenen Quellen, keine Server unter unserer Kontrolle. Wir betreiben sie nicht, können keine Uptime garantieren und erheben keine Logs. Kostenlose Proxys rotieren schnell: IPs verschwinden, werden gesperrt oder antworten ohne Vorwarnung nicht mehr. Nutzen Sie das als Start-Pool für Code-Tests, einmalige Lookups oder schnelle Checks, wie eine Site auf Traffic aus Indien reagiert. Alles, was über Nacht stabil laufen muss, gehört auf einenPaid-Pool— diese IPs sind nicht für dauerhafte Last gebaut.

Kommen kostenlose IN-Proxys mit Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India oder 99acres zurecht?

Flipkart (im Walmart-Besitz, Indiens größter E-Commerce) betreibt Akamai Bot Manager plus interne Anomalieerkennung — Datacenter-Ranges lösen sofort Flags aus. Myntra (Fashion-Vertical, ebenfalls Flipkart-Gruppe) nutzt denselben Stack mit strengeren Checks auf Size-/Inventory-Endpoints. Amazon.in setzt den globalen Amazon-Anti-Bot-Stack ein. OLX India und Quikr haben Cloudflare mit Rate-Limits pro IP. 99acres und Magicbricks (Immobilien) setzen Session-Fingerprinting plus Rate-Caps ein, die schnelle Pagination bestrafen. Für dauerhaftes Scraping dieser Ziele: Datacenter aus eigenen Subnetzen —der indische DC-Pool von FineProxy— übernimmt einzelne Produkt- und Listing-Seiten mit korrekten Headern (Accept-Language: en-IN oder hi-IN, INR-Cookie). Die kostenlose Liste eignet sich für einmalige Preisabfragen, Rendering-Checks und offene Daten von data.gov.in-Endpoints.

Reliance Jio dominiert den indischen Mobilfunk — beeinflusst das die IP-Diversität?

Deutlich. Jio startete 2016 mit kostenlosem 4G und hat den indischen Telekommunikationsmarkt umgebaut — 2026 hat der Anbieter rund 470 Mio. Abonnenten, mehr als Airtel und Vi (Vodafone-Idea) zusammen. Ein großer Teil des indischen Mobil-Traffics verlässt das Netz über Jios CGNAT-Pools (Millionen Nutzer hinter einer relativ kleinen Menge öffentlicher IPs). Praktische Folge: Jio-IPs auf kostenlosen Listen tragen eine hohe Shared-User-Last und damit viel Reputation-Rauschen in Anti-Fraud-Systemen; indische Sites sind aber gut darauf eingestellt, starke CGNAT-Muster dieses Carriers zu erwarten. Consumer-ISP-IPs von BSNL, MTNL, Hathway, ACT und JioFiber sind auf Free-Proxy-Listen seltener, wirken für Anti-Bot-Scoring aber eher wie Single-User-Traffic.

Indien hat 22 Amtssprachen — spielt Accept-Language beim Scraping eine Rolle?

Für die meisten großen kommerziellen Sites: nein — Flipkart, Myntra, Amazon.in und OLX India bleiben bei nicht-hindi Requests unabhängig von Accept-Language auf Englisch. Hindi (hi-IN) wird auf den meisten Consumer-Plattformen mit parallelen UIs unterstützt; Regionalsprachen (Tamil, Telugu, Marathi, Bengalisch, Kannada, Gujarati, Malayalam, Punjabi usw.) sind zunehmend auf Banking-, Regierungs- und Jio-Plattformen verfügbar. Senden Sie Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 als praktischen Default. Regionalsprachen zählen vor allem bei lokalen News-Sites (Dainik Jagran auf Hindi, Daily Thanthi auf Tamil usw.) — senden Sie den konkreten Sprachcode; Regierungsdienste auf india.gov.in bieten 12+ Sprachvarianten; Ad-Networks, die regionale Zielgruppen ansprechen. Preise in INR sind über alle Sprachvarianten identisch.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich habe viel Geld für Proxy-Services ausgegeben… Ich habe viel Geld für Proxy-Services ausgegeben, dieser hier ist einer der besten Preise und Werte, die ich bekommen habe. Die Proxies funktionierten großartig für viele Dienste, schnell, zuverlässig, stabil, unbegrenzte Threads. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist keine GEO-Kontrolle! Man kann das Proxy-Land nicht wählen. Das ist alles.

dvdsvInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze FineProxy.org nun seit mehreren Monaten und könnte mit dem Service nicht zufriedener sein. Die Verbindungsgeschwindigkeit ist beeindruckend, und ich hatte noch nie Probleme mit Ausfallzeiten. Ihre große Auswahl an Proxy-Standorten weltweit macht es mir leicht, das Internet sicher und anonym zu nutzen, egal wo ich mich befinde.

nabeel6294Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Ich bin schon lange Kunde und wurde von diesem Anbieter noch nie enttäuscht. So ein großartiger Service und Support.

kekzTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Dies ist mit Abstand der schnellste Proxy, den ich je benutzt habe! Ich hatte keinerlei Probleme, auf eingeschränkte Inhalte zuzugreifen, und die Verbindung ist super stabil. Außerdem war ihr Kundensupport wirklich reaktionsschnell. Auf jeden Fall die Investition wert!

Nadeem KhanDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen