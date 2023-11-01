Kostenlose Proxy-Liste für Indien

Für die meisten großen kommerziellen Sites: nein — Flipkart, Myntra, Amazon.in und OLX India bleiben bei nicht-hindi Requests unabhängig von Accept-Language auf Englisch. Hindi (hi-IN) wird auf den meisten Consumer-Plattformen mit parallelen UIs unterstützt; Regionalsprachen (Tamil, Telugu, Marathi, Bengalisch, Kannada, Gujarati, Malayalam, Punjabi usw.) sind zunehmend auf Banking-, Regierungs- und Jio-Plattformen verfügbar. Senden Sie Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 als praktischen Default. Regionalsprachen zählen vor allem bei lokalen News-Sites (Dainik Jagran auf Hindi, Daily Thanthi auf Tamil usw.) — senden Sie den konkreten Sprachcode; Regierungsdienste auf india.gov.in bieten 12+ Sprachvarianten; Ad-Networks, die regionale Zielgruppen ansprechen. Preise in INR sind über alle Sprachvarianten identisch.