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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Rumänien

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Rumänien-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status57 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionEuropa

Live-Rumänien-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Rumänien-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
57 online·Mehr benötigt? →
45.85.119.127:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.52 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
942 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
972 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
998 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.10 Mbps
99.6%
1 Std. her
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
888 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
878 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
881 Kbps
100.0%
1 Std. her
Anzeige 15 von 57

Snapshot desRumänien-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Rumänien-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 57 aktive IPs in Rumänien
Nach Protokoll
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Nach Anonymität
Hohe Anonymität0
Anonym0
Transparent57
Nicht getestet0
Nach Stadt
Mediane Latenz: 1443 msDurchschnittliche Uptime: 100%Schnellster Proxy: 1180 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Rumänien-Pool vertreten sind
1Cloudflare London57100%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Rumänien-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße57aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime100%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz1443ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieTransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Rumänien kostenlose Pool 57 funktionierende IPs gehostet von Cloudflare London. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1443 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 100%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~50% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Rumänien-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Rumänien-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Rumänien-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Für mich ist der Proxy eine Gelegenheit, jene Seiten zu öffnen, die in unserem Land gesperrt sind. Diese Seite bietet eine solche Möglichkeit, Proxy-Server zu besseren Bedingungen und mit ausgezeichneten Eigenschaften zu nutzen. Die Internetgeschwindigkeit ist hoch und ich bin damit sehr zufrieden. Der Kundendienst funktioniert gut und bietet schnelle und qualifizierte Beratung. Dies ist ein ausgezeichneter Service und ich empfehle ihn.

Camron MarshInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Einer der besten Proxys, die ich je verwendet habe, hatte eine Erfolgsquote von 97 % im Vergleich zu unter 50 % bei anderen Anbietern in meinem Fall, ihr Service ist Gold wert!

Ryan WSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

FineProx ist ein ausgezeichneter Proxy-Service, der mit seiner Verbindungsstabilität und hohen Geschwindigkeit beeindruckt. Einfach zu bedienen, bietet er eine große Auswahl an Standorten und einen reaktionsschnellen Kundensupport. Eine großartige Wahl für berufliche und private Bedürfnisse!

BeilihoDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy hat meine Erwartungen übertroffen! Ihre Proxys sind schnell, sicher und unglaublich zuverlässig. Die große Auswahl an IPs und Standorten erleichtert die Anpassung an meine Bedürfnisse. Das Support-Team ist reaktionsschnell und hilfsbereit, wodurch Probleme schnell gelöst werden. Sehr zu empfehlen für jeden, der einen vertrauenswürdigen Proxy-Dienst sucht!

tan55633035gNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen