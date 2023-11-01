NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

免费代理列表

罗马尼亚免费代理列表

定期验证的实时罗马尼亚公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态57 在线
已更新2 小时前
地区欧洲

实时罗马尼亚代理
每 15 分钟更新

免费的罗马尼亚公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
57 在线·需要更多？ →
45.85.119.127:80
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.21 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.52 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
942 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
972 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
998 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.10 Mbps
99.6%
1 小时前
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
888 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
878 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
881 Kbps
100.0%
1 小时前
正在显示 15 页，共 57

罗马尼亚代理池概况

当前实时罗马尼亚代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 57 个活跃 IP，位于 罗马尼亚
按协议
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
按匿名性
精英0
匿名0
透明57
未测试0
按城市
延迟中位数: 1443 ms平均可用率: 100%最快代理: 1180 ms

主要托管服务商

当前在实时罗马尼亚代理池中出现的托管服务商
1Cloudflare London57100%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
查看价格 →
1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费罗马尼亚代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模57个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率100%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数1443ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 罗马尼亚 免费代理池包含 57 个可用 IP 托管方 Cloudflare London. 延迟中位数约为 1443 ms ，过去一小时的可用率为 100%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~50% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费罗马尼亚代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有罗马尼亚代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费罗马尼亚代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

对我来说，代理权是一个开放那些在我们国家被封锁网站的机会。该网站为在更好条件下、特性优异的代理服务器提供了使用机会。互联网速度很快，我对此很满意。支持服务运作良好，提供快速且专业的建议。这是一项非常优秀的服务，我强烈推荐。

Camron MarshFineProxy 内部平台译自英语来源

我用过的最好的代理之一，成功率97%，而我在其他供应商的成功率不到50%，他们的服务简直是金子！

Ryan WSaasHub, 2 年多前译自英语来源

支持

FineProx 是一个出色的代理服务，以其连接稳定性和高速令人印象深刻。使用简便，提供广泛的地点和响应迅速的客户支持。这是工作和个人需求的极佳选择！

BeilihoDieg, 2 年多前译自英语来源

FineProxy超出了我的预期！他们的代理快速、安全且极其可靠。丰富的IP和地点选项让我可以轻松定制以满足需求。支持团队响应迅速且乐于助人，确保任何问题都能迅速解决。强烈推荐给任何寻找可信代理服务的人！

tan55633035gNorton Safe Web, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价