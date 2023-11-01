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免费代理列表

加拿大免费代理列表

定期验证的实时加拿大公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态505 在线
已更新2 小时前
地区北美洲

实时加拿大代理
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23.227.39.78:80
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
8.82 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
8.61 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
8.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
7.79 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
7.96 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
7.03 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
5.54 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
4.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.91 Mbps
100.0%
1 小时前
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
1.57 Mbps
99.9%
1 小时前
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.31 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.92 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.84 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.88 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.19 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.90 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.91 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.17 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.06 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
3.02 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.69 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.44 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.60 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
2.48 Mbps
100.0%
1 小时前
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Montreal
3.97 Mbps
18.8%
1 小时前
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Toronto
6.27 Mbps
46.8%
1 小时前
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.44 Mbps
99.6%
1 小时前
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 小时前
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 小时前
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.23 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.66 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.60 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
99.8%
1 小时前
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
98.5%
1 小时前
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
98.8%
1 小时前
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.42 Mbps
99.6%
1 小时前
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.38 Mbps
99.9%
1 小时前
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.23 Mbps
96.1%
1 小时前
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.25 Mbps
98.5%
1 小时前
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
922 Kbps
99.4%
1 小时前
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
928 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.06 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
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加拿大代理池概况

当前实时加拿大代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 505 个活跃 IP，位于 加拿大
按协议
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
按匿名性
精英1
匿名1
透明198
未测试0
按城市
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
延迟中位数: 1297 ms平均可用率: 99%最快代理: 96 ms

主要托管服务商

当前在实时加拿大代理池中出现的托管服务商
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费加拿大代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模505个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率99%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数1297ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证混合: 高匿, 匿名, 透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 加拿大 免费代理池包含 505 个可用 IP 主要分布于 OttawaMontreal, 托管方 CloudflareAmanah Tech. 延迟中位数约为 1297 ms ，过去一小时的可用率为 99%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~50% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费加拿大代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有加拿大代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费加拿大代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我们和2姐妹们租公寓，我们有可能为3客户购买代理套餐。这太刻薄了——把基本价格分给我们所有人。这样会便宜很多。所以，我们订购了一个价格13.9美元的套餐，我们非常满意。太棒了！这个代理正在保护我的电脑、应用程序和我们的互联网。此外，借助它，下载速度也快得多。我们简直感到惊讶。产品质量非常好。

Monica BlancFineProxy 内部平台译自英语来源

快速代理，有些延迟包等问题，但很快就解决了，我建议续费，因为这类情况和类似的应用（比如废料）有折扣

Binasol V.Trustpilot, 今年译自英语来源

支持

我用FineProxy有一段时间了，老实说我很佩服。速度稳定，IP运行无懈可击，客服响应也很快。它可靠，功能完全符合承诺。

KimDieg, 去年译自英语来源

这真的是我用过的最好的代理之一。它稳定，客户服务准确，价格也非常实惠。我肯定会继续用！

yntoygwrldNorton Safe Web, 今年译自英语来源

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