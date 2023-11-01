Free Canada Proxy List

~ 50 %

Right now the Canada free pool has 505 working IPs spread mostly across Ottawa and Montreal, hosted by Cloudflare and Amanah Tech. Median latency is around 1297 ms and uptime over the last hour is 99%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~50% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.