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Free proxy list

Free Canada Proxy List

A live, regularly validated list of public Canada proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status505 online
Updated2 hr ago
RegionNorth America

Live Canada Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Canada proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

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505 online·Need more? →
23.227.39.78:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
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23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 h ago
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymous
1.57 Mbps
99.9%
1 h ago
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 h ago
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 h ago
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 h ago
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h ago
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.66 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 h ago
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 h ago
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 h ago
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 h ago
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 h ago
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 h ago
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
922 Kbps
99.4%
1 h ago
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
928 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
Showing 15 of 505

Canada proxy poolsnapshot

What's currently inside the live Canada pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 505 active IPs in Canada
By protocol
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
By anonymity
Elite1
Anonymous1
Transparent198
Not tested0
By city
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Median latency: 1297 msAverage uptime: 99%Fastest proxy: 96 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live Canada pool
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
See pricing →
What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree Canada Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size505IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime99%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency1297ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeMixed: Elite, Anonymous, TransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the Canada free pool has 505 working IPs spread mostly across Ottawa and Montreal, hosted by Cloudflare and Amanah Tech. Median latency is around 1297 ms and uptime over the last hour is 99%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~50% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free Canada proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no Canada proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free Canada proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

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Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

We are with 2 my sisters are renting flat and we have possibility to buy proxy package for 3 customers. Thats mean – to devide basic price between all of us. It makes it much cheaper. So, we are ordered package which costs 13.9 $ and we pleased of it very much. Its brilliant ! This proxy is protecting my pc, apps and our internet. In addition with help of it downloading speed somehow is much quicker. We are simply amazed. Really good product.

Monica BlancFineProxy internal platformSource

Fast proxies, were a bit jiterrish with some latency packets and similar but it got resolved quick, I would think of renewing as there is a discount for this and similar usecases like scrapping and other

Binasol V.Trustpilot, This yearSource

Support

I’ve been using FineProxy for a while and I’m honestly impressed. The speeds are solid, the IPs work flawlessly, and the customer support actually responds quickly. It’s reliable and does exactly what it promises.

KimDieg, Last yearSource

This is truly one of the best proxies I have used. It is stable, customer suppoport is on point and price is truly affordable. Definitely will continue using them!

yntoygwrldNorton Safe Web, This yearSource

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