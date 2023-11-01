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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Canada

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Canada per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato505 online
Aggiornato2 h fa
RegioneNord America

Proxy attivi in Canada
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Proxy pubblici gratuiti in Canada, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
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500 Mbps
99.97%
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23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 h fa
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimo
1.57 Mbps
99.9%
1 h fa
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 h fa
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 h fa
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 h fa
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 h fa
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h fa
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h fa
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.66 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 h fa
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 h fa
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 h fa
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 h fa
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 h fa
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 h fa
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 h fa
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
922 Kbps
99.4%
1 h fa
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
928 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
Visualizzazione 15 di 505

Snapshot del pool proxy inCanada

La composizione attuale del pool attivo in Canada, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 505 IP attivi in Canada
Per protocollo
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Per anonimato
Elite1
Anonimo1
Trasparente198
Non testato0
Per città
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Latenza mediana: 1297 msUptime medio: 99%Proxy più veloce: 96 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Canada
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Canada GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool505IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio99%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana1297ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoMisto: Elite, Anonimo, TrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Canada pool gratuito contiene 505 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Ottawa e Montreal, ospitati da Cloudflare e Amanah Tech. La latenza mediana è di circa 1297 ms e l’uptime nell’ultima ora è 99%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~50% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Canada?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Canada è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Canada?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Io e le mie 2 sorelle condividiamo un appartamento e possiamo acquistare un pacchetto proxy per 3 clienti. Ciò significa dividere il prezzo base fra tutte noi e renderlo molto più economico. Abbiamo quindi ordinato un pacchetto da 13,9 $ e ne siamo molto soddisfatte. È fantastico! Questo proxy protegge il mio PC, le applicazioni e la nostra connessione Internet. Inoltre, con il suo aiuto la velocità di download è in qualche modo molto più alta. Siamo semplicemente stupite. Un prodotto davvero valido.

Monica BlancPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Proxy veloci; all'inizio erano un po' instabili, con qualche problema di latenza dei pacchetti e simili, ma tutto è stato risolto rapidamente. Prenderei in considerazione il rinnovo, anche perché è previsto uno sconto per questo e per casi d'uso simili, come lo scraping e altro.

Binasol V.Trustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Uso FineProxy da un po' e ne sono sinceramente colpito. Le velocità sono solide, gli IP funzionano alla perfezione e l'assistenza clienti risponde davvero in fretta. È affidabile e fa esattamente ciò che promette.

KimDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

È davvero uno dei migliori proxy che abbia usato. È stabile, l'assistenza clienti è impeccabile e il prezzo è veramente accessibile. Continuerò senz'altro a usarli!

yntoygwrldNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

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