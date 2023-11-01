~ 33 %

Attualmente il Russia pool gratuito contiene 28 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Moscow e St Petersburg, ospitati da Cloudflare London e Rostelecom. La latenza mediana è di circa 2088 ms e l’uptime nell’ultima ora è 65%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~33% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.