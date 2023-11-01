Free Russia Proxy List

~ 33 %

Right now the Russia free pool has 28 working IPs spread mostly across Moscow and St Petersburg, hosted by Cloudflare London and Rostelecom. Median latency is around 2088 ms and uptime over the last hour is 65%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~33% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.