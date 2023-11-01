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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Rusko zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Rusko pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav28 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionEvropa

Živé Rusko proxy
aktualizace každých 15 minut

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Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
28 online·Potřebujete víc? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
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185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 hod.
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 hod.
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 hod.
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 dní
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymníSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 hod.
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 hod.
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 hod.
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 hod.
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.55 Mbps
100.0%
1 hod.
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 hod.
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
93.5%
1 dní
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 hod.
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 hod.
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
790 Kbps
100.0%
1 hod.
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMoscow
815 Kbps
98.5%
2 dní
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
361 Kbps
96.4%
2 dní
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
700 Kbps
92.8%
2 dní
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 hod.
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 hod.
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
262 Kbps
62.7%
1 hod.
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 hod.
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 hod.
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 hod.
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 hod.
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 hod.
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMoscow
342 Kbps
13.1%
14 hod.
Zobrazeno 15 of 28

Snímek proxy pooluRusko

Co je právě teď v živém poolu Rusko — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 28 aktivních IP v Rusko
Podle protokolu
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
Podle anonymity
Elite13
Anonymní1
Transparentní14
Netestováno0
Podle města
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
Medián latence: 2088 msPrůměrná dostupnost: 65%Nejrychlejší proxy: 77 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Rusko
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Rusko zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu28IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost65%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence2088ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymitySmíšené: Elite, Anonymní, TransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Rusko volný pool obsahuje 28 fungujících IP rozložených převážně v Moscow a St Petersburg, hostované u Cloudflare London a Rostelecom. Medián latence je přibližně 2088 ms a dostupnost za poslední hodinu je 65%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~33% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Rusko?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Rusko?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Rusko?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

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Anon SuperVIPTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

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Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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