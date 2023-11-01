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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Kambodža zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Kambodža pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav1 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionAsie

Živé Kambodža proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Kambodža zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
1 online·Potřebujete víc? →
220.158.232.118:1080
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
842 Kbps
53.4%
1 hod.
Zobrazeno 1 of 1

Snímek proxy pooluKambodža

Co je právě teď v živém poolu Kambodža — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 1 aktivních IP v Kambodža
Podle protokolu
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
Podle anonymity
Elite0
Anonymní0
Transparentní1
Netestováno0
Podle města
Medián latence: 2138 msPrůměrná dostupnost: 53%Nejrychlejší proxy: 2138 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Kambodža
1ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…1100%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Kambodža zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu1IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost53%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence2138ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolySOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymityTransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Kambodža volný pool obsahuje 1 fungujících IP hostované u ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…. Medián latence je přibližně 2138 ms a dostupnost za poslední hodinu je 53%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~27% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Kambodža?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Kambodža?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Kambodža?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

FineProxy nabízí jedinečné proxy služby s okamžitou rychlostí, dokonalou spolehlivostí a přijatelnými cenami. Jejich vstřícná zákaznická podpora poskytuje bezproblémový zážitek, což je ideální řešení pro bezpečné a efektivní prohlížení.

seo.orchid.kidNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Měl jsem skvělý zážitek s FineProxy. Rychlost a stabilita jejich proxy jsou jedinečná a nabízejí širokou škálu možností pro různé aplikace. Konfigurace byla jednoduchá a jejich zákaznická služba byla vždy dostupná a efektivní. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé proxy řešení!

Tan NguyenProxyRate, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Koupil jsem 2,5 milionu rotujících proxy a vyzkoušel je, ale nevyhovovaly požadavkům mého projektu. S rotujícími proxy servery jsem navíc neměl žádné zkušenosti. IP adresa se měnila při každém požadavku, takže při běžném načtení stránky v prohlížeči, které zahrnuje přibližně 30 HTTP požadavků, se IP změnila asi 30krát... Proto mi služba nevyhovovala. Napsal jsem pracovníkovi chatu Andreymu a požádal o vrácení peněz, protože jsem až 30 minut po objednání zjistil, že řešení nesplňuje mé potřeby. Také jsem se dočetl, že o vrácení peněz lze požádat do 24 hodin od objednávky. Řekli mi, že peníze do 24 hodin vrátí, a dnes vidím vrácenou částku na své kreditní kartě. Jsem proto spokojený s poctivou podporou i webem.

Murat KTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Stabilní, rychlá a spolehlivá proxy, za dobrou cenu, díky za skvělou službu. Už půl roku používám vaše služby, proxy server mě nikdy nezklamal, bez žádné zpomalení a pomalé práce, podpora odpovídá okamžitě, pokud se objeví jakékoliv otázky. Dobří lidé, upřímně vám přeji úspěch a úspěch a abyste byli vždy na tak vysoké úrovni. Už jsem vás doporučil přátelům a ostatním lidem.

dachi - drunchaInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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