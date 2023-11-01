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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Německo zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Německo pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav26 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionEvropa

Živé Německo proxy
aktualizace každých 15 minut

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Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
26 online·Potřebujete víc? →
141.98.153.86:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
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141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 hod.
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 hod.
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 hod.
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 dní
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 hod.
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymníSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 hod.
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 hod.
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 hod.
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 hod.
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 dní
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 hod.
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 hod.
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 hod.
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 hod.
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 hod.
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 hod.
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 hod.
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 hod.
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 hod.
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymníFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 hod.
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 hod.
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 hod.
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 hod.
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 hod.
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 hod.
Zobrazeno 15 of 26

Snímek proxy pooluNěmecko

Co je právě teď v živém poolu Německo — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 26 aktivních IP v Německo
Podle protokolu
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
Podle anonymity
Elite12
Anonymní2
Transparentní12
Netestováno0
Podle města
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Medián latence: 1006 msPrůměrná dostupnost: 59%Nejrychlejší proxy: 101 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Německo
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Německo zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu26IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost59%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence1006ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymitySmíšené: Elite, Anonymní, TransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Německo volný pool obsahuje 26 fungujících IP rozložených převážně v Frankfurt am Main a Falkenstein, hostované u Hetzner a Contabo. Medián latence je přibližně 1006 ms a dostupnost za poslední hodinu je 59%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~30% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Německo?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Německo?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Německo?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Vyzkoušel jsem proxy z tohoto webu a líbily se mi, rychlost je vynikající. Kvalita je velmi dobrá, používám je už 2 měsíce a nemám vůbec žádné problémy. Podpora pomáhá potíže rychle vyřešit! Děkuji, v případě potřeby službu využiji znovu, cena je skvělá)

Александр СамсоновInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám FineProxy už několik měsíců a celkově mám pozitivní zkušenosti. Proxy rychlosti jsou stabilní a rozmanitost dostupných proxy lokalit mi umožňuje bez problémů získat přístup k obsahu, který je geograficky omezen. Konfigurace proxy byla jednoduchá a jejich zákaznický tým byl velmi vstřícný a ochotný, když jsem potřeboval pomoc.

AmirSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Úžasný proxy poskytovatel s 24/7 podporou.

steliosDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Miluji proxy FineProxy, jsou opravdu rychlé a nenápadné. Použil jsem je v automatizačních nástroji, jako jsou nástroje pro klíčové slova, a v nástrojích pro scraping, což je skutečná změna v hře, zákaznická podpora je na vrcholu, vždy, když potřebujete pomoc, jsou 24/7 k dispozici k řešení vašeho problému, kvalita proxy je prostě Je to neuvěřitelné.

asdjkakarNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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