Právě teď Německo volný pool obsahuje 26 fungujících IP rozložených převážně v Frankfurt am Main a Falkenstein, hostované u Hetzner a Contabo. Medián latence je přibližně 1006 ms a dostupnost za poslední hodinu je 59%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~30% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných. FineProxy Premium použijte, pokud Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.