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Danh sách proxy miễn phí

Danh sách proxy miễn phí Đức

Danh sách trực tiếp, được kiểm tra thường xuyên gồm proxy công cộng Đức cho thử nghiệm, tra cứu một lần và quy trình phát triển.

Trạng thái26 trực tuyến
Cập nhật2 giờ trước
Khu vựcChâu Âu

Proxy Đức trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Đức miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
26 trực tuyến·Cần thêm? →
141.98.153.86:80
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 giờ trước
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 giờ trước
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 ngày trước
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 giờ trước
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danhSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 giờ trước
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 giờ trước
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 giờ trước
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 ngày trước
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 giờ trước
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 giờ trước
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 giờ trước
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 giờ trước
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 giờ trước
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 giờ trước
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 giờ trước
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 giờ trước
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 giờ trước
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danhFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 giờ trước
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 giờ trước
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 giờ trước
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 giờ trước
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 giờ trước
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 giờ trước
Hiển thị 15 trên 26

Tổng quan pool proxyĐức

Hiện có gì trong nhóm Đức trực tiếp — theo giao thức, mức ẩn danh, vị trí và máy chủ.

Cấu phần pool

Cập nhật 100 phút trước· 26 IP đang hoạt động tại Đức
Theo giao thức
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
Theo mức ẩn danh
Elite12
Ẩn danh2
Trong suốt12
Chưa kiểm tra0
Theo thành phố
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Độ trễ trung vị: 1006 msThời gian hoạt động trung bình: 59%Proxy nhanh nhất: 101 ms

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hàng đầu

Máy chủ hiện có trong nhóm trực tiếp Đức
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Proxy cao cấp cho tác vụnặng

Subnet và ASN do FineProxy sở hữu. Trả theo IP, không theo gigabyte. Kích hoạt ngay với đảm bảo hoàn tiền trong 24 giờ.

  • 99.97% yêu cầu thành công tới đích trên mọi vị trí
  • Tối đa 500 Mbps trên mỗi IP
  • Giao thức hỗ trợ: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Xem giá →
Bạn nhận gì với 1,000 yêu cầu

Tỷ lệ phản hồi thành công trên tác vụ thu thập dữ liệu web điển hình — proxy trong bảng trên so với nhóm cao cấp FineProxy.

Miễn phí
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Miễn phí và FineProxy — So sánh thẳngthắn

So sánh cạnh nhau nhóm trực tiếp phía trên với gói cao cấp của FineProxy. Số trong cột «Miễn phí» lấy thẳng từ ảnh chụp trực tiếp.

Thông sốProxy miễn phí Đức MIỄN PHÍFineProxy Premium CAO CẤP
Quy mô pool26Địa chỉ IP đang hoạt động85,000+Địa chỉ IP tại hơn 30 vị trí
Thời gian hoạt động trung bình59%99.97%SLA
Tỷ lệ phản hồi thành công(mỗi 1,000 yêu cầu)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Độ trễ trung vị1006ms< 30 ms
Lưu lượng mỗi IP< 2 Mbps (dùng chung)tới 500 Mbps
Kết nối đồng thời1–5 (thường bị chặn)từ 1,500 (tùy gói)
Giao thức hỗ trợHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Bảo đảm ẩn danhHỗn hợp: Ẩn danh cao, Ẩn danh, Trong suốtChỉ ẩn danh cao — không rò rỉ IP hoặc DNS
Loại IPProxy trung tâm dữ liệu công cộng + dân cư trong suốtTrung tâm dữ liệu, ASN và subnet sở hữu
Xác thực× Không — ai cũng dùng được✓ Danh sách IP cho phép + tên đăng nhập/mật khẩu
Phiên cố định× Không✓ Tối đa 15 phút (gói xoay vòng)
Chính sách xoay vòng IPTheo giờ (cả danh sách xoay vòng)IP ổn định — làm mới theo yêu cầu (mỗi 8 ngày)
Nguy cơ bị trang đích cấmCao — IP công khai, thường bị lạm dụngThấp — danh tiếng sạch, subnet sở hữu
Nguy cơ MITM độc hạiCó thể — proxy mở có thể nghe lén lưu lượng✓ Không — hạ tầng riêng của bạn
Hỗ trợKhông cóChat trực tiếp 24/7, email và hệ thống ticket với kỹ sư
Nhật ký & tuân thủKhông cóNhật ký, hóa đơn, hợp đồng (B2B)
Phù hợp nhấtThử nghiệm một lần, học tập, script sở thíchThu thập dữ liệu web, xác minh quảng cáo, SEO, SMM, nghiên cứu thị trường, bot giày
Chi phí$0từ $0.07 mỗi IP / tháng

Hiện tại Đức pool miễn phí có 26 IP đang hoạt động phân bố chủ yếu tại Frankfurt am MainFalkenstein, lưu trữ bởi HetznerContabo. Độ trễ trung vị khoảng 1006 ms và thời gian hoạt động trong giờ qua là 59%. Đủ cho kiểm tra nhanh hoặc script dùng một lần, nhưng trong bài đo hàng giờ gần nhất chỉ ~30% yêu cầu thu thập dữ liệu web thông thường thành công — và tỷ lệ này tiếp tục giảm theo từng giờ, thường xuống dưới 10% trong 24 giờ vì các IP miễn phí này nhanh chóng ngừng hoạt động.

Dùng danh sách miễn phí nếu

Bạn đang tìm hiểu cách proxy hoạt động, kiểm tra thủ công một lần, hoặc thử một endpoint mà 5–10 lần thử lại vẫn chấp nhận được.

Dùng FineProxy Premium nếu

Bạn thu thập dữ liệu web liên tục, theo dõi SERP, quản lý chiến dịch quảng cáo hoặc chạy bất kỳ tác vụ vận hành thật nào hỏng khi tỷ lệ lỗi > 5%.

Cấu hình proxy trong 48 giờXem giá →
Danh sách proxy miễn phí Đức được cập nhật bao lâu một lần?

Chúng tôi dựng lại và xác thực nhóm công cộng mỗi 15 phút. Tình trạng sẵn có có thể đổi giữa các lần kiểm tra vì các máy chủ này do bên thứ ba độc lập vận hành.

Điều gì xảy ra khi không có proxy Đức nào trực tuyến?

Trang vẫn mở và tiếp tục kiểm tra nhóm nguồn. Hễ có proxy hoạt động ở lần làm mới sau, nó được thêm tự động; trang không được tạo hay gỡ theo số đếm tạm thời.

Tôi có thể dùng proxy miễn phí Đức để làm gì?

Proxy công cộng phù hợp để kiểm tra dùng một lần, tra cứu công khai lẻ và xem phản hồi theo khu vực. Không gửi mật khẩu, thông tin thanh toán hay dữ liệu nhạy cảm qua máy chủ công cộng không rõ nguồn.

Khi nào nên dùng nhóm proxy được quản lý?

Dùng nhóm được quản lý cho tự động hóa, phiên đã xác thực, lưu lượng liên tục hoặc quy trình cần thời gian hoạt động ổn định, hỗ trợ và hạ tầng kiểm soát được. So sánh các cấu hình có sẵn trên trang bảng giá.

Proxy miễn phí ở các quốc giakhác

Chọn trang quốc gia cố định khác. Số lượng pool trực tiếp được làm mới mỗi lần cập nhật site.

Hiệu năng cao cấp, được khách hàng xác nhận.

Bốn đánh giá khách hàng phù hợp từ pool đã xác minh, liên kết về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng FineProxy được vài tháng và nhìn chung, trải nghiệm của tôi rất tích cực. Tốc độ proxy ổn định và nhiều vị trí proxy sẵn có giúp tôi truy cập nội dung bị giới hạn địa lý một cách suôn sẻ. Việc thiết lập proxy rất đơn giản và nhóm hỗ trợ khách hàng của họ luôn sẵn sàng hỗ trợ và hữu ích khi tôi cần hỗ trợ.

AmirSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Hỗ trợ

nhà cung cấp proxy tuyệt vời với sự hỗ trợ hữu ích 24/7

steliosDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi thích proxy Fineproxy, nó thực sự nhanh và không thể bị phát hiện. Tôi đã sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa như công cụ từ khóa và đối với các công cụ tìm kiếm, nó giống như công cụ thay đổi trò chơi, bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn ở mức cao nhất bất cứ khi nào bạn cần trợ giúp, họ luôn sẵn sàng 24/7 để giải quyết vấn đề của bạn, chất lượng của proxy thật tuyệt vời.

asdjkakarNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

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