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|Điểm ▾
|Giao thức
|Ẩn danh
|Thành phố
|Tốc độ ▾
|Thời gian hoạt động ▾
|Kiểm tra gần nhất ▾
|Thao tác
PREMIUM FineProxy PremiumASN: FineProxy · 50 ms
|100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
|Elite
|Toàn cầu
500 Mbps
99.97%
|Vừa xong
203.19.38.114:1080CTGNet· 450 ms
|76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
4.00 Mbps
100.0%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ4.00 Mbps
Thời gian hoạt động100.0%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
113.204.79.230:9091CHINA UNICOM China169· 914 ms
|54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
1.97 Mbps
99.9%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ1.97 Mbps
Thời gian hoạt động99.9%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
122.246.112.107:7890Chinanet· 817 ms
|51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
2.20 Mbps
90.9%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ2.20 Mbps
Thời gian hoạt động90.9%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
47.95.206.224:45074Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms
|47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
1.76 Mbps
100.0%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ1.76 Mbps
Thời gian hoạt động100.0%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
47.95.206.224:45056Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms
|47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
1.61 Mbps
100.0%
|1 ngày trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ1.61 Mbps
Thời gian hoạt động100.0%
Kiểm tra gần nhất1 ngày trước
125.34.218.175:10909China Unicom Beijing· 1354 ms
|46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
1.33 Mbps
100.0%
|17 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ1.33 Mbps
Thời gian hoạt động100.0%
Kiểm tra gần nhất17 giờ trước
47.95.206.224:45094Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms
|43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
1.67 Mbps
91.0%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ1.67 Mbps
Thời gian hoạt động91.0%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
120.232.115.57:17981China Mobile Communications· 1587 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
1.13 Mbps
99.8%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ1.13 Mbps
Thời gian hoạt động99.8%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
61.158.175.38:9002CHINA UNICOM China169· 1612 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
1.12 Mbps
100.0%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ1.12 Mbps
Thời gian hoạt động100.0%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
47.95.206.224:45248Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
1.30 Mbps
84.6%
|2 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ1.30 Mbps
Thời gian hoạt động84.6%
Kiểm tra gần nhất2 giờ trước
47.95.206.224:45078Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
2.23 Mbps
66.2%
|6 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ2.23 Mbps
Thời gian hoạt động66.2%
Kiểm tra gần nhất6 giờ trước
27.185.218.213:17981Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms
|37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
1.20 Mbps
94.7%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ1.20 Mbps
Thời gian hoạt động94.7%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
47.95.206.224:45180Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms
|37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
2.21 Mbps
62.1%
|1 ngày trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ2.21 Mbps
Thời gian hoạt động62.1%
Kiểm tra gần nhất1 ngày trước
120.232.115.170:17981China Mobile Communications· 1569 ms
|36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
1.15 Mbps
92.2%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ1.15 Mbps
Thời gian hoạt động92.2%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
47.95.206.224:45184Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms
|33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
994 Kbps
85.3%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ994 Kbps
Thời gian hoạt động85.3%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
119.188.131.55:17981CHINA UNICOM China169· 2028 ms
|32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
888 Kbps
99.9%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ888 Kbps
Thời gian hoạt động99.9%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
47.95.206.224:45208Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms
|32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
788 Kbps
100.0%
|2 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ788 Kbps
Thời gian hoạt động100.0%
Kiểm tra gần nhất2 giờ trước
47.95.206.224:45211Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms
|32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
934 Kbps
82.6%
|1 ngày trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ934 Kbps
Thời gian hoạt động82.6%
Kiểm tra gần nhất1 ngày trước
153.0.171.163:8085CHINA UNICOM China169· 6730 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
267 Kbps
100.0%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ267 Kbps
Thời gian hoạt động100.0%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
47.95.206.224:45091Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
1.11 Mbps
78.0%
|3 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ1.11 Mbps
Thời gian hoạt động78.0%
Kiểm tra gần nhất3 giờ trước
47.95.206.224:45022Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
951 Kbps
79.5%
|3 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ951 Kbps
Thời gian hoạt động79.5%
Kiểm tra gần nhất3 giờ trước
47.95.206.224:45165Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms
|28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
547 Kbps
91.0%
|1 ngày trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ547 Kbps
Thời gian hoạt động91.0%
Kiểm tra gần nhất1 ngày trước
47.95.206.224:45062Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms
|26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
428 Kbps
84.4%
|2 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ428 Kbps
Thời gian hoạt động84.4%
Kiểm tra gần nhất2 giờ trước
116.196.150.180:17981Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms
|25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
1.04 Mbps
61.8%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ1.04 Mbps
Thời gian hoạt động61.8%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
114.242.9.56:3128China Unicom Beijing· 581 ms
|25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Trong suốt
|Beijing
3.10 Mbps
82.0%
|6 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhTrong suốt
Thành phốBeijing
Tốc độ3.10 Mbps
Thời gian hoạt động82.0%
Kiểm tra gần nhất6 giờ trước
47.95.206.224:45122Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms
|22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
558 Kbps
69.0%
|2 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ558 Kbps
Thời gian hoạt động69.0%
Kiểm tra gần nhất2 giờ trước
101.206.186.99:8080CHINA UNICOM China169· 3013 ms
|20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
597 Kbps
62.8%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phố—
Tốc độ597 Kbps
Thời gian hoạt động62.8%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
47.95.206.224:45143Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms
|20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
1.36 Mbps
38.0%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ1.36 Mbps
Thời gian hoạt động38.0%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
39.106.170.168:8080Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms
|18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Trong suốt
|Beijing
961 Kbps
96.3%
|1 ngày trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhTrong suốt
Thành phốBeijing
Tốc độ961 Kbps
Thời gian hoạt động96.3%
Kiểm tra gần nhất1 ngày trước
47.95.206.224:45060Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
538 Kbps
52.8%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ538 Kbps
Thời gian hoạt động52.8%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
47.95.206.224:45128Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
991 Kbps
40.9%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ991 Kbps
Thời gian hoạt động40.9%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
47.95.206.224:45030Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
466 Kbps
52.6%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ466 Kbps
Thời gian hoạt động52.6%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
101.251.204.174:8080China Unicom Beijing· 3085 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Trong suốt
|—
583 Kbps
100.0%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP
Ẩn danhTrong suốt
Thành phố—
Tốc độ583 Kbps
Thời gian hoạt động100.0%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
47.95.206.224:45034Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
600 Kbps
49.1%
|2 ngày trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ600 Kbps
Thời gian hoạt động49.1%
Kiểm tra gần nhất2 ngày trước
183.215.23.242:9091China Mobile communications· 3131 ms
|15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Trong suốt
|—
575 Kbps
99.5%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP
Ẩn danhTrong suốt
Thành phố—
Tốc độ575 Kbps
Thời gian hoạt động99.5%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
47.95.206.224:45220Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms
|14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
558 Kbps
43.9%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ558 Kbps
Thời gian hoạt động43.9%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
103.213.97.78:80AS Number for· 6570 ms
|13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Trong suốt
|—
274 Kbps
81.6%
|1 ngày trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhTrong suốt
Thành phố—
Tốc độ274 Kbps
Thời gian hoạt động81.6%
Kiểm tra gần nhất1 ngày trước
223.85.21.195:8080The Internet Data· 5911 ms
|12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Trong suốt
|—
305 Kbps
75.3%
|1 giờ trước
Giao thứcHTTP
Ẩn danhTrong suốt
Thành phố—
Tốc độ305 Kbps
Thời gian hoạt động75.3%
Kiểm tra gần nhất1 giờ trước
47.95.206.224:45054Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms
|10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
1.16 Mbps
20.9%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ1.16 Mbps
Thời gian hoạt động20.9%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
47.95.206.224:45157Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms
|6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
1.05 Mbps
10.0%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ1.05 Mbps
Thời gian hoạt động10.0%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
47.95.206.224:45110Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms
|6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
621 Kbps
17.3%
|1 ngày trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ621 Kbps
Thời gian hoạt động17.3%
Kiểm tra gần nhất1 ngày trước
14.103.201.137:3128China Telecom (Group)· 2622 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Trong suốt
|—
686 Kbps
20.5%
|2 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhTrong suốt
Thành phố—
Tốc độ686 Kbps
Thời gian hoạt động20.5%
Kiểm tra gần nhất2 giờ trước
221.217.54.222:9000China Unicom Beijing· 1552 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Trong suốt
|Beijing
1.16 Mbps
14.3%
|2 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhTrong suốt
Thành phốBeijing
Tốc độ1.16 Mbps
Thời gian hoạt động14.3%
Kiểm tra gần nhất2 giờ trước
47.95.206.224:45028Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
677 Kbps
10.0%
|4 giờ trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ677 Kbps
Thời gian hoạt động10.0%
Kiểm tra gần nhất4 giờ trước
47.95.206.224:45160Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Trong suốt
|Beijing
483 Kbps
25.3%
|14 giờ trước
Giao thứcHTTP
Ẩn danhTrong suốt
Thành phốBeijing
Tốc độ483 Kbps
Thời gian hoạt động25.3%
Kiểm tra gần nhất14 giờ trước
47.95.206.224:45079Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|Beijing
621 Kbps
10.0%
|2 ngày trước
Giao thứcHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
Ẩn danhElite
Thành phốBeijing
Tốc độ621 Kbps
Thời gian hoạt động10.0%
Kiểm tra gần nhất2 ngày trước
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