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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas China

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos China para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado46 en línea
Actualizado2 h
RegiónAsia

Proxies China en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos China, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
46 en línea·¿Necesita más? →
203.19.38.114:1080
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
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203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
4.00 Mbps
100.0%
1 h
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.97 Mbps
99.9%
1 h
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.20 Mbps
90.9%
1 h
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 h
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 d
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 h
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 h
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.13 Mbps
99.8%
1 h
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.12 Mbps
100.0%
1 h
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 h
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 h
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.20 Mbps
94.7%
1 h
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 d
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.15 Mbps
92.2%
1 h
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
994 Kbps
85.3%
4 h
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
888 Kbps
99.9%
1 h
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
788 Kbps
100.0%
2 h
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
934 Kbps
82.6%
1 d
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
267 Kbps
100.0%
1 h
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 h
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
951 Kbps
79.5%
3 h
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
547 Kbps
91.0%
1 d
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
428 Kbps
84.4%
2 h
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.04 Mbps
61.8%
1 h
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 h
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
558 Kbps
69.0%
2 h
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
597 Kbps
62.8%
1 h
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 h
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
961 Kbps
96.3%
1 d
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
538 Kbps
52.8%
4 h
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
991 Kbps
40.9%
4 h
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
466 Kbps
52.6%
4 h
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
583 Kbps
100.0%
1 h
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
600 Kbps
49.1%
2 d
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
575 Kbps
99.5%
1 h
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
558 Kbps
43.9%
4 h
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
274 Kbps
81.6%
1 d
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
305 Kbps
75.3%
1 h
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 h
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 h
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
621 Kbps
17.3%
1 d
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
686 Kbps
20.5%
2 h
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 h
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
677 Kbps
10.0%
4 h
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
483 Kbps
25.3%
14 h
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBeijing
621 Kbps
10.0%
2 d
Mostrando 15 de 46

Instantánea del pool de proxies deChina

Lo que hay actualmente dentro del pool China en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 46 IPs activos en China
Por protocolo
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
Por anonimato
Élite37
Anónimo0
Transparente9
No probado0
Por ciudad
Beijing30
Latencia media: 1873 msTiempo medio de actividad: 70%Proxy más rápido: 450 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de China
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies China gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool46IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad70%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media1873ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el China el pool gratuito tiene 46 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Beijing, hospedado por Hangzhou Alibaba Advertising y CHINA UNICOM China169 Backbone. Latencia media está alrededor 1873 ms y tiempo de actividad en la última hora es 70%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~35% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita China?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay China proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies China gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Proxies rápidos. Al principio hubo algo de inestabilidad y algunos problemas de latencia, pero se resolvieron enseguida. Pensaría en renovar, ya que ofrecen un descuento para este y otros casos de uso similares, como el scraping.

Binasol V.Trustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Recientemente utilicé este sitio web, y estoy muy satisfecho con su servicio. Los proxies son rápidos, fiables y fáciles de configurar. Su soporte al cliente es sensible y útil, haciendo que todo el proceso sea suave. ¡Muy recomendable para cualquier persona que necesite soluciones proxy de calidad!

JakubPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Apoyo

he sido un cliente desde hace un par de años y este servicio nunca me falló, la calidad se mantuvo igual desde entonces, el personal es tan amable y adorable apoyo siempre, muy activo, altamente recomendado

CralosDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy.Org ofrece excelentes servicios proxy con excelente velocidad, tiempo de funcionamiento confiable y atención al cliente. ¡Sus servicios son asequibles y confiables!

konkea208Norton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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