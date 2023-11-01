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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Alemania

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Alemania para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado26 en línea
Actualizado2 h
RegiónEuropa

Proxies Alemania en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Alemania, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
26 en línea·¿Necesita más? →
141.98.153.86:80
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
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141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.18 Mbps
91.9%
1 h
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 d
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnónimoSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.74 Mbps
31.2%
2 h
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 d
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnónimoFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h
Mostrando 15 de 26

Instantánea del pool de proxies deAlemania

Lo que hay actualmente dentro del pool Alemania en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 26 IPs activos en Alemania
Por protocolo
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
Por anonimato
Élite12
Anónimo2
Transparente12
No probado0
Por ciudad
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Latencia media: 1006 msTiempo medio de actividad: 59%Proxy más rápido: 101 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Alemania
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Alemania gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool26IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad59%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media1006ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, Anónimo, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Alemania el pool gratuito tiene 26 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Frankfurt am Main y Falkenstein, hospedado por Hetzner y Contabo. Latencia media está alrededor 1006 ms y tiempo de actividad en la última hora es 59%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~30% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Alemania?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Alemania proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Alemania gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Probé el proxy de este sitio – Me gustó, la velocidad es excelente. La calidad es muy buena, la he estado usando desde hace 2 meses y no hay ningún problema en absoluto. Rápidamente ayuda a resolver los problemas! Gracias, si es necesario lo usaré de nuevo, el precio es excelente)

Александр СамсоновPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He estado usando FineProxy durante varios meses, y en general, mi experiencia ha sido positiva. Las velocidades de proxy son consistentes y la variedad de ubicaciones de proxy disponibles me ayuda a acceder a contenido geo-restricto sin problemas. La configuración de los proxies fue sencilla, y su equipo de atención al cliente es sensible y útil cuando necesitaba asistencia.

AmirSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Apoyo

increíble proveedor proxy con soporte útil 24/7

steliosDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Me encantan los proxies FineProxy, es muy rápido e indetectable. Lo usé en herramientas de automatización como herramientas de palabras clave, y para herramientas de raspado, es como cambiar el juego, el soporte al cliente es de primera calidad siempre que necesite alguna ayuda que están disponibles 24/7 para resolver nuestro problema, la calidad de proxies son simplemente increíble.

asdjkakarNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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