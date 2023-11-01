Free Germany Proxy List

~ 30 %

Right now the Germany free pool has 26 working IPs spread mostly across Frankfurt am Main and Falkenstein, hosted by Hetzner and Contabo. Median latency is around 1006 ms and uptime over the last hour is 59%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~30% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.