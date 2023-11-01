Free Indonesia Proxy List

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103.65.237.92:5678
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|IP : Port ▾
|Score ▾
|Protocols
|Anonymity
|City
|Speed ▾
|Uptime ▾
|Last check ▾
|Action
PREMIUM FineProxy PremiumASN: FineProxy · 50 ms
|100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
|Elite
|Worldwide
500 Mbps
99.97%
|Just now
103.65.237.92:5678PT Berkah Solusi· 1614 ms
|38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
1.11 Mbps
96.8%
|1 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed1.11 Mbps
Uptime96.8%
Last check1 h ago
36.89.212.252:8080PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms
|2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
AnonymityTransparent
CityCentral Jakarta
Speed352 Kbps
Uptime10.0%
Last check1 h ago
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