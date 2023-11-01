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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Indonesië

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Indonesië voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status2 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionAzië

Actieve proxy’s uit Indonesië
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Indonesië, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
2 online·Meer nodig? →
103.65.237.92:5678
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.11 Mbps
96.8%
1 u geleden
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 u geleden
Weergegeven 2 van 2

Momentopname van de proxypool voorIndonesië

Wat momenteel in de actieve pool voor Indonesië zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 2 actieve IP’s in Indonesië
Op protocol
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Op anonimiteit
Elite1
Anoniem0
Transparant1
Niet getest0
Op plaats
Central Jakarta1
Mediane latentie: 5114 msGemiddelde uptime: 53%Snelste proxy: 1614 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Indonesië voorkomen
1PT Berkah Solusi Teknologi Inf…150%
2PT Telekomunikasi Indonesia150%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Prijzen bekijken →
Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Indonesië FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang2IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime53%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie5114ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Indonesië een gratis pool met 2 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Central Jakarta, gehost door PT Berkah Solusi Teknologi Inf… en PT Telekomunikasi Indonesia. De mediane latentie is ongeveer 5114 ms en de uptime in het afgelopen uur is 53%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~27% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Indonesië bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Indonesië online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Indonesië gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Als u op zoek bent naar een proxy-service die snelheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid combineert, is FineProxy een solide keuze. Het gebruiksgemak, snelle verbinding en betrouwbare anonimiteit maken het ideaal voor alles, van casual surfen tot grootschalige data-operaties.

sala121maliNorton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Uitstekend, maar er is een schande in de want, ik ben verbonden met een snelle, en we kunnen het repareren en jij bent.

David RichardIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

De Procosi service vervult over het algemeen haar taken, maar er zijn gebieden voor verbetering. De interface is gebruiksvriendelijk, en de functionaliteit is breed. Echter, de snelheid en de klantenondersteuning kunnen enige ongemakken veroorzaken.

HanrikProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

De FineProxy-service is eerlijk gezegd heel goed snelle ondersteuning en vele verschillende locaties. Het enige nadeel van deze service is de limiet van 600 proxy-verzoeken. Voor sommige mensen, dit is niet genoeg; ze willen meer, maar het bedrijf zegt, "Dit is ons beleid."

kristina1999SaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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