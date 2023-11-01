~ 27 %

En ce moment, le Indonésie le pool gratuit compte 2 IP fonctionnelles principalement réparties entre Central Jakarta, hébergé par PT Berkah Solusi Teknologi Inf… et PT Telekomunikasi Indonesia. La latence médiane est d’environ 5114 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 53%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~27% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.