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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Endonezya proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Endonezya proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum2 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAsya

Canlı Endonezya proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Endonezya proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
2 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
103.65.237.92:5678
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.11 Mbps
96.8%
1 sa önce
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 sa önce
Gösterilen 2 arasında 2

Endonezya proxy havuzuözeti

Canlı Endonezya havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 2 aktif IP — Endonezya
Protokole göre
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Anonimliğe göre
Elit1
Anonim0
Şeffaf1
Test edilmedi0
Şehre göre
Central Jakarta1
Medyan gecikme: 5114 msOrtalama çalışma süresi: 53%En hızlı proxy: 1614 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Endonezya havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1PT Berkah Solusi Teknologi Inf…150%
2PT Telekomunikasi Indonesia150%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Fiyatlandırmayı görüntüleyin →
1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Endonezya proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu2Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi53%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme5114ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Endonezya ücretsiz havuzunda 2 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Central Jakarta, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: PT Berkah Solusi Teknologi Inf… ve PT Telekomunikasi Indonesia. Medyan gecikme yaklaşık 5114 ms ve son saatteki çalışma süresi 53%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~27% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Endonezya proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Endonezya proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Endonezya proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Hız, güvenilirlik ve uygun fiyatı bir araya getiren bir proxy hizmeti arıyorsanız FineProxy sağlam bir seçim. Kullanım kolaylığı, hızlı bağlantı ve güvenilir anonimlik; onu sıradan gezinmeden büyük ölçekli veri operasyonlarına kadar her şey için ideal kılıyor. Şiddetle tavsiye ederim!

sala121maliNorton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Mükemmel, ama çünkü kısmında utanç verici bir şey var; hızlı olana bağlıyım, bunu düzeltebiliriz ve sizsiniz.

David RichardFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Procosi hizmeti genel olarak görevlerini yerine getiriyor ancak geliştirilmesi gereken alanlar var. Arayüz kullanıcı dostu ve işlevsellik kapsamlı. Bununla birlikte hız ve müşteri desteği bazı sıkıntılara yol açabilir.

HanrikProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy hizmeti açıkçası oldukça iyi — hızlı destek ve birçok farklı konum sunuyor. Bu hizmetin tek olumsuz yanı, 600 proxy isteği sınırı. Bu bazı kişiler için yeterli değil; daha fazlasını istiyorlar ama şirket, “Politikamız bu.” diyor.

kristina1999SaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

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