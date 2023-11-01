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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Birleşik Arap Emirlikleri proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Birleşik Arap Emirlikleri proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum2 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAsya

Canlı Birleşik Arap Emirlikleri proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Birleşik Arap Emirlikleri proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
2 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
Gösterilen 2 arasında 2

Birleşik Arap Emirlikleri proxy havuzuözeti

Canlı Birleşik Arap Emirlikleri havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 2 aktif IP — Birleşik Arap Emirlikleri
Protokole göre
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Anonimliğe göre
Elit1
Anonim0
Şeffaf1
Test edilmedi0
Şehre göre
Dubai1
Medyan gecikme: 1286 msOrtalama çalışma süresi: 100%En hızlı proxy: 498 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Birleşik Arap Emirlikleri havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Alibaba Cloud150%
2Cloudflare London150%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Birleşik Arap Emirlikleri proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu2Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi100%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1286ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ücretsiz havuzunda 2 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Dubai, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Alibaba Cloud ve Cloudflare London. Medyan gecikme yaklaşık 1286 ms ve son saatteki çalışma süresi 100%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~50% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Birleşik Arap Emirlikleri proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Birleşik Arap Emirlikleri proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Birleşik Arap Emirlikleri proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy oyunun kurallarını değiştirdi. Hızlar mükemmel, çalışma süresi tutarlı ve arayüz kullanıcı dostu. Ne zaman sorum olsa destek hızla yanıt verdi. Gerçekten güvenilir bir proxy hizmeti.

isaac kipropNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Uygun maliyetli ancak yüksek performanslı bir proxy çözümüne ihtiyacınız varsa FineProxy.org mükemmel bir seçim. Geçmişte birkaç proxy sağlayıcısı denedim ama çoğunun ya hızı yetersizdi ya da fiyatları yüksekti. FineProxy, uygun fiyat ile kalite arasında doğru dengeyi kurmayı başarıyor ve böylece öğrenciler, yeni girişimler ve işletmeler için erişilebilir oluyor. Alt kademe planlarında bile mükemmel çalışma süresi, hızlı bağlantılar ve güvenilir performans elde ediyorum. Hizmetin kullanımı kolay ve müşteri destekleri yardım etmek için her zaman hazır. Bütçesi kısıtlı olan herkese şiddetle tavsiye ederim!

omkaarFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.

7heGoatCR7Dieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org, inanılmaz hız ve güvenilirlikle eksiksiz bir proxy hizmetleri yelpazesi sunuyor. Kullanıcı dostu web sitesi arayüzü ve hızlı destek hizmeti var. Fiyatlar ortalamanın üzerinde ama bu, kaliteye yapılan bir yatırım. Hizmetlerini kullanmaktan memnunum.

GuestSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

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