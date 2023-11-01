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Ücretsiz Amerika Birleşik Devletleri proxy listesi

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Durum1.306 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeKuzey Amerika

Canlı Amerika Birleşik Devletleri proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

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Protokol
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172.234.38.154:3128
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
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172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 sa önce
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.87 Mbps
99.6%
1 sa önce
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.79 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 sa önce
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.84 Mbps
98.3%
1 sa önce
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.82 Mbps
98.3%
1 sa önce
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 sa önce
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 sa önce
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 sa önce
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 sa önce
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
3.30 Mbps
90.3%
1 sa önce
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 sa önce
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 sa önce
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 sa önce
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
99.9%
1 sa önce
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 sa önce
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.74 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.74 Mbps
100.0%
1 sa önce
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.82 Mbps
76.8%
1 sa önce
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.77 Mbps
76.8%
1 sa önce
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.89 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.83 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 sa önce
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.73 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.73 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.01 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.01 Mbps
100.0%
1 sa önce
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
4.62 Mbps
100.0%
1 sa önce
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
99.6%
1 sa önce
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 sa önce
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.08 Mbps
98.8%
1 sa önce
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.79 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.83 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.68 Mbps
76.8%
1 sa önce
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.68 Mbps
76.8%
1 sa önce
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.64 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.64 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.27 Mbps
76.8%
1 sa önce
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 sa önce
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.06 Mbps
49.6%
1 sa önce
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 sa önce
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.83 Mbps
99.9%
1 sa önce
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.83 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.95 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.97 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.97 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.87 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.70 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.58 Mbps
100.0%
1 sa önce
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 sa önce
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.62 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.67 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.80 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.65 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.67 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.64 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.57 Mbps
100.0%
1 sa önce
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.65 Mbps
100.0%
1 sa önce
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.64 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.65 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.93 Mbps
100.0%
1 sa önce
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 sa önce
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.57 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
99.7%
1 sa önce
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
99.8%
1 sa önce
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
99.7%
1 sa önce
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
Gösterilen 15 arasında 1306

Amerika Birleşik Devletleri proxy havuzuözeti

Canlı Amerika Birleşik Devletleri havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 1306 aktif IP — Amerika Birleşik Devletleri
Protokole göre
HTTP199
HTTPS0
SOCKS451
SOCKS551
Anonimliğe göre
Elit46
Anonim0
Şeffaf154
Test edilmedi0
Şehre göre
Roanoke9
Cincinnati4
Council Bluffs2
San Diego2
Medyan gecikme: 673 msOrtalama çalışma süresi: 99%En hızlı proxy: 12 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Amerika Birleşik Devletleri havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Cloudflare London846%
2Cox373%
3Bigcommerce343%
4Cloudflare302%
5Cincinnati Bell Telephone40%
6Akamai Connected Cloud20%

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ParametreÜcretsiz Amerika Birleşik Devletleri proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu1306Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi99%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme673ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ücretsiz havuzunda 1306 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Roanoke ve Cincinnati, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Cloudflare London ve Cox. Medyan gecikme yaklaşık 673 ms ve son saatteki çalışma süresi 99%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~50% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Amerika Birleşik Devletleri proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Amerika Birleşik Devletleri proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Amerika Birleşik Devletleri proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Uzun zamandır güvenilir bir seçenek arıyordum — burada hem ucuz hem de kararlı.

ChirmachbekDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Ücretsiz dönen proxy’ler bende çalışmadığı için hizmete şüpheyle yaklaşıyordum. Ancak ücretsiz deneme sürümüne kaydoldum ve bana kusursuz çalışan birkaç proxy sağladılar. Şiddetle tavsiye ederim!

juan danielFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Gerçekten destansı bir proxy hizmeti; IP beyaz listeye alındıktan sonra 1000 HTTP proxy aldım. Destek de harika ve bir sorunun çözülmesine yardımcı oldu.

Hengbin FangTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum ve genel olarak deneyimim olumlu oldu. Proxy hızları tutarlı ve sunulan proxy konumlarının çeşitliliği, coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklere sorunsuzca erişmeme yardımcı oluyor. Proxy’lerin kurulumu basitti; yardıma ihtiyaç duyduğumda müşteri destek ekipleri hızlı yanıt verdi ve yardımcı oldu.

AmirSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

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