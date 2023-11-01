무료 미국 프록시 목록

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1.38 Mbps
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100.0%
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100.0%
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1.39 Mbps
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1 시간 전
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Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
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IP 유형공개 데이터센터 + 투명 주거용데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
인증× 없음 — 누구나 사용 가능✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
스티키 세션× 없음✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
IP 로테이션 정책매시간(전체 목록 로테이션)안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
대상 사이트 차단 위험높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
악성 MITM 위험가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음✓ 없음 — 전용 인프라
지원없음엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
로그 및 규정 준수없음로그, 청구서, 계약(B2B)
적합한 용도일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
비용$0IP당 월 $0.07부터

현재 미국 무료 풀에는 1306 개의 작동 IP가 있으며 주로 다음 지역에 분산되어 있습니다: RoanokeCincinnati, 호스팅 제공자: Cloudflare LondonCox. 중앙 지연 시간은 약 673 ms 이며 지난 1시간 업타임은 99%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~50% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우

프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다.

FineProxy 프리미엄이 필요한 경우

지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.

프록시를 48시간으로 구성요금 보기 →
무료 미국 프록시 목록은 얼마나 자주 업데이트됩니까?

15분마다 공개 풀을 다시 구성하고 검증합니다. 서버가 독립적인 제3자에 의해 운영되므로 확인 사이에 가용성이 달라질 수 있습니다.

온라인 상태인 미국 프록시가 없으면 어떻게 됩니까?

페이지는 계속 제공되며 소스 풀을 지속적으로 확인합니다. 다음 갱신에서 작동하는 프록시가 확인되는 즉시 자동으로 추가되며 일시적인 개수에 따라 페이지가 생성되거나 삭제되지 않습니다.

무료 미국 프록시는 어디에 사용할 수 있습니까?

공개 프록시는 일회성 테스트, 공개 정보 조회 및 지역별 응답 확인에 적합합니다. 알 수 없는 공개 서버를 통해 비밀번호, 결제 정보 또는 기타 민감한 데이터를 전송하지 마십시오.

관리형 프록시 풀은 언제 사용해야 합니까?

자동화, 인증 세션, 지속적인 트래픽 또는 예측 가능한 업타임, 지원 및 관리형 인프라가 필요한 워크플로에는 관리형 풀을 사용하십시오. 사용 가능한 구성을 확인하려면 요금 페이지.

다른 국가의 무료프록시

다른 국가의 고정 페이지를 선택하십시오. 실시간 풀 개수는 사이트를 업데이트할 때마다 갱신됩니다.

프리미엄 성능, 고객이 검증했습니다.

검증된 리뷰 풀에서 선별한 관련 고객 리뷰 4개를 원문 출처와 함께 제공합니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

오랫동안 믿을 만한 선택지를 찾고 있었는데, 이곳은 저렴하면서도 안정적입니다.

ChirmachbekDieg, 올해영어에서 번역됨출처

무료 로테이팅 프록시가 제게는 작동하지 않아 이 서비스를 의심했습니다. 하지만 무료 체험에 가입하자 완벽하게 작동하는 프록시 여러 개를 제공해 주었습니다. 강력히 추천합니다!

juan danielFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

지원

정말 굉장한 프록시 서비스입니다. IP 허용 목록을 설정한 후 HTTP 프록시 1000개를 받았습니다. 지원도 훌륭했고 문제 해결을 도와주었습니다.

Hengbin FangTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

몇 달째 FineProxy를 사용하고 있으며 전반적으로 긍정적인 경험을 했습니다. 프록시 속도가 일관되고 다양한 프록시 위치를 이용할 수 있어 지역 제한 콘텐츠에 원활하게 접근할 수 있습니다. 프록시 설정도 간단했고, 도움이 필요했을 때 고객 지원팀이 신속하고 친절하게 대응해 주었습니다.

AmirSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

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