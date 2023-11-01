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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Vereinigte Staaten

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Vereinigte Staaten-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status1.306 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionNordamerika

Live-Vereinigte Staaten-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

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Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
1306 online·Mehr benötigt? →
172.234.38.154:3128
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 Std. her
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.69 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.86 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 Std. her
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.87 Mbps
99.6%
1 Std. her
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.79 Mbps
100.0%
1 Std. her
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.86 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.69 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 Std. her
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.84 Mbps
98.3%
1 Std. her
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.82 Mbps
98.3%
1 Std. her
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 Std. her
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 Std. her
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 Std. her
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 Std. her
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
3.30 Mbps
90.3%
1 Std. her
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.84 Mbps
100.0%
1 Std. her
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.84 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 Std. her
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 Std. her
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 Std. her
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
99.9%
1 Std. her
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 Std. her
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.96 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.61 Mbps
100.0%
1 Std. her
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 Std. her
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.61 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.61 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.74 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.61 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.74 Mbps
100.0%
1 Std. her
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.82 Mbps
76.8%
1 Std. her
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.77 Mbps
76.8%
1 Std. her
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.89 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.83 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.63 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.59 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.63 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.59 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 Std. her
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.73 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.73 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.01 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.01 Mbps
100.0%
1 Std. her
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
4.62 Mbps
100.0%
1 Std. her
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.09 Mbps
99.6%
1 Std. her
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 Std. her
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.08 Mbps
98.8%
1 Std. her
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.79 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.83 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.96 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.68 Mbps
76.8%
1 Std. her
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.68 Mbps
76.8%
1 Std. her
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.64 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.64 Mbps
100.0%
1 Std. her
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.27 Mbps
76.8%
1 Std. her
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 Std. her
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.06 Mbps
49.6%
1 Std. her
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 Std. her
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.83 Mbps
99.9%
1 Std. her
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.83 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.85 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.86 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.95 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.02 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.96 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.97 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.98 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.98 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.96 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.97 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.98 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.98 Mbps
100.0%
1 Std. her
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.87 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.96 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.70 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.58 Mbps
100.0%
1 Std. her
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 Std. her
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.60 Mbps
100.0%
1 Std. her
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.77 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.77 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.77 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.62 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.67 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.80 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.60 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.65 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.59 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.67 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.69 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.64 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.57 Mbps
100.0%
1 Std. her
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.60 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.65 Mbps
100.0%
1 Std. her
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.64 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.65 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.93 Mbps
100.0%
1 Std. her
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 Std. her
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.55 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.57 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.56 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
99.7%
1 Std. her
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
99.8%
1 Std. her
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
99.7%
1 Std. her
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
Anzeige 15 von 1306

Snapshot des VereinigteStaaten-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Vereinigte Staaten-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 99 Minuten zuvor· 1306 aktive IPs in Vereinigte Staaten
Nach Protokoll
HTTP199
HTTPS0
SOCKS451
SOCKS551
Nach Anonymität
Hohe Anonymität46
Anonym0
Transparent154
Nicht getestet0
Nach Stadt
Roanoke9
Cincinnati4
Council Bluffs2
San Diego2
Mediane Latenz: 673 msDurchschnittliche Uptime: 99%Schnellster Proxy: 12 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Vereinigte Staaten-Pool vertreten sind
1Cloudflare London846%
2Cox373%
3Bigcommerce343%
4Cloudflare302%
5Cincinnati Bell Telephone40%
6Akamai Connected Cloud20%

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Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Vereinigte Staaten-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße1306aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime99%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz673ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieGemischt: Hohe Anonymität, TransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Vereinigte Staaten kostenlose Pool 1306 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Roanoke und Cincinnati, gehostet von Cloudflare London und Cox. Die mediane Latenz liegt bei etwa 673 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 99%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~50% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Vereinigte Staaten-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Vereinigte Staaten-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Vereinigte Staaten-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich habe lange nach einer zuverlässigen Option gesucht — hier ist sie sowohl günstig als auch stabil.

ChirmachbekDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich war skeptisch gegenüber dem Service, weil die kostenlosen rotierenden Proxies für mich nicht funktionierten. Dennoch habe ich mich für die kostenlose Testversion angemeldet, und sie haben mir mehrere Proxies zur Verfügung gestellt, die perfekt funktionierten. Sehr empfehlenswert!

juan danielInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Sehr epischer Proxy-Dienst, habe nach der IP-Whitelist 1000 HTTP-Proxies erhalten. Der Support ist auch großartig und hat geholfen, ein Problem zu lösen.

Hengbin FangTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze FineProxy nun seit mehreren Monaten, und insgesamt war meine Erfahrung positiv. Die Proxy-Geschwindigkeiten sind konstant und die Vielzahl verfügbarer Proxy-Standorte hilft mir, geo-eingeschränkte Inhalte problemlos zu erreichen. Die Einrichtung der Proxys war unkompliziert, und ihr Kundensupport-Team ist reaktionsschnell und hilfsbereit, wenn ich Unterstützung benötige.

AmirSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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