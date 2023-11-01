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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Südkorea

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Südkorea-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status2 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionAsien

Live-Südkorea-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Südkorea-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
2 online·Mehr benötigt? →
8.213.151.128:3128
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonym
2.62 Mbps
31.2%
1 Std. her
Anzeige 2 von 2

Snapshot desSüdkorea-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Südkorea-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 2 aktive IPs in Südkorea
Nach Protokoll
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Nach Anonymität
Hohe Anonymität1
Anonym1
Transparent0
Nicht getestet0
Nach Stadt
Seoul1
Mediane Latenz: 759 msDurchschnittliche Uptime: 66%Schnellster Proxy: 687 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Südkorea-Pool vertreten sind
1Alibaba Cloud150%
2Korea150%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Südkorea-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße2aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime66%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz759ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieGemischt: Hohe Anonymität, AnonymNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Südkorea kostenlose Pool 2 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Seoul, gehostet von Alibaba Cloud und Korea. Die mediane Latenz liegt bei etwa 759 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 66%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~33% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Südkorea-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Südkorea-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Südkorea-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich benutze diesen Service schon lange, schneller und günstiger Proxy-Service, ich empfehle ihn.

Best Proxy ServiceInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Der Service ist fantastisch, ich habe seit über zwei Monaten 2 Pläne von FineProxy genutzt, und sie haben großartig für mich funktioniert, ich hatte nie ein Problem. Ich schätze die solide Erfahrung.

zupienTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Der FineProxy-Dienst ist ehrlich gesagt ziemlich gut — schneller Support und viele verschiedene Standorte. Der einzige Nachteil dieses Dienstes ist das Limit von 600 Proxy-Anfragen. Für manche Menschen ist das nicht genug; sie möchten mehr, aber das Unternehmen sagt: "Das ist unsere Richtlinie."

kristina1999SaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich bin seit einiger Zeit mit FineProxy vertraut. FineProxy hat meine Probleme beim Extrahieren von Daten aus dem Internet gelöst, und das Gute an diesem Service ist seine Stabilität und Verfügbarkeit sowie die Anzahl der verfügbaren Proxies. Der Proxy-Routing-Service, der zu einem äußerst günstigen Preis angeboten wird, hat meine Kosten beim Extrahieren von Daten aus dem Internet reduziert. Und das Gute an FineProxy ist sein Support, der unsere Fragen beantwortet und unsere Probleme in kürzester Zeit löst. Wenn Sie einen Proxy für Ihre Dienste benötigen, empfehle ich Ihnen auf jeden Fall, den Proxy-Routing-Service von FineProxy zu nutzen. Verwenden Sie diesen Service.

reza bhmDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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