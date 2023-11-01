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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي كوريا الجنوبية المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات كوريا الجنوبية العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة2 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةآسيا

بروكسيات كوريا الجنوبية المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات كوريا الجنوبية عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
2 متصل·تحتاج المزيد؟ →
8.213.151.128:3128
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهول
2.62 Mbps
31.2%
1 س مضت
عرض 2 من 2

لقطة مجموعة بروكسي كورياالجنوبية

ما الموجود حالياً في مجمع كوريا الجنوبية الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 2 عنوان IP نشط في كوريا الجنوبية
حسب البروتوكول
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
حسب إخفاء الهوية
نخبة1
مجهول1
شفاف0
لم يُختبر0
حسب المدينة
Seoul1
متوسط زمن الوصول: 759 msمتوسط وقت التشغيل: 66%أسرع بروكسي: 687 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ كوريا الجنوبية
1Alibaba Cloud150%
2Korea150%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات كوريا الجنوبية المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع2عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل66%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول759ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, مجهولإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا كوريا الجنوبية يضم المجمع المجاني 2 IP عامل موزّعة غالباً على Seoul, تستضيفها Alibaba Cloud و Korea. متوسط زمن الوصول حوالي 759 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 66%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~33% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي كوريا الجنوبية المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من كوريا الجنوبية متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات كوريا الجنوبية المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

أنا أستخدم هذه الخدمة لفترة طويلة، وهي خدمة وكيل سريعة ورخيصة أوصي بها.

Best Proxy Serviceالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الخدمة رائعة، لقد استخدمت خطط 2 من Fine Proxy منذ أكثر من شهرين، وقد عملت بشكل رائع بالنسبة لي، ولم أواجه أية مشكلة على الإطلاق. أنا أقدر التجربة القوية.

zupienTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

خدمة FineProxy جيدة جدًا بصراحة – دعم سريع والعديد من المواقع المختلفة. الجانب السلبي الوحيد لهذه الخدمة هو الحد الأقصى لطلبات الوكيل 600. بالنسبة لبعض الناس، هذا لا يكفي؛ إنهم يريدون المزيد، لكن الشركة تقول: "هذه هي سياستنا".

kristina1999SaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت على دراية بـ FineProxy لبعض الوقت. FineProxy لقد حلت مشاكلي في استخراج البيانات من الإنترنت والشيء الجيد في هذه الخدمة هو استقرارها وتوافرها وعدد البروكسيات الموجودة لديهم. لقد أدت خدمة توجيه الوكيل، ذات السعر المعقول للغاية، إلى خفض تكاليف استخراج البيانات من الإنترنت. والشيء الجيد في FineProxy هو دعمه الذي يجيب على أسئلتنا ويحل مشاكلنا في أقصر وقت ممكن. إذا كنت بحاجة إلى وكيل لخدماتك، فأنا أقترح عليك بالتأكيد شراء خدمة توجيه الوكيل FineProxy. استخدام هذه الخدمة

reza bhmDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

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