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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي فرنسا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات فرنسا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة19 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأوروبا

بروكسيات فرنسا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات فرنسا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
19 متصل·تحتاج المزيد؟ →
213.176.73.106:8080
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةParis
5.04 Mbps
100.0%
18 س مضت
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 س مضت
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةParis
1.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 س مضت
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
99.5%
1 س مضت
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 س مضت
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 س مضت
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 س مضت
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.39 Mbps
97.9%
1 س مضت
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 س مضت
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافParis
1.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 س مضت
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 س مضت
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 س مضت
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.56 Mbps
31.4%
2 س مضت
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.25 Mbps
14.9%
2 س مضت
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 س مضت
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 س مضت
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
602 Kbps
13.2%
3 س مضت
عرض 15 من 19

لقطة مجموعة بروكسيفرنسا

ما الموجود حالياً في مجمع فرنسا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 19 عنوان IP نشط في فرنسا
حسب البروتوكول
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
حسب إخفاء الهوية
نخبة16
مجهول0
شفاف3
لم يُختبر0
حسب المدينة
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
متوسط زمن الوصول: 1000 msمتوسط وقت التشغيل: 66%أسرع بروكسي: 119 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ فرنسا
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات فرنسا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع19عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل66%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1000ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا فرنسا يضم المجمع المجاني 19 IP عامل موزّعة غالباً على Lauterbourg و Paris, تستضيفها Contabo و OVH. متوسط زمن الوصول حوالي 1000 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 66%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~33% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي فرنسا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من فرنسا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات فرنسا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

خدمة FineProxy جيدة جدًا بصراحة – دعم سريع والعديد من المواقع المختلفة. الجانب السلبي الوحيد لهذه الخدمة هو الحد الأقصى لطلبات الوكيل 600. بالنسبة لبعض الناس، هذا لا يكفي؛ إنهم يريدون المزيد، لكن الشركة تقول: "هذه هي سياستنا".

kristina1999SaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عملي على الإنترنت محدد للغاية. بمجرد أن أدركت أنه بدون إجراءات عمل ممتازة، سأصل إلى طريق مسدود. من الصعب حل مسألة الجودة والموثوقية والسعر في وقت واحد. بعد تجوال طويل، وجدت الخيار الأفضل لنفسي. الحزمة الحصرية هي الشيء الذي يناسبني تمامًا. سرعة العمل والدعم في أي وقت وحسب الطلب. ولن أوافق على شروط أخرى. لمثل هذا العدد من العناوين هو سعر مناسب تماما. لمدة 5 أشهر من التعاون، كنت مقتنعًا بموثوقية وولاء FineProxy.

Juriy Divovالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

الوكيل مستعمل لمدة 2 أشهر وراضي تمامًا، نظيف IP، غير محظور، دعم جيد. مناسب جدًا لإدارة حسابات متعددة في نفس الوقت!

phuongheocon98Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تقدم Fineproxy خدمة وكيل جيدة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.

Charles BrownDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

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