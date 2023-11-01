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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

फ़्रांस की मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

परीक्षण, एकबारगी लुकअप और डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए फ़्रांस की सार्वजनिक प्रॉक्सी की लाइव, नियमित रूप से सत्यापित सूची।

स्थिति19 ऑनलाइन
अपडेट किया गया2 घं पहले
क्षेत्रयूरोप

लाइव फ़्रांस प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक फ़्रांस प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
19 ऑनलाइन·और चाहिए? →
213.176.73.106:8080
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
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213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटParis
5.04 Mbps
100.0%
18 घं पहले
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 घं पहले
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटParis
1.86 Mbps
100.0%
1 घं पहले
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 घं पहले
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
9.00 Mbps
99.5%
1 घं पहले
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 घं पहले
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 घं पहले
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 घं पहले
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
1.39 Mbps
97.9%
1 घं पहले
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 घं पहले
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीParis
1.96 Mbps
100.0%
1 घं पहले
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 घं पहले
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 घं पहले
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 घं पहले
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
2.56 Mbps
31.4%
2 घं पहले
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
1.25 Mbps
14.9%
2 घं पहले
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 घं पहले
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 घं पहले
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
602 Kbps
13.2%
3 घं पहले
दिखा रहे हैं 15 में से 19

फ़्रांस प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव फ़्रांस पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 19 सक्रिय IP — फ़्रांस
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
अनामिता के अनुसार
एलीट16
अनाम0
पारदर्शी3
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
मीडियन लेटेंसी: 1000 msऔसत अपटाइम: 66%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 119 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

फ़्रांस के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

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मुफ़्त बनाम FineProxy — ईमानदारतुलना

ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरफ़्रांस की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार19IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम66%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी1000ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीमिश्रित: एलीट, पारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी फ़्रांस के मुफ़्त पूल में 19 कार्यशील IP मुख्यतः Lauterbourg और Paris, होस्ट: Contabo और OVH. मीडियन लेटेंसी लगभग 1000 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 66%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~33% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त फ़्रांस प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई फ़्रांस प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त फ़्रांस प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

FineProxy सेवा ईमानदारी से काफी अच्छी है — तेज़ समर्थन और कई विभिन्न स्थान। इस सेवा का एकमात्र नकारात्मक पहलू यह है कि 600 प्रॉक्सी अनुरोधों की सीमा है। कुछ लोगों के लिए, यह पर्याप्त नहीं है; वे अधिक चाहते हैं, लेकिन कंपनी कहती है, "यह हमारी नीति है।"

kristina1999SaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मारा इंटरनेट व्यवसाय बहुत विशेष है। जब मैंने महसूस किया कि उत्कृष्ट कार्य प्रक्रिया के बिना मैं स्थिर स्थिति में आ जाऊँगा। गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मूल्य का मामला एक साथ हल करना कठिन है। लंबे भ्रमण के बाद, मैंने अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढा। एक्सक्लूसिव पैकेज कुछ ऐसा है जो मुझे पूरी तरह से सूट करता है। काम की गति और किसी भी समय, मांग पर समर्थन। मैं अन्य परिस्थितियों के लिए सहमत नहीं होता। इतने सारे पतों के लिए यह कीमत काफी उपयुक्त है। 5 महीनों के सहयोग के लिए मुझे FineProxy की विश्वसनीयता और निष्ठा का विश्वास हो गया।

Juriy DivovFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

प्रॉक्सी को 2 महीनों तक इस्तेमाल किया और पूरी तरह संतुष्ट हूं, साफ IP, ब्लॉक नहीं किया गया, अच्छा सपोर्ट। एक साथ कई खातों को मैनेज करने के लिए बहुत उपयुक्त!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy एक अच्छी प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कनेक्शन की गति कभी-कभी असंगत हो सकती है, और समर्थन प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उन उपयोगकर्ताओं की उच्च मांग या विशेष आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता। कीमतें प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उन लोगों के लिए अधिक स्थिर हो सकता है जो इसे पेशेवर या भारी उपयोग के लिए निर्भर करते हैं।

Charles BrownDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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