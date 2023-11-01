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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

रूस की मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

परीक्षण, एकबारगी लुकअप और डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए रूस की सार्वजनिक प्रॉक्सी की लाइव, नियमित रूप से सत्यापित सूची।

स्थिति28 ऑनलाइन
अपडेट किया गया2 घं पहले
क्षेत्रयूरोप

लाइव रूस प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक रूस प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
28 ऑनलाइन·और चाहिए? →
185.50.202.185:1080
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
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185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
9.00 Mbps
84.5%
1 घं पहले
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
7.03 Mbps
86.0%
8 घं पहले
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.03 Mbps
100.0%
1 घं पहले
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 दिन पहले
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनामSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 घं पहले
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
5.77 Mbps
15.5%
2 घं पहले
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटMoscow
473 Kbps
93.6%
1 घं पहले
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 घं पहले
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
1.55 Mbps
100.0%
1 घं पहले
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 घं पहले
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 घं पहले
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
1.40 Mbps
93.5%
1 दिन पहले
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
1.58 Mbps
36.0%
1 घं पहले
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 घं पहले
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
1.11 Mbps
100.0%
1 घं पहले
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
790 Kbps
100.0%
1 घं पहले
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीMoscow
815 Kbps
98.5%
2 दिन पहले
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
361 Kbps
96.4%
2 दिन पहले
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
700 Kbps
92.8%
2 दिन पहले
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटVologda
367 Kbps
41.0%
1 घं पहले
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
907 Kbps
28.6%
1 घं पहले
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
262 Kbps
62.7%
1 घं पहले
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 घं पहले
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
306 Kbps
16.6%
1 घं पहले
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 घं पहले
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटVologda
726 Kbps
10.9%
1 घं पहले
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 घं पहले
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीMoscow
342 Kbps
13.1%
14 घं पहले
दिखा रहे हैं 15 में से 28

रूस प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव रूस पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 28 सक्रिय IP — रूस
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
अनामिता के अनुसार
एलीट13
अनाम1
पारदर्शी14
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
मीडियन लेटेंसी: 2088 msऔसत अपटाइम: 65%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 77 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

रूस के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

मुफ़्त
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

मुफ़्त बनाम FineProxy — ईमानदारतुलना

ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटररूस की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार28IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम65%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी2088ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीमिश्रित: एलीट, अनाम, पारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी रूस के मुफ़्त पूल में 28 कार्यशील IP मुख्यतः Moscow और St Petersburg, होस्ट: Cloudflare London और Rostelecom. मीडियन लेटेंसी लगभग 2088 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 65%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~33% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त रूस प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई रूस प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त रूस प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

सालों से ग्राहक और ठीक है, सबसे अच्छे प्रॉक्सी और सेवा रहे हैं, किसी भी समस्या में हमेशा मददगार और तेज़ प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

Anon SuperVIPTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

इस विनम्र समीक्षा के सम्माननीय पाठकों को प्रणाम। मुझे थोड़ी बात प्रॉक्सी-सर्वरों के बारे में करनी है। मेरे अनुसार, प्रॉक्सी-सर्वर विभिन्न मामलों और विभिन्न उद्देश्यों में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि fineproxy एक अच्छा विकल्प है, खासकर काम की गति के लिए। इसका उपयोग भी आरामदायक है। मैं fineproxy का दो महीने से उपयोग कर रहा हूँ, और मैं इसके साथ ईमानदारी से संतुष्ट हूँ।

Mike MillerFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

FineProxy ने मेरी उम्मीदों से अधिक प्रदर्शन किया है! उनके प्रॉक्सी तेज, सुरक्षित और अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद हैं। आईपी और स्थानों के लिए विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला मेरी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना आसान बनाती है। सपोर्ट टीम उत्तरदायी और सहायक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी समस्या को जल्दी हल किया जाए। किसी भी विश्वसनीय प्रॉक्सी सेवा की तलाश में किसी के लिए अत्यधिक अनुशंसित!

tan55633035gNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

साइट बहुत ही कुशल है और किफायती प्रॉक्सी प्रदान करती है और बहुत ही अच्छी ग्राहक सेवा भी देती है।

javonDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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