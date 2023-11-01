नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

अनब्लॉक्ड सोशल मीडिया

सोशल मीडिया के लिए ISP (रेजिडेंशियल) IPv4 प्रॉक्सी: हर अकाउंट के लिए डेडिकेटेड IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र रेडी।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: ISP.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेयहाँ अनुशंसितISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • सोशल मीडिया खातों के लिए USA में 100 स्टैटिक ISP IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

अकाउंट संचालन

मैंने इसे 5+ वर्षों से उपयोग किया है और यह डेटा स्क्रैपिंग/सोशल नेटवर्क और किसी भी अन्य ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए शानदार प्रॉक्सी है - तेज़ रोटेटिंग IPs, लगभग सभी प्रॉक्सी अन्य प्रदाताओं की तरह ब्लॉक नहीं होते आदि। ग्राहक समर्थन भी काफी अच्छा है।

synk.pitNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं कुछ हफ्तों से Fineproxy का उपयोग कर रहा हूँ और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर हैं, और मेरे टूल्स में उन्हें एकीकृत करना आसान है। मैं उन्हें ज्यादातर कई अकाउंट्स को मैनेज करने और स्क्रैपिंग के लिए उपयोग करता हूँ — अब तक कोई ब्लॉक्स या धीमापन नहीं हुआ। जब मुझे सेटअप से संबंधित कोई सवाल था तो सपोर्ट तुरंत जवाब देता है। कीमतें भी उचित हैं, खासकर गुणवत्ता के लिए। यह निश्चित रूप से सबसे विश्वसनीय प्रॉक्सी प्रदाताओं में से एक है।

KendrikDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

प्रॉक्सी-सर्वर आजकल बहुत अच्छे और उपयोगी हैं, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें उन्हें लागू किया जा सकता है। मैं लंबे समय से प्रॉक्सी का उपयोग करता हूँ। नेटवर्क में गोपनीयता कभी-कभी मुझे काम पर, कभी व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए जरूरी होती है। मेरे ग्राहक अमेरिका में हैं और मुझे उनके साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। तकनीकी समर्थन के काम को चिह्नित करना वांछनीय होगा, विशेषज्ञ अच्छे हैं, सही ढंग से और उन्होंने सवालों का उत्तर बहुत जल्दी दिया।

anthony richardFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

वे जो प्रॉक्सी बेचते हैं, उनकी गुणवत्ता के हिसाब से वे बहुत सस्ती हैं। ये अब तक देखी गई सबसे उच्च-गुणवत्ता वाली प्रॉक्सी हैं और इनमें कई देश उपलब्ध हैं। वेबसाइट साफ़-सुथरी और समझने में आसान है तथा सहायता सेवा सबसे अच्छी है।

Raidr PROTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

गुणवत्ता सेवा! उनके पास विभिन्न प्रकार के प्रॉक्सी हैं, जिनमें रोटेटिंग वाले भी शामिल हैं जिनपर ट्रैफिक की कोई सीमा नहीं है, उचित कीमतें और भौगोलिक लक्ष्य निर्धारण विकल्प। विभिन्न भुगतान विधियाँ: क्रिप्टो, PayPal या कार्ड्स

Vladimir AkimkinFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रॉक्सी की ज़रूरत क्यों है?खाता-अलगाव हेतु

प्लेटफ़ॉर्म ऐसे अकाउंट डिटेक्ट करके बैन कर देते हैं जो आपस में कनेक्टेड लगते हैं। एक ही लोकेशन से कई अकाउंट मैनेज करने पर शेयर्ड IP एड्रेस और ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट उन्हें एक-दूसरे से लिंक कर देते हैं। प्रॉक्सी हर अकाउंट को यूनीक IP देती हैं, और एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर हर अकाउंट एक अलग डिवाइस पर बैठे अलग यूज़र जैसा दिखता है।

क्या मैं सोशल मीडिया के लिए डेटासेंटर प्रॉक्सी का उपयोग कर सकता हूँ?अनुशंसित नहीं

रिकमेंड नहीं है। डेटासेंटर IP में डिटेक्टेबल सिग्नेचर होते हैं — यूनिफ़ॉर्म TCP रिस्पॉन्सेज़ और TLS फ़िंगरप्रिंट्स जिन्हें एंटी-बॉट सिस्टम आसानी से पहचान लेते हैं। रेजिडेंशियल या मोबाइल प्रॉक्सी असली ISP एड्रेस इस्तेमाल करती हैं जो नॉर्मल यूज़र्स जैसे दिखते हैं। गंभीर सोशल मीडिया वर्क के लिए, डेटासेंटर प्रॉक्सी फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करती हैं।

प्रॉक्सी से कितने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं?कोई फ़िक्स सीमा

कोई हार्ड लिमिट नहीं है — एजेंसियाँ सैकड़ों अकाउंट सफलतापूर्वक मैनेज करती हैं। ज़रूरी चीज़ है सही आइसोलेशन: हर अकाउंट के लिए एक डेडिकेटेड प्रॉक्सी, यूनीक ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट, और रियलिस्टिक बिहेवियर पैटर्न। इन सावधानियों के बिना कुछ अकाउंट भी लिंक होकर बैन हो सकते हैं।

क्या प्रॉक्सी से मैं स्कूल या ऑफ़िस में सोशल मीडिया एक्सेस कर सकता हूँ?हाँ

हाँ। प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को एक्सटर्नल सर्वर के ज़रिए रूट करती हैं, जिससे लोकल नेटवर्क ब्लॉक बायपास हो जाते हैं। सिंपल एक्सेस (ऑटोमेशन नहीं) के लिए कोई भी भरोसेमंद प्रॉक्सी काम करेगी। इसे अपने ब्राउज़र सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करें या प्रॉक्सी एक्सटेंशन इस्तेमाल करें।

सोशल मीडिया के लिए रेजिडेंशियल और मोबाइल प्रॉक्सी में क्या फ़र्क है?नेटवर्क प्रकार

रेजिडेंशियल प्रॉक्सी होम ISP एड्रेस इस्तेमाल करती हैं; मोबाइल प्रॉक्सी सेल्युलर कैरियर IP इस्तेमाल करती हैं। TikTok और Instagram जैसे मोबाइल-फ़र्स्ट प्लेटफ़ॉर्म्स पर मोबाइल प्रॉक्सी का ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होता है क्योंकि ये असली यूज़र्स की ऐप ऐक्सेस पैटर्न से मैच करती हैं। मोबाइल प्रॉक्सी महँगी होती हैं लेकिन डिटेक्शन रिस्क सबसे कम होता है।

क्या मुझे एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र चाहिए, या सिर्फ़ प्रॉक्सी काफ़ी है?दोनों इस्तेमाल करें

कुछ से ज़्यादा अकाउंट मैनेज करने के लिए आपको दोनों चाहिए। प्रॉक्सी IP आइसोलेशन संभालती हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट भी ट्रैक करते हैं। एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र हर अकाउंट के लिए यूनीक फ़िंगरप्रिंट प्रोफ़ाइल बनाते हैं। फ़िंगरप्रिंट आइसोलेशन के बिना प्रॉक्सी इस्तेमाल करने पर भी अकाउंट ब्राउज़र कैरेक्टरिस्टिक्स से लिंक हो सकते हैं।

गाइड

सोशल मीडिया के लिए प्रॉक्सी: मल्टी-अकाउंट मैनेजमेंट और एक्सेस

6 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

सोशल प्लेटफ़ॉर्म ऑटोमेशन और मल्टी-अकाउंट यूज़ डिटेक्ट करने में लगातार ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। चाहे आप क्लाइंट अकाउंट मैनेज करने वाले SMM स्पेशलिस्ट हों, रीजनल पेज चलाने वाला बिज़नेस हों, या रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क पर सोशल मीडिया अनब्लॉक करना चाहते हों — सोशल मीडिया के लिए सही प्रॉक्सी ही स्मूथ ऑपरेशन और मास अकाउंट सस्पेंशन के बीच का फ़र्क तय करती है।

सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स अकाउंट्स क्यों बैन करते हैं

हर बड़ा प्लेटफ़ॉर्म — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — संदिग्ध एक्टिविटी पहचानने के लिए कई सिग्नल्स ट्रैक करता है:

  • IP एड्रेस। एक ही IP से कई अकाउंट लॉगिन करना सबसे स्पष्ट रेड फ़्लैग है। प्लेटफ़ॉर्म मानते हैं कि एक व्यक्ति को एक लोकेशन से 10 अकाउंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
  • ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट्स। Canvas रेंडरिंग, इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स, WebGL डेटा, स्क्रीन रेज़ोल्यूशन, टाइमज़ोन, और दर्जनों अन्य ब्राउज़र कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर एक यूनिक सिग्नेचर बनाती हैं। सभी अकाउंट्स पर एक जैसा फ़िंगरप्रिंट=लिंक्ड अकाउंट्स।
  • डिवाइस इंफ़ॉर्मेशन। OS टाइप, हार्डवेयर स्पेक्स, और मोबाइल डिवाइस ID। एक जैसी डिवाइस प्रोफ़ाइल से मल्टीपल अकाउंट्स में लॉगिन करने पर डिटेक्शन ट्रिगर होता है।
  • बिहेवियरल पैटर्न। तेज़ी से अकाउंट स्विचिंग, मशीन जैसे इंटरवल पर पोस्टिंग, या अकाउंट बनने के बाद अचानक एक्टिविटी स्पाइक — ये सब ऑटोमेशन का सिग्नल देते हैं।

एक रियल उदाहरण: एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिना प्रॉपर आइसोलेशन के 30 Instagram अकाउंट्स मैनेज कर रही थी — दो हफ़्तों के अंदर 18 अकाउंट्स डिसेबल हो गए। प्लेटफ़ॉर्म ने शेयर्ड IP और ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट्स के ज़रिए कनेक्शन पहचान लिए।

प्लेटफ़ॉर्म-स्पेसिफ़िक पॉलिसीज़

Instagram पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी लचीला है — ऐप नेटिवली 5 अकाउंट्स तक सपोर्ट करती है। उससे ज़्यादा, या बिज़नेस यूज़ को स्केल पर करने के लिए, आपको प्रॉपर आइसोलेशन चाहिए।Facebook ने अब आधिकारिक तौर पर “एक्स्ट्रा प्रोफ़ाइल” की अनुमति दे दी है — सालों तक मल्टीपल अकाउंट को हतोत्साहित करने के बाद। लेकिन ऑटोमेटेड मैनेजमेंट या संदिग्ध पैटर्न अभी भी रेस्ट्रिक्शन ट्रिगर करते हैं।TikTok मल्टीपल अकाउंट्स अलाउ करता है लेकिन कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर पर कड़ी नज़र रखता है। मोबाइल-फ़र्स्ट डिटेक्शन का मतलब है कि यहाँ डेस्कटॉप रेजिडेंशियल की तुलना में मोबाइल प्रॉक्सी बेहतर काम करती हैं।LinkedIn फ़ेक प्रोफ़ाइल्स और ऑटोमेशन के मामले में सख़्त है। अकाउंट वेरिफ़िकेशन रिक्वेस्ट आम हैं, और बैन से अपील करना काफ़ी मुश्किल होता है।

सबसे बढ़िया सोशल मीडिया प्रॉक्सी सर्वर कैसे चुनें

मल्टी-अकाउंट काम के लिए सबसे बढ़िया सोशल मीडिया प्रॉक्सी सर्वर रेजिडेंशियल या मोबाइल होता है — डेटासेंटर कभी नहीं।डेटासेंटर क्यों फ़ेल होता है: डेटासेंटर IP क्लाउड सर्वर से आते हैं जिनमें यूनिफ़ॉर्म TCP रिस्पॉन्सेज़ और TLS फ़िंगरप्रिंट्स होते हैं। एंटी-बॉट सिस्टम इन सिग्नेचर्स को तुरंत पहचान लेते हैं। शायद आप लॉगिन पेज तक पहुँच जाएँ, लेकिन लगातार एक्टिविटी करने पर ब्लॉक ट्रिगर हो जाएगा।रेजिडेंशियल क्यों काम करता है: रेजिडेंशियल प्रॉक्सी असली घरों से ISP द्वारा असाइन किए गए एड्रेस इस्तेमाल करती हैं। प्लेटफ़ॉर्म को आप अपने होम नेटवर्क पर एक रेगुलर यूज़र जैसे दिखते हैं। डिटेक्ट करने के लिए कोई यूनिफ़ॉर्म सर्वर सिग्नेचर नहीं होता।मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के लिए मोबाइल प्रॉक्सी सबसे बढ़िया क्यों हैं: TikTok, Instagram, और Snapchat मोबाइल-फ़र्स्ट प्लेटफ़ॉर्म हैं। मोबाइल प्रॉक्सी सेलुलर कैरियर्स के IP एड्रेस इस्तेमाल करती हैं, जिन पर प्लेटफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन डिटेक्शन का रिस्क सबसे कम।

मल्टी-अकाउंट मैनेजमेंट के लिए सेटअप

स्टैंडर्ड सेटअप प्रॉक्सी को एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र के साथ कंबाइन करता है:

  • एक अकाउंट — एक प्रॉक्सी। कभी भी अकाउंट्स के बीच प्रॉक्सी शेयर न करें। अगर अकाउंट्स एक ही IP शेयर करते हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म उन्हें आपस में लिंक कर देता है। एक बैन होता है, सब बैन होते हैं।
  • यूनीक ब्राउज़र प्रोफ़ाइल। एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र (Multilogin, GoLogin, AdsPower) हर अकाउंट के लिए अलग-अलग फ़िंगरप्रिंट के साथ आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाते हैं। अलग canvas, fonts, timezone, user agent — सब कुछ।
  • जियोग्राफ़िक कंसिस्टेंसी। प्रॉक्सी लोकेशन उस जगह से मैच करें जहाँ अकाउंट बनाया गया था या जहाँ का होने का दावा करता है। एक “Miami का लोकल बिज़नेस” अगर जर्मन IP से पोस्ट करे तो रेड फ़्लैग उठता है।
  • अकाउंट वॉर्म-अप। नए अकाउंट में एक्टिविटी धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए। अकाउंट बनाकर फ़ौरन दिन में 50 बार पोस्ट करना शुरू न करें। हिस्ट्री ऐसे बनाएँ जैसे एक रियल यूज़र बनाता।

अलग-अलग ब्राउज़र और डिवाइस के लिए विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन गाइड Integration Hub में उपलब्ध हैं।

प्रतिबंधित नेटवर्क पर सोशल मीडिया अनब्लॉक करना

स्कूल नेटवर्क, कॉर्पोरेट फ़ायरवॉल और रीजनल रेस्ट्रिक्शन अक्सर सोशल प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉक कर देते हैं। प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को एक अनरेस्ट्रिक्टेड सर्वर के ज़रिए रूट करती है, जिससे ये ब्लॉक बायपास हो जाते हैं।इन स्थितियों में अनब्लॉक्ड सोशल मीडिया ऐक्सेस करने के लिए:

  • वेब प्रॉक्सी तब काम आती हैं जब आप सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ब्लॉक की गई साइट का URL एक प्रॉक्सी वेबसाइट में डालें, और वह पेज आपके लिए फ़ेच कर लेगी।
  • ब्राउज़र प्रॉक्सी एक्सटेंशन रेगुलर यूज़ के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हैं। एक्सटेंशन में अपनी प्रॉक्सी का होस्ट और पोर्ट कॉन्फ़िगर करें, और सारा ब्राउज़र ट्रैफ़िक उसके ज़रिए रूट होने लगेगा।
  • सिस्टम-लेवल प्रॉक्सी सभी एप्लिकेशन को प्रभावित करती है, मोबाइल ऐप्स सहित। अपने डिवाइस की नेटवर्क सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करें।
  • सिंपल अनब्लॉकिंग (मल्टी-अकाउंट काम नहीं) के लिए कोई भी भरोसेमंद प्रॉक्सी काम करेगी। आप हज़ारों रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, तो डिटेक्शन की चिंता नहीं — बस फ़ायरवॉल के आसपास एक रास्ता चाहिए।

FineProxy सोशल मीडिया के लिए क्यों काम करता है

FineProxy डेडिकेटेड IP के साथ रेजिडेंशियल प्रॉक्सी ऑफ़र करता है — यानी आपके असाइन किए गए एड्रेस दूसरे कस्टमर्स के सोशल मीडिया ऑपरेशन के साथ शेयर नहीं होते। यह इंफ़्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर पर लगातार सोशल मीडिया वर्क की ज़रूरतों के लिए बनाया गया है, जहाँ IP क्वालिटी और कंसिस्टेंसी सीधे तय करती है कि अकाउंट लॉन्ग-टर्म सर्वाइव करेंगे या नहीं। प्रैक्टिस में इसका मतलब यह है:

  • कोई इनहेरिटेड रेप्युटेशन नहीं। शेयर्ड प्रॉक्सी पूल का मतलब है कि किसी और की स्पैम एक्टिविटी से आपका IP आपके इस्तेमाल से पहले ही फ़्लैग हो सकता है। FineProxy का डेडिकेटेड एलोकेशन सुनिश्चित करता है कि हर IP क्लीन आए, जिस पर सोशल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी कोई पुरानी एब्यूज़ हिस्ट्री न हो। आप हर अकाउंट एक फ़्रेश फ़ाउंडेशन पर शुरू करते हैं, किसी और के बैन इनहेरिट नहीं करते।
  • कंसिस्टेंट ऐक्सेस और अकाउंट हिस्ट्री। डेडिकेटेड IP आपको कंसिस्टेंट एड्रेस पर अकाउंट हिस्ट्री बिल्ड करने देती हैं, जिसे प्लेटफ़ॉर्म लगातार बदलती IP की तुलना में प्रेफ़र करते हैं। सोशल नेटवर्क IP स्टेबिलिटी को ट्रस्ट सिग्नल के तौर पर ट्रैक करते हैं — जो अकाउंट्स हफ़्तों-महीनों तक एक ही IP बनाए रखते हैं, उनकी स्टैंडिंग मज़बूत होती है। रोटेटिंग IP स्क्रैपिंग के लिए काम कर सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स जिन्हें एज करना और ग्रो करना होता है, उनके लिए कंसिस्टेंसी अनिवार्य है।
  • मीडिया-हेवी वर्कफ़्लो के लिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ। सोशल मीडिया काम में इमेज, वीडियो, स्टोरीज़, रील्स और स्ट्रीमिंग कंटेंट शामिल होता है — ये सब काफ़ी डेटा खपत करते हैं। ट्रैफ़िक कैप सबसे ख़राब समय पर वर्कफ़्लो को बाधित करते हैं, जैसे अपलोड के बीच में या शेड्यूल्ड पोस्टिंग बैचेस के दौरान। FineProxy का अनलिमिटेड ट्रैफ़िक आपको कंटेंट-हेवी कैंपेन चलाने, फ़ीड्स मॉनिटर करने, और दर्जनों अकाउंट्स पर मीडिया अपलोड करने की सुविधा देता है — बिना डेटा लिमिट हिट होने या थ्रॉटलिंग की चिंता के।