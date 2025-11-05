Chrome में प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कैसे कॉन्फ़िगर करें

डिफ़ॉल्ट रूप से, Google Chrome आपके कंप्यूटर की सिस्टम proxy सेटिंग्स का उपयोग करता है। व्यवहार में, ये सेटिंग्स काफ़ी सीमित होती हैं, और SOCKS5 proxy जिनमें username/password authentication हो, वे अक्सर ठीक से काम नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि proxy Chrome में सही तरीके से काम करें, तो बेहतर यही है कि एक dedicated proxy extension का इस्तेमाल करें जो proxy प्रोफ़ाइल और स्विचिंग को सीधे ब्राउज़र में मैनेज करता हो।

लोकप्रिय प्लगइन्स: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (अब ZeroOmega के रूप में मेंटेन किया जाता है), FoxyProxy, और Proxy Helper।

इस गाइड में हम Proxy Switcher को सेटअप करने पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे अनुभव में यह रोज़मर्रा के Chrome उपयोग के लिए सबसे स्थिर और सरल extensions में से एक है।

Google Chrome में क्लासिक प्रॉक्सी सेटिंग्स

Step 1 Google Chrome नेटवर्क सेटिंग्स खोलें मेन्यू आइकन (☰) पर क्लिक करें → Settings Click the image to view it in full size.

Step 2 सिस्टम सेटिंग्स में जाएँ System टैब चुनें और Open your computer’s proxy settings पर क्लिक करें Click the image to view it in full size.

Chrome आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉक्सी सेटिंग्स का उपयोग करता है, इसलिए यह Windows या macOS की सिस्टम प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन विंडो खोलेगा। विस्तृत सेटअप निर्देशों के लिए Windows के लिए हमारी गाइड देखें यहाँ, macOS के लिए यह गाइड देखें यहाँ.

सही तरीक़ा: Google Chrome में Proxy Switcher Extension का उपयोग करें

Step 1 ProxySwithcer Extension इंस्टॉल करें मेन्यू आइकन (☰) पर क्लिक करें → Extensions → Chrome Web Store पर जाएँ। खोजें Proxy Switcher और उसके पेज पर जाएँ। Add to Chrome पर क्लिक करें। एक्सटेंशन को अपने टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन की पुष्टि करें। Click the image to view it in full size.

Step 2 प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें Manual टैब पर जाएँ → Manual proxy सक्षम करें अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें (HTTP के लिए 8080) "सभी प्रोटोकॉल के लिए इस प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करें" को इनेबल करें प्रॉक्सी टाइप के रूप में HTTP चुनें Authentication इनेबल करें और अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सर्विस का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सर्विसेज़ यहाँ पा सकते हैं यहाँ. Click the image to view it in full size.

Step 3 रिज़ल्ट चेक करें जाँचें कि आपकी प्रॉक्सी का IP डिटेक्ट हो रहा है या नहीं। Click the image to view it in full size.

नोट्स और समस्या निवारण

यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम (Windows/macOS) के ज़रिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यह सिर्फ़ Chrome ही नहीं बल्कि सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स का उपयोग करने वाले अन्य ऐप्स को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपको केवल ब्राउज़िंग के लिए प्रॉक्सी चाहिए, तो ब्राउज़र एक्सटेंशन का उपयोग करना बेहतर विकल्प है।