इंटीग्रेशन गाइड
Google Chrome proxy सेटिंग्स
कुछ आसान स्टेप्स में Chrome में अपनी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें
Chrome में प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कैसे कॉन्फ़िगर करें
डिफ़ॉल्ट रूप से, Google Chrome आपके कंप्यूटर की सिस्टम proxy सेटिंग्स का उपयोग करता है। व्यवहार में, ये सेटिंग्स काफ़ी सीमित होती हैं, और SOCKS5 proxy जिनमें username/password authentication हो, वे अक्सर ठीक से काम नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि proxy Chrome में सही तरीके से काम करें, तो बेहतर यही है कि एक dedicated proxy extension का इस्तेमाल करें जो proxy प्रोफ़ाइल और स्विचिंग को सीधे ब्राउज़र में मैनेज करता हो।
लोकप्रिय प्लगइन्स: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (अब ZeroOmega के रूप में मेंटेन किया जाता है), FoxyProxy, और Proxy Helper।
इस गाइड में हम Proxy Switcher को सेटअप करने पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे अनुभव में यह रोज़मर्रा के Chrome उपयोग के लिए सबसे स्थिर और सरल extensions में से एक है।
Google Chrome में क्लासिक प्रॉक्सी सेटिंग्स
Google Chrome नेटवर्क सेटिंग्स खोलें
मेन्यू आइकन (☰) पर क्लिक करें → Settings
सिस्टम सेटिंग्स में जाएँ
System टैब चुनें और Open your computer’s proxy settings पर क्लिक करें
Chrome आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉक्सी सेटिंग्स का उपयोग करता है, इसलिए यह Windows या macOS की सिस्टम प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन विंडो खोलेगा। विस्तृत सेटअप निर्देशों के लिए Windows के लिए हमारी गाइड देखें यहाँ, macOS के लिए यह गाइड देखें यहाँ.
सही तरीक़ा: Google Chrome में Proxy Switcher Extension का उपयोग करें
ProxySwithcer Extension इंस्टॉल करें
मेन्यू आइकन (☰) पर क्लिक करें → Extensions → Chrome Web Store पर जाएँ। खोजें Proxy Switcher और उसके पेज पर जाएँ। Add to Chrome पर क्लिक करें। एक्सटेंशन को अपने टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन की पुष्टि करें।
प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें
Manual टैब पर जाएँ → Manual proxy सक्षम करें अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें (HTTP के लिए 8080) "सभी प्रोटोकॉल के लिए इस प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करें" को इनेबल करें प्रॉक्सी टाइप के रूप में HTTP चुनें Authentication इनेबल करें और अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सर्विस का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सर्विसेज़ यहाँ पा सकते हैं यहाँ.
रिज़ल्ट चेक करें
जाँचें कि आपकी प्रॉक्सी का IP डिटेक्ट हो रहा है या नहीं।
नोट्स और समस्या निवारण
यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम (Windows/macOS) के ज़रिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यह सिर्फ़ Chrome ही नहीं बल्कि सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स का उपयोग करने वाले अन्य ऐप्स को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपको केवल ब्राउज़िंग के लिए प्रॉक्सी चाहिए, तो ब्राउज़र एक्सटेंशन का उपयोग करना बेहतर विकल्प है।
यदि प्रॉक्सी उपयोग करते समय अस्थिर कनेक्शन दिखे या कुछ साइट्स ठीक से लोड न हों, तो Chrome में HTTP/3 (QUIC) डिसेबल करके दोबारा टेस्ट करें। इसके लिए chrome://flags पर जाएँ ("QUIC" खोजें), फिर ब्राउज़र रीस्टार्ट करें।
Chrome में प्रॉक्सी कैसे डिसेबल करें?
Chrome में प्रॉक्सी बंद करने के लिए आपको सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स बदलनी होंगी, क्योंकि Chrome OS कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करता है। प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कहाँ मिलेंगी Windows, MacOS, और Linux. Chrome खोलें और Settings में जाएँ। नीचे स्क्रॉल करें और System पर क्लिक करें। Open your computer's proxy settings चुनें। खुली हुई विंडो में, सभी सक्रिय proxy विकल्पों को बंद करें। इससे Chrome में proxy सर्वर अक्षम हो जाएगा और डायरेक्ट कनेक्शन बहाल हो जाएगा।
Chrome में प्रॉक्सी सेटिंग्स कैसे रीसेट करें?
Chrome के पास अपना कोई प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। प्रॉक्सी सेटिंग्स रीसेट करने के लिए, Chrome → Settings → System → Open your computer's proxy settings खोलें और सभी कॉन्फ़िगर की गई प्रॉक्सी एंट्रीज़ हटा दें। बदलाव लागू होने के लिए Chrome को रीस्टार्ट करें। प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कैसे खोजें Windows, MacOS, और Linux.
Chrome में proxy सेटिंग्स कैसे चेक करें?
अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रॉक्सी और firewall कैसे चेक करें, तो Chrome खोलें → Settings → System → अपने कंप्यूटर की प्रॉक्सी सेटिंग्स खोलें। इससे पता चलेगा कि सिस्टम लेवल पर प्रॉक्सी सक्रिय है या नहीं। बेसिक समस्या निवारण के लिए, आमतौर पर यहाँ प्रॉक्सी की स्थिति जाँचना पर्याप्त होता है।
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।