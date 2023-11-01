नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

Amazon स्क्रैपिंग के लिए प्रॉक्सी

Amazon स्क्रैपिंग और अकाउंट मैनेजमेंट के लिए IPv4 प्रॉक्सी: HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन के लिए प्रति रिक्वेस्ट IP रोटेशन, और मल्टी-अकाउंट अलगाव के लिए डेडिकेटेड IP — ऑटोमैटिक डिलीवरी और API एक्सेस के साथ।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: रोटेटिंग.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेयहाँ अनुशंसितरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • Amazon डेटा संग्रह के लिए 5 मिलियन क्रेडिट का रोटेटिंग प्लान खरीदें
  • मेरी Amazon प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूचियाँ JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली प्रॉक्सी सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

एक उत्साही MMORPG खिलाड़ी के रूप में जिसे अक्सर विदेशों के सर्वरों से कनेक्ट होना पड़ता है, मैंने लगभग हर VPN और प्रॉक्सी समाधान का परीक्षण किया है। FineProxy.org ही एकमात्र सेवा है जिसने मुझे घंटे-दर-घंटे की राड्स के दौरान किसी भी लैग स्पाइक के बिना स्थिर पिंग दी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह था कि मैं एक विशिष्ट शहर से साफ़ IP पता चुन सकूँ ताकि Steam कुंजियों पर क्षेत्रीय लॉक को बायपास किया जा सके। ये पते होस्टिंग वाले के रूप में चिह्नित नहीं हैं, जो अक्सर एंटी-चीट सिस्टम और स्टोर्स की नजर में उन्हें अयोग्य बना देता है। लेन-देन बहुत तेज़ था, और भुगतान स्पष्ट होने के तुरंत बाद प्रॉक्सी सक्रिय हो गए। मेरा वर्चुअल गेमप्ले आखिरकार सुचारू हो गया है।

kluczykpikpikDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अकाउंट संचालन

गुणवत्ता वाला, तेज़ और स्थिर कार्यरत प्रॉक्सी, मैं बहुत खुश हूँ, यही मुझे चाहिए था। मेरे देश (यूक्रेन) में कई साइटें और सोशल नेटवर्क ब्लॉक हैं, अब यह समस्या हल हो गई है। कीमतें भी सुखद हैं, बहुत सारी प्रॉक्सी (1000+) के लिए मैं केवल 20 डॉलर भुगतान कर रहा हूँ, यह और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी और अधिक सस्ती और तेज़ है, इसलिए मैं इस सेवा की सिफारिश करता हूँ।

Darya MolchanovaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

यह प्रॉक्सी साइट उन सभी साइटों में सबसे अच्छी है जिन्हें मैंने अपने जीवन में आज़माया है। ये कहीं भी प्रतिबंधित नहीं हैं और पूरी तरह निजी हैं। मुझे ये बहुत पसंद हैं।

Andres DomfTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

FineProxy सेवा ईमानदारी से काफी अच्छी है — तेज़ समर्थन और कई विभिन्न स्थान। इस सेवा का एकमात्र नकारात्मक पहलू यह है कि 600 प्रॉक्सी अनुरोधों की सीमा है। कुछ लोगों के लिए, यह पर्याप्त नहीं है; वे अधिक चाहते हैं, लेकिन कंपनी कहती है, "यह हमारी नीति है।"

kristina1999SaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।

Charles BrownProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
Amazon के लिए कौन-सी प्रॉक्सी सबसे अच्छी हैं?कार्य पर निर्भर

रेजिडेंशियल और ISP प्रॉक्सी अपने उच्च ट्रस्ट लेवल के कारण शॉपिंग, अकाउंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग के लिए आदर्श हैं। मोबाइल प्रॉक्सी तब अधिकतम गुमनामी प्रदान करती हैं जब IP रेपुटेशन महत्वपूर्ण हो। डेटासेंटर प्रॉक्सी अक्सर Amazon स्क्रैपिंग के लिए उपयोग की जाती हैं, क्योंकि ये उच्च स्पीड, स्थिर कनेक्शन और ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन के लिए उपयुक्त बड़े IP पूल प्रदान करती हैं। बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग के लिए, प्रत्येक रिक्वेस्ट पर IP रोटेशन के साथ एक बड़ा प्रॉक्सी पूल उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है।

Amazon Prime के लिए कौन-सी प्रॉक्सी सबसे अच्छी है?रेज़िडेंशियल या ISP

Amazon Prime के लिए सबसे अच्छी प्रॉक्सी आमतौर पर रेजिडेंशियल या ISP प्रॉक्सी होती है जिसका IP एड्रेस ज़रूरी रीजन का हो। ये प्रॉक्सी Prime कंटेंट, सब्सक्रिप्शन और रीजनल फ़ीचर्स तक सही एक्सेस सुनिश्चित करती हैं, साथ ही एरर और एक्सेस रिस्ट्रिक्शन को मिनिमाइज़ करती हैं।

क्या मैं Amazon के लिए मुफ्त प्रॉक्सी का उपयोग कर सकता हूँ?अनुशंसित नहीं

तकनीकी रूप से, मुफ्त प्रॉक्सी का उपयोग Amazon के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसकी बिल्कुल भी सिफारिश नहीं की जाती। अधिकांश मुफ्त IP पहले से काफी उपयोग किए जा चुके होते हैं और प्लेटफ़ॉर्म द्वारा जल्दी ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जिससे CAPTCHA, प्रतिबंध और अस्थिर प्रदर्शन जैसी समस्याएँ आती हैं। क्लीन IP रेपुटेशन वाली पेड प्रॉक्सी कहीं अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प हैं।

क्या मैं एक ही Amazon अकाउंट के लिए कई प्रॉक्सी IP का उपयोग कर सकता हूँ?नहीं

नहीं। हर Amazon अकाउंट को एक यूनीक प्रॉक्सी IP और एक कंसिस्टेंट ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। एक अकाउंट के लिए कई प्रॉक्सी इस्तेमाल करना या बार-बार IP बदलना संदिग्ध गतिविधि के रूप में फ़्लैग होने की संभावना बढ़ा देता है और इससे प्रतिबंध या अकाउंट सस्पेंशन हो सकता है। रेकमेंडेड प्रैक्टिस है — एक अकाउंट, एक प्रॉक्सी।

आपकी प्रॉक्सी कितनी बार अपडेट होती हैं, और क्या रिप्लेसमेंट उपलब्ध हैं?हाँ

हम लगातार अपने प्रॉक्सी पूल को अपडेट और विस्तारित करते रहते हैं — नए IP जोड़कर और भौगोलिक कवरेज बढ़ाकर उच्च विश्वसनीयता और विविधता बनाए रखते हैं। यदि कोई IP कमज़ोर प्रदर्शन करता है या ब्लॉक हो जाता है, तो हमारी सपोर्ट टीम के ज़रिए अनुरोध पर निःशुल्क रिप्लेसमेंट उपलब्ध है — ताकि आपका पूल बिना किसी अतिरिक्त लागत के साफ़ और प्रभावी बना रहे। हमारा लक्ष्य Amazon स्क्रैपिंग और अकाउंट मैनेजमेंट जैसे चुनौतीपूर्ण उपयोग मामलों के लिए हमेशा ताज़ा, उच्च-रेपुटेशन वाले एड्रेस प्रदान करना है।