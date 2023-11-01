Amazon scraping için proxy

Amazon için teknik olarak ücretsiz proxy'ler kullanılabilir, ancak bu kesinlikle önerilmez. Ücretsiz IP'lerin çoğu zaten yoğun şekilde kullanılmakta ve platform tarafından hızla engellenmektedir; bu da captcha'lara, kısıtlamalara ve kararsız performansa yol açar. Temiz IP itibarına sahip ücretli proxy'ler çok daha güvenli ve güvenilir bir tercihtir.