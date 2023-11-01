Amazon scraping için proxy
Amazon scraping ve hesap yönetimi için IPv4 proxy'leri: HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği, büyük ölçekli veri toplama için istek başına IP rotasyonu ve çoklu hesap ayrımı için özel IP'ler — otomatik teslimat ve API erişimi ile birlikte.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Dönen.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|Burada önerilirDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Amazon veri toplama için 5 milyon kredilik dönen plan satın alın
- Amazon proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listelerimi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip proxy hizmetlerini görüntüleyin
- Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
Sık sık yurt dışındaki sunuculara bağlanmak zorunda kalan hevesli bir MMORPG oyuncusu olarak piyasadaki neredeyse her VPN ve proxy çözümünü test ettim. FineProxy.org, saatler süren raid’ler sırasında ani gecikmeler olmadan kararlı ping sağlayan tek hizmet. Steam anahtarlarındaki bölgesel kilitleri aşmak için belirli bir şehirden temiz bir IP adresi seçebilmek benim için kritik öneme sahipti. Adresler barındırma adresi olarak işaretlenmiyor; bu tür bir işaret, hile önleme sistemleri ve mağazaların gözünde onları çoğu zaman geçersiz kılıyor. İşlem yıldırım hızındaydı ve ödeme onaylanır onaylanmaz proxy’ler etkinleşti. Sanal oyun deneyimim sonunda akıcı hâle geldi.
FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.
Hesap çalıştırma
Kaliteli, hızlı ve istikrarlı çalışan bir proxy; çok mutluyum, tam da ihtiyacım olan şey bu. Ülkemde (Ukrayna) birçok site ve sosyal ağ engelli, artık bu sorun çözüldü. Fiyatlar sevindirici; çok büyük sayıda proxy (1000+) için yalnızca 20 dolar ödüyorum, bundan daha ucuz ve hızlı bir proxy’yi hiçbir yerde bulamazsınız, bu yüzden bu hizmeti size tavsiye ediyorum.
Bu proxy sayfası hayatımda denediklerimin en iyisi; proxy’ler hiçbir yerde engellenmiyor ve tamamen gizliler. Bayıldım.
Konumlar ve stok
FineProxy hizmeti açıkçası oldukça iyi — hızlı destek ve birçok farklı konum sunuyor. Bu hizmetin tek olumsuz yanı, 600 proxy isteği sınırı. Bu bazı kişiler için yeterli değil; daha fazlasını istiyorlar ama şirket, “Politikamız bu.” diyor.
Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.
Amazon için en iyi proxy'ler hangileridir?Göreve bağlı
Konut ve ISP proxy'leri, yüksek güven seviyeleri sayesinde alışveriş, hesap yönetimi ve pazarlama için idealdir. Mobil proxy'ler, IP itibarının kritik olduğu durumlarda maksimum anonimlik sağlar. Veri merkezi proxy'leri, yüksek hız, kararlı bağlantılar ve otomatik veri toplama için uygun büyük IP havuzları sunduklarından, genellikle Amazon scraping proxy'si olarak kullanılır. Büyük ölçekli scraping için her istekte IP rotasyonu yapan büyük bir proxy havuzu kullanmak en doğru yaklaşımdır.
Amazon Prime için en iyi proxy hangisidir?Konut veya ISP
Amazon Prime için en iyi proxy genellikle gerekli bölgeden bir IP adresine sahip konut veya ISP proxy'dir. Bu proxy'ler Prime içeriğine, aboneliklere ve bölgesel özelliklere düzgün erişim sağlarken hataları ve erişim kısıtlamalarını en aza indirir.
Amazon için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?Önerilmez
Amazon için teknik olarak ücretsiz proxy'ler kullanılabilir, ancak bu kesinlikle önerilmez. Ücretsiz IP'lerin çoğu zaten yoğun şekilde kullanılmakta ve platform tarafından hızla engellenmektedir; bu da captcha'lara, kısıtlamalara ve kararsız performansa yol açar. Temiz IP itibarına sahip ücretli proxy'ler çok daha güvenli ve güvenilir bir tercihtir.
Tek bir Amazon hesabı için birden fazla proxy IP'si kullanabilir miyim?Hayır
Hayır. Her Amazon hesabı tek bir benzersiz proxy IP'si ve tutarlı bir tarayıcı parmak izi kullanmalıdır. Tek hesapta birden fazla proxy kullanmak veya IP'yi sık sık değiştirmek, şüpheli etkinlik algılama olasılığını artırır ve hesap kısıtlamasına ya da askıya alınmasına yol açabilir. Önerilen yaklaşım: bir hesap, bir proxy.
Proxy'leriniz ne sıklıkla güncelleniyor ve değişim imkânı var mı?Evet
Yüksek güvenilirlik ve çeşitlilik sağlamak amacıyla yeni IP'ler ekleyerek ve coğrafi kapsamı genişleterek proxy havuzumuzu sürekli güncelliyoruz. IP'lerin performansı düşerse veya kullanılamaz hale gelirse, destek ekibimiz aracılığıyla ücretsiz değişim talep edebilirsiniz; böylece havuzunuz ekstra maliyet olmadan temiz ve etkili kalır. Amacımız, Amazon scraping ve hesap yönetimi gibi yoğun kullanım senaryoları için sürekli taze ve yüksek itibarlı IP adresleri sunmaktır.