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Netflix engel kaldırma için proxy

Gerçek ISP tarafından atanmış adresler ve sınırsız bant genişliğine sahip statik ISP proxy'leri — tespit edilmeden yayın izleme için tasarlandı.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denBurada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Netflix için ABD'de 100 statik ISP proxy'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Proxy hizmetimin durumunu görüntüleyin
  • Proxy hizmetimin fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Bu siteyi düşük fiyatları ve kripto seçeneği nedeniyle denedim. Açıkçası etkilendim. Proxy’ler aktif ve hızlı. Yerleşik denetleyici son derece kullanışlı. Destek ekibi nazik ve yardımsever. Her şey ilan edildiği gibi çalışıyor. Ayrıştırma işlerim için kesinlikle daha fazla satın alacağım.

pachinkox50SaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Kısa süre önce bu proxy’yi satın aldım, çünkü internet piyasasındaki en düşük fiyat olan ve hâlâ da öyle kalan fiyatı çok ilgimi çekti. Gerçekten çok güvenilir bir proxy; dolayısıyla sizi herhangi bir anda yarı yolda bırakmasından korkmanıza gerek yok. Ayrıca çok hızlı ve kaliteli bir destek hizmeti var. Herkese buradan satın almasını tavsiye ediyorum, pişman olmayacaksınız.

Seva ArchakovFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır

ZainDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.

Charles BrownProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Netflix M7111-5059 hatası nedir?Proxy tespit edildi

Bu hata, Netflix'in VPN veya proxy'nizi tespit ettiği anlamına gelir. Bu durumda «Engel kaldırıcı veya proxy kullandığınız anlaşılıyor. Lütfen bu hizmetleri kapatıp tekrar deneyin.» mesajı görüntülenir. Bu hata, Netflix bağlantınızı bilinen bir proxy sunucusu veya veri merkezi IP'si olarak tanımladığında ya da görünen konumunuzla gerçek ağ özellikleri arasında tutarsızlık olduğunda tetiklenir.

Proxy, Smart TV veya oyun konsollarında Netflix için çalışır mı?Ağ kurulumuyla

Smart TV'ler, PlayStation, Xbox ve diğer yayın cihazları yerel olarak proxy ayarlarını desteklemez. Bu cihazlarla proxy kullanmak için router seviyesinde yapılandırma yapmanız veya yerel ağınızda bir proxy gateway kurmanız gerekir. Alternatif olarak, dizüstü bilgisayarınızdan Wi-Fi hotspot aracılığıyla proxy'li bir bağlantı paylaşabilirsiniz. Statik ISP proxy'leri sınırsız bant genişliği ve kararlı bağlantılar sundukları için bu kurulum için idealdir — tüm cihazın trafiğini yönlendirirken bu önemlidir. FineProxy'nin statik ISP proxy'leri SOCKS5 ve HTTP/HTTPS destekler, bu da onları çoğu router seviyesindeki proxy yapılandırmasıyla uyumlu hale getirir.

Netflix, proxy kullandığım için hesabımı yasaklayabilir mi?Nadiren

Netflix’in kullanım şartları, coğrafi kısıtlamaları aşma durumunda hesapları kısıtlama veya sonlandırma hakkı tanır; ancak kişisel kullanımda kalıcı yasaklar oldukça nadirdir. Daha yaygın olan senaryo, M7111-5059 hatasını görmeniz ve proxy bağlantısını kesene kadar içerik izleyememenizdir. Netflix, kullanıcıları cezalandırmak yerine erişimi engellemeye odaklanır.

Netflix kütüphanem seyahat ettiğimde neden değişiyor?Bölgesel lisanslama

İçerik, lisans anlaşmaları nedeniyle ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Stüdyolar dağıtım haklarını bölgesel olarak sattığından, ABD'de izlenebilen bir dizi İngiltere veya Japonya'da lisanslı olmayabilir. Seyahat ettiğinizde Netflix, IP adresinize göre otomatik olarak bulunduğunuz bölgenin kütüphanesini gösterir. Bir proxy veya VPN kullanarak kendi ülkenizdeymiş gibi görünebilirsiniz.

Netflix tüm proxy’leri engelliyor mu?Çoğu proxy

Her proxy engellenmez, ancak çoğu engellenir. Ücretsiz proxy'ler ve ucuz hizmetler neredeyse anında engellenir. Netflix tespit teknolojilerine büyük yatırım yapar ve kara listelerini sürekli günceller. İstikrarlı çalışan hizmetler, bir adım önde kalmak için eşit düzeyde yatırım yapanlardır — genellikle premium ISP proxy sağlayıcıları veya özel streaming altyapısına sahip VPN'lerdir.