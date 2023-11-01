Smart TV'ler, PlayStation, Xbox ve diğer yayın cihazları yerel olarak proxy ayarlarını desteklemez. Bu cihazlarla proxy kullanmak için router seviyesinde yapılandırma yapmanız veya yerel ağınızda bir proxy gateway kurmanız gerekir. Alternatif olarak, dizüstü bilgisayarınızdan Wi-Fi hotspot aracılığıyla proxy'li bir bağlantı paylaşabilirsiniz. Statik ISP proxy'leri sınırsız bant genişliği ve kararlı bağlantılar sundukları için bu kurulum için idealdir — tüm cihazın trafiğini yönlendirirken bu önemlidir. FineProxy'nin statik ISP proxy'leri SOCKS5 ve HTTP/HTTPS destekler, bu da onları çoğu router seviyesindeki proxy yapılandırmasıyla uyumlu hale getirir.