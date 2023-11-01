Netflix engel kaldırma için proxy
Gerçek ISP tarafından atanmış adresler ve sınırsız bant genişliğine sahip statik ISP proxy'leri — tespit edilmeden yayın izleme için tasarlandı.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|Burada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Netflix için ABD'de 100 statik ISP proxy'si satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Proxy hizmetimin durumunu görüntüleyin
- Proxy hizmetimin fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
Bu siteyi düşük fiyatları ve kripto seçeneği nedeniyle denedim. Açıkçası etkilendim. Proxy’ler aktif ve hızlı. Yerleşik denetleyici son derece kullanışlı. Destek ekibi nazik ve yardımsever. Her şey ilan edildiği gibi çalışıyor. Ayrıştırma işlerim için kesinlikle daha fazla satın alacağım.
Kısa süre önce bu proxy’yi satın aldım, çünkü internet piyasasındaki en düşük fiyat olan ve hâlâ da öyle kalan fiyatı çok ilgimi çekti. Gerçekten çok güvenilir bir proxy; dolayısıyla sizi herhangi bir anda yarı yolda bırakmasından korkmanıza gerek yok. Ayrıca çok hızlı ve kaliteli bir destek hizmeti var. Herkese buradan satın almasını tavsiye ediyorum, pişman olmayacaksınız.
Trafik asla ölçülmez
Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.
Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır
Konumlar ve stok
Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.
Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.
Netflix M7111-5059 hatası nedir?Proxy tespit edildi
Bu hata, Netflix'in VPN veya proxy'nizi tespit ettiği anlamına gelir. Bu durumda «Engel kaldırıcı veya proxy kullandığınız anlaşılıyor. Lütfen bu hizmetleri kapatıp tekrar deneyin.» mesajı görüntülenir. Bu hata, Netflix bağlantınızı bilinen bir proxy sunucusu veya veri merkezi IP'si olarak tanımladığında ya da görünen konumunuzla gerçek ağ özellikleri arasında tutarsızlık olduğunda tetiklenir.
Proxy, Smart TV veya oyun konsollarında Netflix için çalışır mı?Ağ kurulumuyla
Smart TV'ler, PlayStation, Xbox ve diğer yayın cihazları yerel olarak proxy ayarlarını desteklemez. Bu cihazlarla proxy kullanmak için router seviyesinde yapılandırma yapmanız veya yerel ağınızda bir proxy gateway kurmanız gerekir. Alternatif olarak, dizüstü bilgisayarınızdan Wi-Fi hotspot aracılığıyla proxy'li bir bağlantı paylaşabilirsiniz. Statik ISP proxy'leri sınırsız bant genişliği ve kararlı bağlantılar sundukları için bu kurulum için idealdir — tüm cihazın trafiğini yönlendirirken bu önemlidir. FineProxy'nin statik ISP proxy'leri SOCKS5 ve HTTP/HTTPS destekler, bu da onları çoğu router seviyesindeki proxy yapılandırmasıyla uyumlu hale getirir.
Netflix, proxy kullandığım için hesabımı yasaklayabilir mi?Nadiren
Netflix’in kullanım şartları, coğrafi kısıtlamaları aşma durumunda hesapları kısıtlama veya sonlandırma hakkı tanır; ancak kişisel kullanımda kalıcı yasaklar oldukça nadirdir. Daha yaygın olan senaryo, M7111-5059 hatasını görmeniz ve proxy bağlantısını kesene kadar içerik izleyememenizdir. Netflix, kullanıcıları cezalandırmak yerine erişimi engellemeye odaklanır.
Netflix kütüphanem seyahat ettiğimde neden değişiyor?Bölgesel lisanslama
İçerik, lisans anlaşmaları nedeniyle ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Stüdyolar dağıtım haklarını bölgesel olarak sattığından, ABD'de izlenebilen bir dizi İngiltere veya Japonya'da lisanslı olmayabilir. Seyahat ettiğinizde Netflix, IP adresinize göre otomatik olarak bulunduğunuz bölgenin kütüphanesini gösterir. Bir proxy veya VPN kullanarak kendi ülkenizdeymiş gibi görünebilirsiniz.
Netflix tüm proxy’leri engelliyor mu?Çoğu proxy
Her proxy engellenmez, ancak çoğu engellenir. Ücretsiz proxy'ler ve ucuz hizmetler neredeyse anında engellenir. Netflix tespit teknolojilerine büyük yatırım yapar ve kara listelerini sürekli günceller. İstikrarlı çalışan hizmetler, bir adım önde kalmak için eşit düzeyde yatırım yapanlardır — genellikle premium ISP proxy sağlayıcıları veya özel streaming altyapısına sahip VPN'lerdir.