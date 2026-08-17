Dokümantasyon
Ödeme Yöntemleri ve Teslimat
Güncelleme: 17 Ağustos 2026
💳 Ödeme Seçenekleri#
Proxy’lerinizi hızlı bir şekilde etkinleştirmeniz için güvenli ve kullanışlı çeşitli ödeme yöntemleri sunuyoruz:
Kripto Para Birimleri#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Banka Kartları & Ödeme Sağlayıcıları#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express ve daha fazlası)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay ve Paddle üzerinden sunulan diğer seçenekler)
- Doğrudan kart ödemesi (Visa, MasterCard ve diğerleri)
- UnionPay
Rusya’daki kullanıcılar için yerel ödeme seçenekleri#
- FreeKassa üzerinden Rus banka kartları & SBP
- Intercards (Rus banka kartları)
- SBP
- WebMoney
Diğer Yöntemler#
- PayPal (mevcut olduğu yerlerde)
- havale / banka ödemesi
Not: Kullanılabilir ödeme yöntemleri ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve zaman zaman güncellenebilir. En güncel liste için lütfen ödeme sayfasını kontrol edin veya destek ekibimize destek talebi sistemi.
Ödeme Seçenekleri
🚀 Teslimat ve Aktivasyon#
FineProxy tamamen dijital bir hizmettir. Proxy’ler çevrimiçi olarak teslim edilir ve başarılı ödeme onayının ardından otomatik olarak etkinleştirilir.
Nasıl çalışıyor?#
- Web sitemizden bir proxy paketi seçin.
- Tercih ettiğiniz ödeme yöntemiyle ödemenizi yapın.
- Proxy’leriniz, ödeme onaylandıktan sonra otomatik olarak etkinleştirilir.
- IP adresleri, portlar ve kimlik bilgileri veya IP yetkilendirmesi (IP beyaz listesi) dahil olmak üzere proxy detaylarınızı kontrol panelinizde görüntüleyin.
📦 Neler Dahil?#
- özel veya paylaşımlı IP paketleri (planınıza bağlı olarak)
- Protokol desteği: HTTP, HTTPS, SOCKS5 ve UDP (belirli planlar için)
- Sınırsız bant genişliği (aksi belirtilmedikçe)
- IP rotasyonu, filtreleme ve proxy izleme özelliklerine sahip müşteri kontrol paneli (plana bağlı olarak mevcut olduğu durumlarda)
- Ticket sistemi üzerinden teknik destek
❓ Yardıma mı ihtiyacınız var?#
Yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen destek ekibimizle talep sistemi üzerinden iletişime geçin.
Bize 📩 adresinden de ulaşabilirsiniz [email protected]
💬 Canlı sohbet doğrudan web sitemizde mevcuttur.