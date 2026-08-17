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Ödeme Yöntemleri ve Teslimat

Son güncelleme17 Ağustos 2026
KapsamTüm FineProxy hizmetleri
Güncelleme: 17 Ağustos 2026

💳 Ödeme Seçenekleri#

Proxy’lerinizi hızlı bir şekilde etkinleştirmeniz için güvenli ve kullanışlı çeşitli ödeme yöntemleri sunuyoruz:

Kripto Para Birimleri#

  • USDT (TRC20, ERC20, TON)
  • BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
  • USDC (ERC20, Arbitrum)

Banka Kartları & Ödeme Sağlayıcıları#

  • Stripe (Visa, MasterCard, American Express ve daha fazlası)
  • Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay ve Paddle üzerinden sunulan diğer seçenekler)
  • Doğrudan kart ödemesi (Visa, MasterCard ve diğerleri)
  • UnionPay

Rusya’daki kullanıcılar için yerel ödeme seçenekleri#

  • FreeKassa üzerinden Rus banka kartları & SBP
  • Intercards (Rus banka kartları)
  • SBP
  • WebMoney

Diğer Yöntemler#

  • PayPal (mevcut olduğu yerlerde)
  • havale / banka ödemesi

Not: Kullanılabilir ödeme yöntemleri ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve zaman zaman güncellenebilir. En güncel liste için lütfen ödeme sayfasını kontrol edin veya destek ekibimize destek talebi sistemi.

Ödeme Seçenekleri

Ödeme Seçenekleri

🚀 Teslimat ve Aktivasyon#

FineProxy tamamen dijital bir hizmettir. Proxy’ler çevrimiçi olarak teslim edilir ve başarılı ödeme onayının ardından otomatik olarak etkinleştirilir.

Nasıl çalışıyor?#

  1. Web sitemizden bir proxy paketi seçin.
  2. Tercih ettiğiniz ödeme yöntemiyle ödemenizi yapın.
  3. Proxy’leriniz, ödeme onaylandıktan sonra otomatik olarak etkinleştirilir.
  4. IP adresleri, portlar ve kimlik bilgileri veya IP yetkilendirmesi (IP beyaz listesi) dahil olmak üzere proxy detaylarınızı kontrol panelinizde görüntüleyin.

📦 Neler Dahil?#

  • özel veya paylaşımlı IP paketleri (planınıza bağlı olarak)
  • Protokol desteği: HTTP, HTTPS, SOCKS5 ve UDP (belirli planlar için)
  • Sınırsız bant genişliği (aksi belirtilmedikçe)
  • IP rotasyonu, filtreleme ve proxy izleme özelliklerine sahip müşteri kontrol paneli (plana bağlı olarak mevcut olduğu durumlarda)
  • Ticket sistemi üzerinden teknik destek

❓ Yardıma mı ihtiyacınız var?#

Yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen destek ekibimizle talep sistemi üzerinden iletişime geçin.
Bize 📩 adresinden de ulaşabilirsiniz [email protected]
💬 Canlı sohbet doğrudan web sitemizde mevcuttur.