Güncelleme: 17 Ağustos 2026 Yazdırın

💳 Ödeme Seçenekleri#

Proxy’lerinizi hızlı bir şekilde etkinleştirmeniz için güvenli ve kullanışlı çeşitli ödeme yöntemleri sunuyoruz:

Kripto Para Birimleri#

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Banka Kartları & Ödeme Sağlayıcıları#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express ve daha fazlası)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay ve Paddle üzerinden sunulan diğer seçenekler)

Doğrudan kart ödemesi (Visa, MasterCard ve diğerleri)

UnionPay

Rusya’daki kullanıcılar için yerel ödeme seçenekleri#

FreeKassa üzerinden Rus banka kartları & SBP

Intercards (Rus banka kartları)

SBP

WebMoney

Diğer Yöntemler#

PayPal (mevcut olduğu yerlerde)

havale / banka ödemesi

Not: Kullanılabilir ödeme yöntemleri ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve zaman zaman güncellenebilir. En güncel liste için lütfen ödeme sayfasını kontrol edin veya destek ekibimize destek talebi sistemi.

Ödeme Seçenekleri

🚀 Teslimat ve Aktivasyon#

FineProxy tamamen dijital bir hizmettir. Proxy’ler çevrimiçi olarak teslim edilir ve başarılı ödeme onayının ardından otomatik olarak etkinleştirilir.

Web sitemizden bir proxy paketi seçin. Tercih ettiğiniz ödeme yöntemiyle ödemenizi yapın. Proxy’leriniz, ödeme onaylandıktan sonra otomatik olarak etkinleştirilir. IP adresleri, portlar ve kimlik bilgileri veya IP yetkilendirmesi (IP beyaz listesi) dahil olmak üzere proxy detaylarınızı kontrol panelinizde görüntüleyin.

özel veya paylaşımlı IP paketleri (planınıza bağlı olarak)

Protokol desteği: HTTP, HTTPS, SOCKS5 ve UDP (belirli planlar için)

Sınırsız bant genişliği (aksi belirtilmedikçe)

IP rotasyonu, filtreleme ve proxy izleme özelliklerine sahip müşteri kontrol paneli (plana bağlı olarak mevcut olduğu durumlarda)

Ticket sistemi üzerinden teknik destek

❓ Yardıma mı ihtiyacınız var?#

Yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen destek ekibimizle talep sistemi üzerinden iletişime geçin.

Bize 📩 adresinden de ulaşabilirsiniz [email protected]

💬 Canlı sohbet doğrudan web sitemizde mevcuttur.