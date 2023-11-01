Cập nhật: 17 tháng 8, 2026 In

💳 Tùy chọn thanh toán#

Chúng tôi cung cấp nhiều phương thức thanh toán an toàn và tiện lợi để giúp bạn kích hoạt proxy nhanh chóng:

Tiền điện tử#

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Thẻ ngân hàng & nhà cung cấp thanh toán#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express và nhiều hơn nữa)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay, và các tùy chọn khác qua Paddle)

Thanh toán thẻ trực tiếp (Visa, MasterCard và các loại thẻ khác)

UnionPay

Tùy chọn thanh toán nội địa cho người dùng tại Nga#

Thẻ ngân hàng Nga & SBP qua FreeKassa

Intercards (thẻ ngân hàng Nga)

SBP

WebMoney

Các phương pháp khác#

PayPal (nếu khả dụng)

chuyển khoản ngân hàng

Lưu ý: Các phương thức thanh toán khả dụng có thể thay đổi theo quốc gia và có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng tham khảo danh sách mới nhất khi thanh toán hoặc liên hệ hỗ trợ qua hệ thống ticket.

Các lựa chọn thanh toán

🚀 Giao hàng & Kích hoạt#

FineProxy là dịch vụ hoàn toàn kỹ thuật số. Proxy được giao trực tuyến và kích hoạt tự động sau khi xác nhận thanh toán thành công.

Cách hoạt động:#

chọn gói proxy trên trang web của chúng tôi. Thanh toán bằng phương thức thanh toán ưa thích của bạn. Proxy của bạn được kích hoạt tự động ngay khi thanh toán được xác nhận. xem chi tiết proxy trong bảng điều khiển của bạn, bao gồm IP, port và thông tin xác thực hoặc xác thực theo IP (IP whitelisting).

📦 Bao gồm những gì#

Gói IP chuyên dụng hoặc IP chia sẻ (tùy theo gói dịch vụ của bạn)

Hỗ trợ giao thức: HTTP, HTTPS, SOCKS5 và UDP (cho các gói cụ thể)

Băng thông không giới hạn (trừ khi có quy định khác)

Bảng điều khiển khách hàng với xoay IP, lọc và giám sát proxy (khả dụng tùy theo gói)

Hỗ trợ kỹ thuật qua hệ thống ticket

❓ Cần trợ giúp?#

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ qua hệ thống ticket.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại 📩 [email protected]

💬 Có thể trò chuyện trực tiếp trên trang web.